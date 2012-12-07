В Стерлитамаке на интернет-карту нанесут все дорожные знаки

Кстати, возможность зайти внутрь домов давно практикуется в американском сервисе «Street View» от Google Maps. Однако, по словам стерлитамакских картографов, хозяева торговых центров и других присутственных мест не всегда дают разрешение на фотосъемку, полагая, что это происки конкурентов.

- Нам даже городские службы не предоставляют сведения, сколько в том или ином доме этажей и подъездов, все данные приходится собирать по крупицам, - говорит г-н Лемдясов. – Мы хотим развивать на карте функции полезной городской навигации, в следующем году нанесем все дорожные знаки Стерлитамака, и будем регулярно обновлять эту информацию.

Кстати, до сих ни одному картографическому сервису не удалось нанести на карту самую простую городскую инфраструктуру, наподобие конструкций наружной рекламы или опор уличного освещения с порядковыми номерами. Между тем, к номерам фонарных столбов в системе координат привязано много сведений, как, например, описания мест ДТП. Власти городов приравнивают эти данные к закрытом разделу генплана, хотя ничего секретного в этом нет.

Поэтому пока разработчики ограничиваются зонами бесплатного wi-fi вещания и почтовыми индексами.

Сегодня «Mapstr.ru» работает в тестовом режиме, но уже после Нового года авторы проекта обещают отладить полноценную работу и восполнить все пробелы. По словам Сергея Лемдясова, на ручное изготовление карты ушло около полутора лет, а в случае удачи со Стерлитамаком, будут детально отрисованы другие города южного промышленного куста.

Дмитрий КОЛПАКОВ.