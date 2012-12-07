В Стерлитамаке на интернет-карту нанесут все дорожные знаки

Как рассказал «МКС» автор проекта Сергей Лемдясов, на спутниковые фотоснимки Google наложили карту Стерлитамака, а команда разработчиков вручную с детальной точностью нарисовала все здания на территории города. К каждому дому Стерлитамака, по задумке разработчиков «Mapstr.ru», прилагается галерея фотоснимков. Комплект фотографий, по мнению авторов, поможет рекламщикам в поиске брандмаурных стен для рекламных конструкций, а квартиросъемщикам в подборе съемного жилья.
- На дом отводится от 10 до 70 фотоснимков с разных ракурсов, - говорит Сергей Лемдясов. - Карта бесплатная, на ней можно оставлять заметки и отмечать интересные места.
Попутно разработчики из Стерлитамака решили побороться с другим популярным сервисом - «Яндекс Панорамы». Национальный поисковик в этом году выложил в сеть панорамные снимки улиц Стерлитамака, однако «Mapstr.ru» решил сыграть на возможности зайти с улицы в здания, и кроме уличных панорам опубликовал внутренние круговые снимки некоторых общественных заведений.
- На карту нанесены панорамы города, пока только одного района, фотографий очень много, не успели обработать и сшить весь отснятый материал, - говорит руководитель «Mapstr.ru». – В планах – покрыть весь город панорамами, особенно те места, куда не «доехал» «Яндекс».
Кстати, возможность зайти внутрь домов давно практикуется в американском сервисе «Street View» от Google Maps. Однако, по словам стерлитамакских картографов, хозяева торговых центров и других присутственных мест не всегда дают разрешение на фотосъемку, полагая, что это происки конкурентов.
- Нам даже городские службы не предоставляют сведения, сколько в том или ином доме этажей и подъездов, все данные приходится собирать по крупицам, - говорит г-н Лемдясов. – Мы хотим развивать на карте функции полезной городской навигации, в следующем году нанесем все дорожные знаки Стерлитамака, и будем регулярно обновлять эту информацию.
Кстати, до сих ни одному картографическому сервису не удалось нанести на карту самую простую городскую инфраструктуру, наподобие конструкций наружной рекламы или опор уличного освещения с порядковыми номерами. Между тем, к номерам фонарных столбов в системе координат привязано много сведений, как, например, описания мест ДТП. Власти городов приравнивают эти данные к закрытом разделу генплана, хотя ничего секретного в этом нет.
Поэтому пока разработчики ограничиваются зонами бесплатного wi-fi вещания и почтовыми индексами.
Сегодня «Mapstr.ru» работает в тестовом режиме, но уже после Нового года авторы проекта обещают отладить полноценную работу и восполнить все пробелы. По словам Сергея Лемдясова, на ручное изготовление карты ушло около полутора лет, а в случае удачи со Стерлитамаком, будут детально отрисованы другие города южного промышленного куста.
Дмитрий КОЛПАКОВ.