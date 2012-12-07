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В Госкомитете по строительству РБ «футболили» жалобы обманутых дольщиков

7 декабря 2012, 12:15
По мнению прокуратуры Башкирии, Госкомитет по строительству и архитектуре РБ не в полной мере использует контрольно-надзорные полномочия, пустив на самотек строительство многоэтажных домов и никак не защищая интересы дольщиков. По данным надзорного ведомства республики, в регионе на сегодняшний день возводится более 200 жилых домов, большая часть которых строится на деньги граждан. При этом башкирский Госстрой в 2012 году только пять раз проверял законность строительства и застройщиков, собирающих с людей деньги. В следующем году чиновники намеревались провести также не более пяти ревизий.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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