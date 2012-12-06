Высокопоставленный пожарный строил загородное поместье, используя бесплатный труд подчиненных

Подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями 40-летний полковник внутренней службы, трудящийся начальником производственно-технического центра федеральной противопожарной службы Башкортостана (ГУ ПТЦ по РБ), расположенного на улице Шафиева, 32 в Уфе. По данным следствия, руководитель бюджетного учреждения отправлял своих подчиненных строить свой загородный дом в селе Таптыково Уфимского района Башкирии. Четверо пожарных, вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности, работали на строительных и отделочных работах в поместье полковника с апреля по сентябрь 2012 года. Следователи считают, что мужчина не только использовал бесплатный труд подчиненных в корыстных целях, но и незаконными распоряжениями «подрывал авторитет государственных органов системы МЧС России».