Команды на МЧМ по хоккею начнут прибывать в Уфу через две недели

Как сообщил «МКС» советник президента РБ по спорту Николай Курапов, 20 декабря в уфимском аэропорту приземлятся воздушные суда с немецкой, швейцарской и российской молодежными сборными, на следующий день прилетит чешская команда. Аккурат в католическое Рождество, 24 декабря, компанию первым четырем дружинам составят хоккеисты Словакии, Латвии, а также Финляндии, Швеции, Канады и США. Причем финны, шведы, канадцы и американцы доберутся в Башкирию все вместе на одном лайнере авиакомпании Finnair, тогда как остальные сборные прибудут в Уфу каждая отдельным рейсом.
С Рождества католического и до Рождества православного все гостиницы башкирской столицы будут забиты под завязку. Во время проведения молодежного чемпионата мира (МЧМ) в гостиничном комплексе «Башкортостан» разместят российскую сборную, судей турнира и официальных лиц, в «Президент Отеле» - шведов, чехов и словаков, в «Амакс Турист отеле» - команды Финляндии, США и Швейцарии, в «Азимут Отеле» - немцев и латышей, а многочисленной делегации Канады – хоккеистам, представителям национальной федерации и скаутам - отдадут все 127 номеров в гостинице «Тан». Журналистам и болельщикам зарезервированы практически все места в гостиницах «Агидель», «Иремель» и «Уфа-Астория».
Любопытно, что на сегодняшний день уже проданы все билеты на матч нашей сборной и США, а также на игру Россия-Канада, вечных хоккейных соперников. Последняя встреча, кстати, завершится 31 декабря за два часа до боя новогодних курантов. Но даже это обстоятельство не остановило болельщиков.
На транспортное обслуживание участников МЧМ брошен целый автопарк. Кроме того, между гостиницами и ледовыми площадками будут регулярно курсировать автобусы-«челноки» - новые «НефАЗы» «Башавтотранса», а оргкомитет даже провел тендер на право называться официальным такси чемпионата.
У турнира появилась даже официальная химчистка, которая станет приводить форму и экипировку хоккеистов в надлежащий вид.
В ближайшие дни в Уфе усилят хоккейную пропаганду: количество рекламных щитов с символикой МЧМ доведут до 100, ситиформатов – до 150, тумб – до 50. Кроме того, украсят растяжками 4 путепровода и установят 5 праздничных пирамид.
Советник президента РБ по спорту Николай Курапов согласовал с Рустэмом Хамитовым торжественный прием участников и представителей IIHF. Руководитель региона пообщается со спортсменами 4 января в Конгресс-холле.