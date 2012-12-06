Команды на МЧМ по хоккею начнут прибывать в Уфу через две недели

Как известно, с 26 декабря 2012 по 5 января 2013 года в Уфе пройдет чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2013 (IIHF Ice Hockey U20 World Championship – 2013). В турнире примут участие 10 сильнейших команд планеты. В группе «А» скрестят клюшки сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Латвии. Их матчи состоятся во дворце Спорта на улице Рихарда Зорге, 41. В группе «Б» за чемпионский титул будут биться команды России, Канады, Словакии, США и Германии, которые проведут встречи на льду «Уфа-Арены» на улице Ленина, 114. И, несмотря на то, что официальное открытие турнира назначено на 19 часов местного времени 26 декабря, первые команды на чемпионат прибудут уже через две недели.