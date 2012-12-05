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70 тысяч билетов на чемпионат по хоккею остаются нераспроданными

5 декабря 2012, 10:17
Юношеский чемпионат мира по хоккею, который состоится в Уфе с 26 декабря по 5 января, может пройти при пустых трибунах. Как выяснилось, за три недели до старта состязаний остаются нераспроданными почти 70 тысяч билетов. Глава комитета по физической культуре и спорту уфимской мэрии Сергей Степанов предложил срочно распространить билеты среди сотрудников муниципальных ведомств и предприятий, а также «проработать реализацию билетов» через учебные заведения, предприятия и организации на территории районов столицы Башкирии.

Как пояснил «МКС» глава спорткомитета, состязания группы, где играют россияне, будет проходить в «Уфа-арена», а первая пятерка лучших команд выступит во Дворце спорта на улице Зорге. В «Уфа-арена» было продано 45 600 билетов, но осталось еще 33 900. На игры во дворец спорта было распродано 11 200 билетов, осталось 35 500.

- Видимо это недоработка управления спортивными мероприятиями, - высказал предположение г-н Степанов. - Не все билеты были вовремя напечатаны. Технические нестыковки и информационные недоработки.

Между тем сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов приказал на время проведения игр вывести на улицы волонтеров со знанием иностранных языков для облегчения навигации и передвижения туристов по городу.

- На юношеский чемпионат мира ожидается много иностранных туристов, в том числе и из Северной Америки, в связи с этим еще раз напоминаю – англоговорящие кадры среди официантов и метрдотелей должны быть обязательно, - дал указание градоначальник. - Это касается и службы спасения, чтобы не впадать в ступор, когда услышите на том конце провода иностранную речь, определите дежурного со знанием английского.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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