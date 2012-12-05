70 тысяч билетов на чемпионат по хоккею остаются нераспроданными

Как пояснил «МКС» глава спорткомитета, состязания группы, где играют россияне, будет проходить в «Уфа-арена», а первая пятерка лучших команд выступит во Дворце спорта на улице Зорге. В «Уфа-арена» было продано 45 600 билетов, но осталось еще 33 900. На игры во дворец спорта было распродано 11 200 билетов, осталось 35 500.
- Видимо это недоработка управления спортивными мероприятиями, - высказал предположение г-н Степанов. - Не все билеты были вовремя напечатаны. Технические нестыковки и информационные недоработки.
Между тем сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов приказал на время проведения игр вывести на улицы волонтеров со знанием иностранных языков для облегчения навигации и передвижения туристов по городу.
- На юношеский чемпионат мира ожидается много иностранных туристов, в том числе и из Северной Америки, в связи с этим еще раз напоминаю – англоговорящие кадры среди официантов и метрдотелей должны быть обязательно, - дал указание градоначальник. - Это касается и службы спасения, чтобы не впадать в ступор, когда услышите на том конце провода иностранную речь, определите дежурного со знанием английского.
Дмитрий КОЛПАКОВ.