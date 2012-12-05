70 тысяч билетов на чемпионат по хоккею остаются нераспроданными

- На юношеский чемпионат мира ожидается много иностранных туристов, в том числе и из Северной Америки, в связи с этим еще раз напоминаю – англоговорящие кадры среди официантов и метрдотелей должны быть обязательно, - дал указание градоначальник. - Это касается и службы спасения, чтобы не впадать в ступор, когда услышите на том конце провода иностранную речь, определите дежурного со знанием английского.