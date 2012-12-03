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Верховные судьи России отменили оправдание башкирского следователя-взяточника

4 декабря 2012, 00:37
Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный высшей Фемидой Башкирии 34-летнему старшему следователю следственного управления МВД по РБ Дмитрию Карташову, обвинявшегося в получении взятки в особо крупном размере. Следователь обещал прекратить уголовное дело, возбужденное против торговцев нефтепродуктами за девять миллионов рублей, но сам стал фигурантом уголовного дела, попавшись с поличным при дележе купюр. Также ВС РФ отменил оправдание 46-летнего Флюра Гималетдинова, выступившего посредником незаконной сделки. Напомним, предпринимателей обвиняли в том, что они обманули покупателей топлива, присвоив чужие средства. Мужчинам грозило до пяти лет лишения свободы за мошенничество. Следователь пообещал за девять миллионов рублей «развалить» уголовное дело.

В декабре 2010 года г-н Карташов несколько раз встречался с обвиняемыми, обговаривая условия сделки. Осторожный милиционер решил напрямую не получать денег от подследственных и послал на переговоры 44-летнего бывшего сотрудника министерства внутренних дел Флюра Гималетдинова, который оказался не лыком шит и тоже решил заработать, надбавив себе за труды три миллиона рублей. Так что в итоге подозреваемые оказались «должны» за освобождение от уголовного преследования 12 миллионов рублей. В январе один из обвиняемых «созрел» для передачи денег и, получив от правоохранителей меченые купюры – всего шесть миллионов рублей, в первый рабочий день после новогодних каникул встретился с посредником и «куратором» его уголовного дела в ресторане Gedza-Primasole, расположенном в Уфе на улице Октябрьской революции, 78. Мужчины сидели за одним столиком, но деньги взял в руки посредник, который тут же был задержан сотрудниками УФСБ по РБ.

Верховный суд РБ оправдал обвиняемых в связи с отсутствием состава преступления, посчитав их вину недоказанной. Но оправдательный приговор отменила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России. Теперь дело следователя и его компаньона будет снова рассматриваться в ВС РБ, но уже в ином составе судей.

В случае, если вину г-на Карташова и Гималетдинова все-таки докажут, им грозит от семи до 12 лет лишения свободы или, если судьи обнаружат смягчающие обстоятельства – штраф в семидесятикратном размере от суммы взятки. Обвиняемые по-прежнему свою вину не признают и утверждают, что их подставили.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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