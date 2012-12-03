Верховные судьи России отменили оправдание башкирского следователя-взяточника

В декабре 2010 года г-н Карташов несколько раз встречался с обвиняемыми, обговаривая условия сделки. Осторожный милиционер решил напрямую не получать денег от подследственных и послал на переговоры 44-летнего бывшего сотрудника министерства внутренних дел Флюра Гималетдинова, который оказался не лыком шит и тоже решил заработать, надбавив себе за труды три миллиона рублей. Так что в итоге подозреваемые оказались «должны» за освобождение от уголовного преследования 12 миллионов рублей. В январе один из обвиняемых «созрел» для передачи денег и, получив от правоохранителей меченые купюры – всего шесть миллионов рублей, в первый рабочий день после новогодних каникул встретился с посредником и «куратором» его уголовного дела в ресторане Gedza-Primasole, расположенном в Уфе на улице Октябрьской революции, 78. Мужчины сидели за одним столиком, но деньги взял в руки посредник, который тут же был задержан сотрудниками УФСБ по РБ.
Верховный суд РБ оправдал обвиняемых в связи с отсутствием состава преступления, посчитав их вину недоказанной. Но оправдательный приговор отменила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России. Теперь дело следователя и его компаньона будет снова рассматриваться в ВС РБ, но уже в ином составе судей.
В случае, если вину г-на Карташова и Гималетдинова все-таки докажут, им грозит от семи до 12 лет лишения свободы или, если судьи обнаружат смягчающие обстоятельства – штраф в семидесятикратном размере от суммы взятки. Обвиняемые по-прежнему свою вину не признают и утверждают, что их подставили.