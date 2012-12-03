Верховные судьи России отменили оправдание башкирского следователя-взяточника

В декабре 2010 года г-н Карташов несколько раз встречался с обвиняемыми, обговаривая условия сделки. Осторожный милиционер решил напрямую не получать денег от подследственных и послал на переговоры 44-летнего бывшего сотрудника министерства внутренних дел Флюра Гималетдинова, который оказался не лыком шит и тоже решил заработать, надбавив себе за труды три миллиона рублей. Так что в итоге подозреваемые оказались «должны» за освобождение от уголовного преследования 12 миллионов рублей. В январе один из обвиняемых «созрел» для передачи денег и, получив от правоохранителей меченые купюры – всего шесть миллионов рублей, в первый рабочий день после новогодних каникул встретился с посредником и «куратором» его уголовного дела в ресторане Gedza-Primasole, расположенном в Уфе на улице Октябрьской революции, 78. Мужчины сидели за одним столиком, но деньги взял в руки посредник, который тут же был задержан сотрудниками УФСБ по РБ.