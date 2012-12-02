Уполномоченные по инвестполитике выступят посредниками между властью и бизнесом

- На сегодняшний день стоимость, которую платит конечный потребитель сельхозпродукции в магазине, в два, а то и в три с лишним раза превосходит цену товаропроизводителя, - говорит он. - Нужно лишить спекулянтов такой возможности, обеспечить представленность в магазинах нашей продукции по справедливым ценам. Особое внимание должно быть уделено развитию кооперации в сфере реализации аграрной продукции. К примеру, в Дании доля кооперативов на рынке молока составляет 96%, в Германии – 65%, тогда как у нас этот важнейший рыночный институт совершенно не развит.