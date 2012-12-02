Уполномоченные по инвестполитике выступят посредниками между властью и бизнесом

- В течение 80 лет нефтяная промышленность была нашей «визитной карточкой», почти единственной опорой экономического роста, - говорит он. - Сегодня, когда сырьевая модель развития практически полностью себя исчерпала, нам необходимо создавать новые «умные» наукоемкие структуры более высокого технологического уклада. Развитие машиностроения, фармакологии, современной химии, радиоэлектроники – вот наши новые ориентиры.
Рустэм Хамитов считает, что властным структурам совместно с научными организациями предстоит разработать прогнозную модель функционирования региональной экономики в новых условиях, определить отрасли, которые находятся в зоне повышенного риска и выработать направления для перспективного развития.
- Некоторые эксперты серьезно озабочены перспективами нашей промышленности и сельского хозяйства в условиях глобальной конкуренции, - говорит он. - Надо признать, что для таких опасений есть основания. Биопродуктивность наших почв уступает качеству угодий в ряде стран. Два-три урожая в год мы получить не можем. Организация промышленного производства у нас обходится дороже, чем в Китае или Юго-Восточной Азии. Все это неизбежно влияет на рост себестоимости конечной продукции, нашу конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. В этой ситуации необходим поиск нестандартных вариантов решений.
Глава региона поручил Минэкономики РБ разработать перечень мер по смягчению негативных последствий вступления в ВТО, а чиновникам Минсельхоза и госкомитету по торговле и защите прав потребителей создать эффективную программу действий по защите республиканского агропромышленного комплекса.
- На сегодняшний день стоимость, которую платит конечный потребитель сельхозпродукции в магазине, в два, а то и в три с лишним раза превосходит цену товаропроизводителя, - говорит он. - Нужно лишить спекулянтов такой возможности, обеспечить представленность в магазинах нашей продукции по справедливым ценам. Особое внимание должно быть уделено развитию кооперации в сфере реализации аграрной продукции. К примеру, в Дании доля кооперативов на рынке молока составляет 96%, в Германии – 65%, тогда как у нас этот важнейший рыночный институт совершенно не развит.
Главное в новых условиях для чиновников профильных министерств - произвести плановые расчёты, определить лучший вариант распределения дотаций государственных субсидий между тремя так называемыми «корзинами» ВТО.
- В то же время участие государства в экономике должно быть максимально эффективным, - заявил президент РБ.
Рустэм Хамитов считает, что правительство республики и профильные министерства обязаны овладеть технологиями государственного регулирования экономики в условиях рынка и «вывести его теневой сегмент на свет».
- Например, мы до сих пор слабо используем технологии закупочных и товарных интервенций. Закупки для государственных и муниципальных нужд должны производиться с учетом интересов отечественного производителя, - уверен он.
- Мировой рынок экологически чистого продовольствия составляет около 70 млрд. долларов, а по прогнозам Международной продовольственной ассоциации в ближайшие 10 лет увеличится до 210 млрд., то есть в три раза. Россия на этом рынке практически не представлена. Думаю, что у нашей республики есть шанс исправить эту ситуацию.
Глава РБ полагает, что у республики есть время для переходного периода – около четырех лет, прежде чем правила ВТО заработают в стране в полном объеме.
- Мы должны подготовить нашу промышленность и агропромышленный комплекс, завершить республиканскую программу «500 ферм». Необходимо запускать другие программы модернизации аграрного сектора, в частности, создать сеть селекционных площадок, объединяющих науку и бизнес, - объяснил он.
Также руководитель региона считает, что «ключевое звено мер по переформатированию нашей экономики – это её перевод на инновационные рельсы».
- К сожалению, по новым высокотехнологичным разработкам мы ещё отстаём от лидеров-регионов, стартовавших в этом направлении ещё в середине «нулевых», - сказал г-н Хамитов.
К высокотехнологичным проектам Рустэм Хамитов отнес строительство в Уфе линии метробуса и скоростного трамвая, а также привел пример успешного взаимодействия с федеральными структурами, сделавших Башкортостан площадкой для реализации общероссийских экономических планов - строительство автомобильной дороги «Бавлы-Кумертау», которая станет частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Создание совместного нефтехимического кластера с компанией «Газпром» на базе площадки «Газпром нефтехим Салавата», а также формирование технопарка «Химтерра» в Благовещенске.
- Большое значение мы придаем реализации крупных и крупнейших инвестпроектов с компаниями «Кроношпан», «Уралвагонзавод», «Башнефть» в области лесопереработки, машиностроения, химии, - сказал он.
В ближайшее время в Башкирии появятся уполномоченные по инвестиционной политике, которые, по задумке г-на Хамитова, станут связующим звеном между бизнесом и властью на муниципальном уровне.
- Надо сказать, что по объёму инвестиций республика занимает уже третье место по Приволжскому федеральному округу, уступая лишь Нижнему Новгороду и Татарстану, еще недавно мы занимали 6-7 место, - рассказал глава РБ. - Мы ожидаем в этом году рост инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым со 185 млрд. до 250 млрд. рублей – то есть более чем на 25%.
Но при этом, Рустэм Хамитов уверен, что ситуация с иностранными инвестициями – «далеко не идеальная».
- По итогам прошлого года в экономику республики привлечено чуть более 300 млн. долларов инвестиций, что составляет лишь около 62% от уровня 2010 года, - говорит он. - Причем наибольший удельный вес в их структуре – почти две трети – это торговые и прочие кредиты. В связи с этим хочу спросить – выдавая торговые кредиты за инвестиции, кого мы пытаемся обмануть? Только самих себя.
Президент Башкирии посоветовал чиновникам «оставить практику манипуляций со статистикой» и продолжать активный поиск крупных инвесторов.
- Уже сегодня интерес к республике проявляют крупные китайские, японские и корейские корпорации, - считает г-н Хамитов. - В 2015 году мы должны не только достойно принять саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Уфе, но и использовать их как площадки для расширения контактов с потенциальными деловыми партнёрами. К этим событиям нам нужен пакет подготовленных решений, результаты проведенных переговоров, чтобы на саммите мы могли подписать с нашими новыми партнерами долгосрочные соглашения.