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В Уфе началось строительство первого четырехзвездного отеля

29 ноября 2012, 13:12
В Уфе дан старт строительству гостинцы, которая расположится между Оперным театром и Гостиным двором. Со стороны улиц Пушкина и Ленина, прилегающих к Гостиному двору, возведут четырехзвездный отель. В среду здесь уже начали рыть котлован под новый объект. На территории комплекса кроме гостиницы на 200 номеров, запланированы ресторанные зоны, подземный паркинг, бизнес-центр. Объем строительства составляет 49 000 квадратных метров. Из них 11 100 квадратных метров займет гостиничный комплекс, 24 000 квадратных метров – бизнес-центр, 13 000 квадратных метров – паркинг.

- Мы начинаем возведение в Уфе отеля международного уровня, - сказал присутствовавший на церемонии запуска стройки мэр города Ирек Ялалов. - Необходимо выдержать график строительства. Под гостиницы, как вы знаете, в городе выделено десять участков. Сейчас на вас ориентируются все остальные застройщики данных объектов. От заданного вами темпа будет зависеть общий темп комплекса работ по строительству гостиниц.

Строители обещают «вписать» корпуса гостиницы в архитектурные особенности исторической части столицы Башкирии, а также благоустроить территорию ограниченную зданиями Уфимского авиационного технического университета, Башкирского государственного театра оперы и балета и ТДК «Гостиный двор».

Инвестором проекта выступила управляющая компания «Аркада», являющаяся собственником и осуществляющая управление ТДК «Гостиный двор». Объем инвестиций для реализации проекта оценивается в 2 миллиарда рублей. Срок окупаемости – до 7 лет. Сдача проекта ожидается в 2015 году.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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