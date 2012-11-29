В Уфе началось строительство первого четырехзвездного отеля

- Мы начинаем возведение в Уфе отеля международного уровня, - сказал присутствовавший на церемонии запуска стройки мэр города Ирек Ялалов. - Необходимо выдержать график строительства. Под гостиницы, как вы знаете, в городе выделено десять участков. Сейчас на вас ориентируются все остальные застройщики данных объектов. От заданного вами темпа будет зависеть общий темп комплекса работ по строительству гостиниц.