Автобусы со слоганами и логотипами «МК» поднимают уфимцам настроение

— Нравится мне этот плакатный стиль — звучит очень жизнеутверждающе, — смеется руководитель УПАП-3, «владеющий» «МК-автобусами», Александр Черноусов.
Талхат Хусаинов водит автобус по 101-му маршруту и гордится надписью на любимой машине: «Из номера в номер — №1». И вот почему: в гараже перерифмовали фирменный слоган «МК» и провожают коллегу в рейс лозунгом: «Автобус 101: из номера в номер — №1».
— Как ни крути, а без рекламы теперь — никуда, — считает Талхат Гайратович. — Да и автобусы яркие становятся, ласкают глаз в такую серую погоду. Пассажиры тоже радуются, когда читают надписи — улыбаются, как будто и вправду заряд бодрости получают от призыва: «Умри, тоска!»
Г-н Хусаинов трудится в ГУП «Башавтотранс» уже 15 лет, но за все время работы на пассажирских транспортных средствах ему впервые повезло сесть за руль «газетного» автобуса.
— Работал и на НефАЗах, и на «Мерседесах-Спринтерах», а теперь мне такой «эксклюзивный» автобус достался, — радуется Талхат Хусаинов. — Машина с логотипом «МК» — уникальная в городе. Другие водители мне завидуют, спрашивают, как мне такой красивый автобус удалось заполучить.
И Талхат Хусаинов, да и другие шоферы государственного автоперевозчика газету отлично знают и «МК» читают.
— А теперь как будто я сам свежий номер везу, — говорит Талхат.