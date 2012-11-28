Автобусы со слоганами и логотипами «МК» поднимают уфимцам настроение

— Как ни крути, а без рекламы теперь — никуда, — считает Талхат Гайратович. — Да и автобусы яркие становятся, ласкают глаз в такую серую погоду. Пассажиры тоже радуются, когда читают надписи — улыбаются, как будто и вправду заряд бодрости получают от призыва: «Умри, тоска!»