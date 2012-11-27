Зуб даю. Освящая флаги МДИ на Олимпе, уфимский путешественник чуть не лишился челюсти

- В этом древнем олимпийском комплексе мы тоже развернули флаг, за что чуть было не оказались в полиции, - продолжает он. - Мы просто не знали, что там под запертом любые подобные действия, нужно заранее писать письмо в администрацию, чтобы получить разрешение. Но узнав, для чего мы развернули флаг, нас сразу отпустили — благое все же дело.