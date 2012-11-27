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Зуб даю. Освящая флаги МДИ на Олимпе, уфимский путешественник чуть не лишился челюсти

28 ноября 2012, 01:14
На прошлой неделе на родину вернулся известный башкирский путешественник и писатель Камиль Зиганшин, который совершил экспедицию в Грецию, чтобы водрузить флаги Международных детских игр на священной горе Олимп и стадионе, где по преданию 1200 лет назад зажигали Олимпийский огонь. Летом путешественник уже побывал с той же миссией на горе Арарат, где по библейским преданиям зародилась цивилизация.

- Возможно, наша поездка положит начало какой-то традиции, подобной Олимпийской, - рассуждает Камиль Фарухшинович. - Потому что дети тоже достойны красивого и знакового зрелища, которое повторялось бы из года в год.

Как таковой горы Олимп нет: есть целая горная гряда, таящая зачастую множество опасностей для смельчаков. Так, к примеру, пытаясь взобраться на вершину, названную за свою форму Троном Зевса, Зиганшин сорвался, отделавшись легкими травмами.

- Результатом неудачной попытки стал разбитый нос и два выбитых зуба, - рассказывает он. - Но ничего страшного, будем считать, что это божественная дань.

И все же башкирской экспедиции удалось посетить место, где, согласно мифам, обитали греческие боги.

- Вместо флагштока я с собой взял удочку, - рассказывает путешественник, демонстрируя рыболовный инструмент. - Но ветер был слишком сильный, поэтому пришлось фотографироваться, просто держа флаги в руках.

Путникам из Башкирии посчастливилось посетить несколько храмов и монастырей, многие из которых уже сотни лет стоят меж горных перевалов.

- Монахи там живут в тяжелых, более чем скромных условиях, - добавил Камиль Фарухшинович. - Кстати, греки вообще очень любят Россию, многие даже мечтают к нам присоединиться. Просто раньше Германия построила у них множества объектов, часто не нужных, и теперь требует деньги. Народ там открыто называет такую ситуацию экспансией, а Ангелу Меркель - «четвертым рейхом».

Но путешественники были далеки от политики, ведь еще одной точкой их посещения стал олимпийский стадион, на котором Александр Македонский победил в беге, став Олимпиоником, а Пифагор получил это звание, выиграв в кулачном бою.

- В этом древнем олимпийском комплексе мы тоже развернули флаг, за что чуть было не оказались в полиции, - продолжает он. - Мы просто не знали, что там под запертом любые подобные действия, нужно заранее писать письмо в администрацию, чтобы получить разрешение. Но узнав, для чего мы развернули флаг, нас сразу отпустили — благое все же дело.

Тем временем отличились не только уфимские путешественники, но и организаторы Международных зимних детских игр - 2013.

- Уже сейчас количество участников в полтора раза превышает предыдущие зимние игры в Канаде, - рассказывает руководитель дирекции МДИ, председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Уфы Сергей Степанов. - Тем более что до сих пор нет окончательного списка команд: зарубежные и российские города продолжают подавать заявки.

Известно, что все мероприятия по спорту, начиная от проведения соревнований до питания спортсменов, будут обеспечены за счет спонсоров.

- А бюджет страны взял на себя решение вопросов аренды площадок, - сказал руководитель дирекции МДИ. - Кстати, мы уже сейчас досконально подходим к разработке, к примеру, меню: оно будет разнообразным и обязательно одного качественного уровня на всех местах соревнований и расселения участников игр.

Были презентованы и первые промо ролики игр, созданные известной анимационной студией «Муха».

- На очереди подготовка роликов с участием детей-актеров, - добавил Степанов. - А также видеоролик, презентующий уже наш город, которому предстоит принять гостей со всего мира.

К новому году по всему городу в ледовых городках будут красоваться не только символы предстоящего праздника, но и атрибуты игр, которые станут напоминанием о соревнованиях для всех жителей.

Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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