В Уфе Жюльену Дассену не удалось затмить легендарного отца

За месяц это уже второе свидание уфимцев с Парижем. Зрители успели поностальгировать под звуки знакомых мелодий в исполнении оркестра Жан-Жака Жустафре, ученика Поля Мориа. К французской музыке и культуре вообще у отечественного зрителя отношение особое еще с брежневских времен. И дело тут в политической обстановке: в середине 60-х у советского руководства сложились теплые отношения с тогдашним президентом Франции де Голлем на почве антиамериканских настроений. На фоне запрета всего иностранного французская парфюмерия, музыка и кино – чуть ли не единственная официально разрешенная буржуазная роскошь. Духи «Клима», «Фиджи», «Шанель №5», киносериалы «Фантомас», «Анжелика» и «Высокий блондин», «шерше ля фам» и «пардон, мадам», Джо Дассен и Поль Мориа, Диор и Карден, заставка к «Кинопанораме» и «В мире животных», почти уже своя Марина Влади - для советской женщины все это смешивается в один пряный коктейль недоступной роскошной жизни из столицы шика, моды, красоты и любви.
И в спектакле Дассена-младшего главной стала любовная линия: да и как представить Париж без этого романтического чувства, с которым город ассоциируется в первую очередь. В образе лирической героини выступила молодая исполнительница Флоранс Кост, которая изображала страсть к герою Жюльена Дассена.
Сам обладатель знаменитой фамилии заявляет журналистам, что в жизни романа у них нет, как бы кому ни хотелось. И вообще, 30-летний певец признается, что слишком молод, чтобы связывать себя узами брака.
А на сцене тем временем влюбленная парочка сливалась в дуэте на скамейке или у фонаря, за столиком в кафе или на пикнике: для создания соответствующего антуража использовались и декорации, и экран, который переносил зрителя то в парижские дворики, то на лоно природы.
Мсье Дассен пообещал уфимцам, что они «заново откроют песни о Париже из репертуара таких знаменитый исполнителей, как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Ив Монтан и, конечно же, Джо Дассен». Парочка исполнила «Под небом Парижа», «Шанз Элизе», «Салю», «Жизнь в розовом свете» и другие известные композиции. Жюльена с отцом, конечно, не сравнить: смазливый парень обладает достаточно скромными вокальными данными, иногда и вовсе неправильно интонирует, не в пример своей партнерше по сцене. Но тут все честно: кому – хороший голос, а кому – знаменитая фамилия. Но публику волновало другое: похож ли гастролер на своего знаменитого родителя, как держит себя на сцене.
Исполнителям аккомпанировал пианист, расположившись за роскошным белым роялем, и отчего-то баянист, хотя уличный парижский музыкант ассоциируется больше с аккордеоном. Балет не только танцевал, но и рассекал по сцене на велосипедах.
Даже отечественные исполнители зачастую не желают тратиться на доставку в регионы подобных громоздких декораций и техники, необходимой для устройства шоу. Российские поп-звезды предпочитают удивлять лишь москвичей и питерцев, а провинциальная публика довольствуется упрощенной версией сольников. Отметим, что Уфе повезло: шоу-ревю увидели лишь зрители российской столицы. Дассен так и не доехал до Екатеринбурга, где планировались гастроли и где публика смела бидеты за месяц до концерта.
С тех пор, как советских женщин обуяла страсть ко всему французскому, минуло уже полвека. Можно не только свободно приобрести французские духи, но и вовсе отправиться в Париж. Однако соотечественники старой любовной привязанности не изменяют, потому французских гастролеров всегда ожидает аншлаг.
Ашир МУРАДОВ.