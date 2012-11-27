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В Уфе Жюльену Дассену не удалось затмить легендарного отца

28 ноября 2012, 01:23
[фото, видео] В столицу Башкирии отпрыск известного французского исполнителя привез полноценное шоу «Под небом Парижа». Программу можно даже назвать музыкальным спектаклем, поскольку композиции были драматургически связаны и разыгрывались, как часть постановки, объединенной темой столицы Франции. Коллектив Дассена на российской публике решил не экономить и на один вечер воссоздал на сцене Дворца молодежи атмосферу парижских улочек, уютных кафе и кабаре, где в основном разворачивается действо.

За месяц это уже второе свидание уфимцев с Парижем. Зрители успели поностальгировать под звуки знакомых мелодий в исполнении оркестра Жан-Жака Жустафре, ученика Поля Мориа. К французской музыке и культуре вообще у отечественного зрителя отношение особое еще с брежневских времен. И дело тут в политической обстановке: в середине 60-х у советского руководства сложились теплые отношения с тогдашним президентом Франции де Голлем на почве антиамериканских настроений. На фоне запрета всего иностранного французская парфюмерия, музыка и кино – чуть ли не единственная официально разрешенная буржуазная роскошь. Духи «Клима», «Фиджи», «Шанель №5», киносериалы «Фантомас», «Анжелика» и «Высокий блондин», «шерше ля фам» и «пардон, мадам», Джо Дассен и Поль Мориа, Диор и Карден, заставка к «Кинопанораме» и «В мире животных», почти уже своя Марина Влади - для советской женщины все это смешивается в один пряный коктейль недоступной роскошной жизни из столицы шика, моды, красоты и любви.

И в спектакле Дассена-младшего главной стала любовная линия: да и как представить Париж без этого романтического чувства, с которым город ассоциируется в первую очередь. В образе лирической героини выступила молодая исполнительница Флоранс Кост, которая изображала страсть к герою Жюльена Дассена.

Сам обладатель знаменитой фамилии заявляет журналистам, что в жизни романа у них нет, как бы кому ни хотелось. И вообще, 30-летний певец признается, что слишком молод, чтобы связывать себя узами брака.

А на сцене тем временем влюбленная парочка сливалась в дуэте на скамейке или у фонаря, за столиком в кафе или на пикнике: для создания соответствующего антуража использовались и декорации, и экран, который переносил зрителя то в парижские дворики, то на лоно природы.

Мсье Дассен пообещал уфимцам, что они «заново откроют песни о Париже из репертуара таких знаменитый исполнителей, как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Ив Монтан и, конечно же, Джо Дассен». Парочка исполнила «Под небом Парижа», «Шанз Элизе», «Салю», «Жизнь в розовом свете» и другие известные композиции. Жюльена с отцом, конечно, не сравнить: смазливый парень обладает достаточно скромными вокальными данными, иногда и вовсе неправильно интонирует, не в пример своей партнерше по сцене. Но тут все честно: кому – хороший голос, а кому – знаменитая фамилия. Но публику волновало другое: похож ли гастролер на своего знаменитого родителя, как держит себя на сцене.

Исполнителям аккомпанировал пианист, расположившись за роскошным белым роялем, и отчего-то баянист, хотя уличный парижский музыкант ассоциируется больше с аккордеоном. Балет не только танцевал, но и рассекал по сцене на велосипедах.

Даже отечественные исполнители зачастую не желают тратиться на доставку в регионы подобных громоздких декораций и техники, необходимой для устройства шоу. Российские поп-звезды предпочитают удивлять лишь москвичей и питерцев, а провинциальная публика довольствуется упрощенной версией сольников. Отметим, что Уфе повезло: шоу-ревю увидели лишь зрители российской столицы. Дассен так и не доехал до Екатеринбурга, где планировались гастроли и где публика смела бидеты за месяц до концерта.

С тех пор, как советских женщин обуяла страсть ко всему французскому, минуло уже полвека. Можно не только свободно приобрести французские духи, но и вовсе отправиться в Париж. Однако соотечественники старой любовной привязанности не изменяют, потому французских гастролеров всегда ожидает аншлаг.

Ашир МУРАДОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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