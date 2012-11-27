В Уфе Жюльену Дассену не удалось затмить легендарного отца

За месяц это уже второе свидание уфимцев с Парижем. Зрители успели поностальгировать под звуки знакомых мелодий в исполнении оркестра Жан-Жака Жустафре, ученика Поля Мориа. К французской музыке и культуре вообще у отечественного зрителя отношение особое еще с брежневских времен. И дело тут в политической обстановке: в середине 60-х у советского руководства сложились теплые отношения с тогдашним президентом Франции де Голлем на почве антиамериканских настроений. На фоне запрета всего иностранного французская парфюмерия, музыка и кино – чуть ли не единственная официально разрешенная буржуазная роскошь. Духи «Клима», «Фиджи», «Шанель №5», киносериалы «Фантомас», «Анжелика» и «Высокий блондин», «шерше ля фам» и «пардон, мадам», Джо Дассен и Поль Мориа, Диор и Карден, заставка к «Кинопанораме» и «В мире животных», почти уже своя Марина Влади - для советской женщины все это смешивается в один пряный коктейль недоступной роскошной жизни из столицы шика, моды, красоты и любви.