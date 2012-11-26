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В Уфе пройдет конференция, посвященная «аравийскому визирю Кремля»

27 ноября 2012, 00:37
29 ноября в Уфе в здании Конгресс-холла пройдут Хакимовские чтения «Россия и арабский мир: история и современность». Организаторами мероприятия выступили министерство образования РБ, Башкирская академия государственной службы и управления при президенте РБ, Институт этнологических исследований им. Кузеева Уфимского научного центра РАН. Чтения посвящены личности советского дипломата Карима Хакимова, первым установившего контакты со странами арабского мира.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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