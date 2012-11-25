Прокуроры выяснят, почему спасателей не пустили к погребенной под завалами женщине

Женщина отделалась синяками, и на этом инцидент мог бы завершиться, однако прокуратура Калининского района Уфы теперь намерена выяснить, почему предприятие лишило свою сотрудницу немедленной помощи экстренных служб.
По словам руководителя уфимского горздрава Альфии Авзалетдиновой, юристы изучили ситуацию, но не смогут предъявить «ЖБЗ-2» претензий, так как женщина не получила серьезных травм.
- Они могут сказать: «Она же не нуждалась в медицинской помощи, легкие царапины, не было показаний для госпитализации», - развела руками чиновница. - Если бы был другой исход – были бы другие последствия.
А вот руководство службы спасения намерено добиваться расследования. По словам начальника управления гражданской защиты Александра Сопина, он собирается подать жалобу на действие «ЖБЗ-2» прокурору Калининского района столицы Башкирии, полагая, что охрана завода не имела права чинить препятствия спасателям.
- Я собираюсь выяснить, почему наших сотрудников немедленно не пропустили к обрушившемуся цеху, а держали у ворот, - категоричен г-н Сопин.
В самой же прокуратуре не дожидаясь обращения службы спасения, инициировали свою проверку инцидента.
- Мы проверим соблюдение охраны труда и законодательство о чрезвычайных ситуациях, – сообщил «МКС» помощник районного прокурора Игорь Горбунов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.