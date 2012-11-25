Прокуроры выяснят, почему спасателей не пустили к погребенной под завалами женщине

На минувшей неделе в транспортирном зале цеха № 4 «Уфимского ЖБЗ-2» на Индустриальном шоссе обрушился пол, под завалом оказалась работница Ирина Петрова. 47-летняя женщина несколько часов провела под обломками конвейера в полнейшей темноте, при этом охрана завода не пропустила на территорию «ЖБЗ-2» прибывшую службу спасения и реанимационную бригаду «скорой помощи». После продолжительных препирательств с охранниками, спасатели все-таки попали к завалу. При этом реанимацию внутрь завода все-таки не пустили, но уезжать с места происшествия «неотложке» запретил старший врач.