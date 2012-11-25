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Писателя, опубликовавшего свои мысли в рекламной газете, оштрафовали на 150 тысяч

25 ноября 2012, 22:50
Заплатит 150 тысяч рублей штрафа за радикальные исламские взгляды житель поселка Киргиз-Мияки 29-летний Ринат Хабибов. Мужчина, проникшийся идеями ваххабизма, написал статью о превосходстве этого религиозного течения над традиционным исламом и опубликовал свое творение под названием «Подчинение мусульманина приказам Аллаха» в местном рекламно-информационном еженедельнике «Мияки Информ». Причем, объемный «труд» новоявленного писателя публиковался в нескольких номерах. Сотрудники газеты не стали вчитываться в содержание опуса, так как автор заплатил им за публикацию, как за рекламное объявление.

Однако мимо разжигающих религиозную ненависть текстов не прошли прокуроры, обратившись в суд. Миякинская Фемида признала статью экстремисткой и внесла ее в федеральный список запрещенных материалов. На основании этого судебного решения местные правоохранители привлекли горе-писателя к уголовной ответственности по ч.1 ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, Ринат Хабибов на суде не стал отпираться от статьи, оказавшейся вне закона, и свою вину признал, полностью признавшись в совершении преступления. Статья, инкриминируемая подсудимому, предполагает наказание до двух лет лишения свободы, но учитывая «деятельное раскаяние», суд ограничился штрафом в 150 тысяч рублей, которые теперь должен уплатить государству писатель-любитель.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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