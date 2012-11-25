Писателя, опубликовавшего свои мысли в рекламной газете, оштрафовали на 150 тысяч

Заплатит 150 тысяч рублей штрафа за радикальные исламские взгляды житель поселка Киргиз-Мияки 29-летний Ринат Хабибов. Мужчина, проникшийся идеями ваххабизма, написал статью о превосходстве этого религиозного течения над традиционным исламом и опубликовал свое творение под названием «Подчинение мусульманина приказам Аллаха» в местном рекламно-информационном еженедельнике «Мияки Информ». Причем, объемный «труд» новоявленного писателя публиковался в нескольких номерах. Сотрудники газеты не стали вчитываться в содержание опуса, так как автор заплатил им за публикацию, как за рекламное объявление.