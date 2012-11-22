В Минэкономразвития брали на работу по правилам, известным только самим чиновникам

Ревизоры в погонах посчитали, что отсутствие и неопределенность единых правил при приеме на работу, дают конкурсной комиссии слишком широкое поле для маневров, а значит и возможность манипулировать результатами отбора. Кроме того, полномочия кадровой службы также не имели пределов и не регламентировались никакими правовыми актами.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, после вмешательства надзорного ведомства, приказ главы Минэкономразвития о проведении конкурса на замещение вакантных должностей отменен и теперь в государственной структуре разрабатывают новые и понятные для всех правила приема на работу.