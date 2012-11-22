В Минэкономразвития брали на работу по правилам, известным только самим чиновникам

Прокуратура Башкирии обнаружила коррупционные факторы в приеме на работу служащих Министерства экономического развития РБ. Так, для того, чтобы получить должность в этом ведомстве, требовалось пройти конкурс, который состоял из нескольких этапов. Методика по определению победителя в чиновничьем соревновании, по мнению башкирского надзорного ведомства, оказалась туманной, а требования к конкурсантам – расплывчатыми, позволяющими как угодно трактовать результаты состязаний. Не существовало четкого регламента, способного выявить лучшего, порядка принятия тех или иных решений, формы оповещения претендентов на высокие кресла, а сроки, в течение которых участники конкурса должны были узнать о своей участи, не определены.