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В Минэкономразвития брали на работу по правилам, известным только самим чиновникам

23 ноября 2012, 00:55
Прокуратура Башкирии обнаружила коррупционные факторы в приеме на работу служащих Министерства экономического развития РБ. Так, для того, чтобы получить должность в этом ведомстве, требовалось пройти конкурс, который состоял из нескольких этапов. Методика по определению победителя в чиновничьем соревновании, по мнению башкирского надзорного ведомства, оказалась туманной, а требования к конкурсантам – расплывчатыми, позволяющими как угодно трактовать результаты состязаний. Не существовало четкого регламента, способного выявить лучшего, порядка принятия тех или иных решений, формы оповещения претендентов на высокие кресла, а сроки, в течение которых участники конкурса должны были узнать о своей участи, не определены.

Ревизоры в погонах посчитали, что отсутствие и неопределенность единых правил при приеме на работу, дают конкурсной комиссии слишком широкое поле для маневров, а значит и возможность манипулировать результатами отбора. Кроме того, полномочия кадровой службы также не имели пределов и не регламентировались никакими правовыми актами.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, после вмешательства надзорного ведомства, приказ главы Минэкономразвития о проведении конкурса на замещение вакантных должностей отменен и теперь в государственной структуре разрабатывают новые и понятные для всех правила приема на работу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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