Рапота приехал в Стерлитамак, чтобы найти сырье для «Соды»

Позже журналистам сообщили, что в правительстве Башкирии разрабатывают два варианта решения сырьевой проблемы «Соды», в том числе и геологическую разведку, но без снятия статуса памятников природы. А Григорий Рапота прокомментировал «пожелания и рекомендации федерального центра», которые заключаются в начале в геологоразведочных работ, иначе продукция предприятия, вынужденного издалека везти сырье, станет не конкурентоспособной.
Такое заявление не могло не насторожить противников «содовых дел». Многие из них считают, что судьба Шиханов предрешена и скоро от них ничего не останется.
А вот у сторонников разработки гор своя точка зрения. Известный в Стерлитамаке правозащитник Дамир Гарифуллин уверен, что градообразующее предприятие должно жить, а без сырья его работники пойдут на улицу.
- Это очень мудрое решение, - говорит Дамир Гарифуллин. - Еще не факт, что известняк Шихан подойдет для предприятия. Ну а если известняк подходящий, то будем добиваться снятия с гор статуса природного памятника.
Как известно, пока промышленному гиганту разрешено обследование Карановского месторождения. Но известняк, который находится в этом месте, не совсем подходит для нужд «Соды». И понятно, в случае находки «правильного» сырья на Шиханах приоритет отдадут не Карановскому месторождению.
- Если встанет выбор между горами и Карановским месторождением, то мы будем добиваться разработки Шиханов, - уверенно заявляет г-н Гарифуллин. - Рядом с Карановским месторождением находится известная Красноусольская здравница. И никто не даст гарантии, что в случае добычи сырья, это не повредит целебным источникам, да и курорту в целом. А этот санаторий очень важен для всей страны, ведь только в этом месте космонавты проходят свою послеполетную реабилитацию.
Напомним, основным собственником «Соды» является Республика Башкортостан (61,65% акций). Второй крупный акционер «Соды» - ОАО «Каустик» (34,80%), которым владеет холдинг «Башкирская химия».
Сразу после этого назначения Григория Рапоты председателем совета директоров «Соды» пошли слухи, что в его задачу входит перепродажа «Соды» в частные руки, путем размывания республиканских акций и передачи их «Башкирской химии». Сплетням способствовали приятельские отношения Григория Рапоты и председателя совета директоров и совладельца «Башхима» Дмитрия Пяткина.
Но глава Башкирии Рустэм Хамитов опроверг досужие домыслы, заявив, что основной пакет предприятия останется в собственности республики.
- Мы не собираемся размывать этот пакет, - сказал он. - Конечно, мы смотрим варианты дальнейшего развития этого предприятия. Если найдется, допустим, инвестор, который будет готов заплатить за весь пакет хорошие деньги или очень хорошие деньги, то мы еще подумаем.
Евгений КОСТИЦЫН,
Радик ИШЕМГУЛОВ.