Рапота приехал в Стерлитамак, чтобы найти сырье для «Соды»

- Если встанет выбор между горами и Карановским месторождением, то мы будем добиваться разработки Шиханов, - уверенно заявляет г-н Гарифуллин. - Рядом с Карановским месторождением находится известная Красноусольская здравница. И никто не даст гарантии, что в случае добычи сырья, это не повредит целебным источникам, да и курорту в целом. А этот санаторий очень важен для всей страны, ведь только в этом месте космонавты проходят свою послеполетную реабилитацию.