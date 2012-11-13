Сын министра спорта РБ служит на севере, а отпрыск главы Ермолаево — в Орле

— Их в последнее время появилось очень много, особенно в Уфе и Стерлитамаке. Они знают, что по статистике, из ста призывников примерно 72 не пойдет служить по тем или иным причинам. Призывники несут деньги, а эти дельцы в курсе, что каждый второй кто к ним придет, имеет по закону право на отсрочку или освобождение. К примеру, просят за свои услуги сорок тысяч рублей. Если ушел в армию — двадцать вернут. Но вторая-то половина суммы осядет в их карманах. Это успешный бизнес-проект. Я за весну получил более трехсот подобных заявлений. Материал — песня, читаешь и понимаешь, что писал профессиональный юрист и медик.