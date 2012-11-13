Сын министра спорта РБ служит на севере, а отпрыск главы Ермолаево — в Орле

Posted 13 ноября 2012, 15:05
Published 13 ноября 2012, 15:05
Modified 12 марта, 13:46
Updated 12 марта, 13:46
— Что нового? В этом году призывники будут пребывать на республиканском сборном пункте в комфортных условиях, — похвалился военный комиссар республики Анатолий Балтинский. — Нары на первом этаже демонтированы, вместо них новые кровати, у каждого призывника тумбочка с табуретом. В здании стало чище, светлее, мы заменили все окна, выкинули старые деревянные рамы. Как и весной, каждому призывнику перед отправкой выдадут банковскую карточку, на счет которой ежемесячно будет начисляться денежное довольствие в две тысячи рублей.
А вот отправиться на альтернативную службу оказалось не так много желающих. Если весной «альтернативщиков» было девять, и все пошли работать санитарами, то осенью их будет четверо, трое также отправятся работать медбратьями в психоневрологический интернат, а один призывник — на почту.
Как выяснилось, недавняя проблема с призывом аспирантов, когда на службу чуть не «забрили» соискателей научных степеней, может вновь повториться.
— Как известно, аспирантура должна иметь государственную аккредитацию, и по согласованию между минобороны и минобразования до конца 2012 года вузы обязаны были получить этот документ. Могу предположить, что на следующий год эта проблема может стать вновь актуальной для аспирантов в тех заведениях, которые не успеют пройти аккредитацию и виновато будет руководство вуза, — пояснил г-н Балтинский. Между тем, военком опроверг предположение, что «золотая молодежь» Башкирии получает бронь и не идет служить. По словам военного комиссара РБ, дети коммерсантов и госслужащих на общих основаниях отправляются в войска.
— Сыновья многих бизнесменов, чиновников и глав администраций идут служить. Свежий пример — вчера разговаривал с главой Куюргазинского района — его сын принял присягу в Орле, или вот глава минспорта Андрей Иванюта, его сын служит на севере. И таких примеров много, — сказал глава Башвоенкомата.
При этом военком признал, что ему известны случаи попытки «покупки» военных билетов или отсрочки. В этом году такие инциденты отмечены в Нефтекамске и Сибае, однако от подробностей полковник уклонился.
Также военком призвал не связываться с юристам обещающими, на законных основаниях «отмазать от армии».
— Их в последнее время появилось очень много, особенно в Уфе и Стерлитамаке. Они знают, что по статистике, из ста призывников примерно 72 не пойдет служить по тем или иным причинам. Призывники несут деньги, а эти дельцы в курсе, что каждый второй кто к ним придет, имеет по закону право на отсрочку или освобождение. К примеру, просят за свои услуги сорок тысяч рублей. Если ушел в армию — двадцать вернут. Но вторая-то половина суммы осядет в их карманах. Это успешный бизнес-проект. Я за весну получил более трехсот подобных заявлений. Материал — песня, читаешь и понимаешь, что писал профессиональный юрист и медик.
Как отметил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Башкирии Роберт Зиангиров, почти 25 процентов рекрутированных отбраковывается по диагнозу «плоскостопие третьей степени».
— Эта категория просто зашкаливает в общей статистике, — говорит г-н Зиангиров. — Также настоящий бич призыва — артроз таранно-ладьевидного сочленения второй стадии. Но на следующий год этот диагноз уже не будет служить причиной для получения «белого билета».
На вопрос журналистов, может ли государство гарантировать сохранность жизни и здоровья призывнику в мирное время, а только в этом году в армии погибло трое срочников из РБ, военком заметил, что не стоит «смешивать понятия государство и конкретной воинской части».
— Человеческий фактор влияет на то или иное происшествие, это конкретный человек курит не там где надо, это кто-то конкретный его не проинструктировал, кто-то конкретный человек не забрал у солдата сигареты перед въездом на полигон, — говорит Анатолий Балтинский.
Руководитель военкомата еще раз привел официальную статистику минобороны, по которой в этом году в войсках сократилась преступность на 30 процентов, а фактов дедовщины стало в два раза меньше.
— Не доверять этим цифрам нет повода, — сказал военком. — Да и когда при нынешнем сроке службы в один год, взраститься «деду»? Он только солдатом стал, а уже демобилизация.
При этом в Башвоенкомате прокомментировали весенний скандал с Василием Чигриным. Напомним, в конце мая 26-летнего молодого человека задержали сотрудники полиции в здании прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы, куда он был вызван под каким-то предлогом и доставили на сборный пункт, хотя на следующий день парню исполнялось 27, и он мог избежать военной службы. Почти сразу же, несмотря на протесты гражданской жены, и поток жалобы во все инстанции от правозащитников, парня отправили в часть внутренних войск в город Лесной Свердловской области. Родные Василия, посчитали, что парня нарочно спрятали в закрытом гарнизоне, куда будет сложно попасть юристу.
— Это была целая эпопея, — объяснил военком. — Ну, ведь парень — махровый уклонист.
Так или иначе, вернуть Василия Чигрина не получилось.
Анатолий Балтинский заявил, что готов помочь родственникам солдат, которые хотят посетить их в воинской части.
— Если вы собрались в гости в воинскую часть, выясните, не назначено ли у солдата в этот день дежурство, — сказал военком. — Командир имеет право не отпускать на встречу с родными, на то он и командир, чтобы определять время увольнения. Я готов посодействовать, и подписать телеграмму командиру части с просьбой устроить встречу.
Дмитрий КОЛПАКОВ.