В Учалах в ночь с 5 на 6 сентября зашевелились земные недра

Posted 6 сентября 2012, 20:03
Published 6 сентября 2012, 20:03
Modified 10 ноября 2022, 18:52
Updated 10 ноября 2022, 18:52
Как сообщил председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке Учалинского района Иран Кужагильдин, все здания и сооружения, относящиеся к жизнеобеспечению города, не пострадали.
По словам г-на Кужагильдина, скорее всего, случившееся «к землетрясениям не относится, так как это был единичный толчок без эпицентра».
- Видимо, произошли определенные изменения в глубинных слоях земной коры, - объяснил он. - Учалинский ГОК и другие предприятия взрывных работ в тот момент не проводили. Да и разработка карьеров не могла вызвать отголоска на такой площади. Башкортостан относится к областям со слабой сейсмичностью, и опасных землетрясений у нас быть не может. На предприятиях горнодобывающей отрасли также все идет в рабочем режиме.
По данным штаба ГО и ЧС Учалинского района, площадь участка, где ощущался толчок, не превышает трех квадратных километров.