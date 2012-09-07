В Учалах в ночь с 5 на 6 сентября зашевелились земные недра

- Видимо, произошли определенные изменения в глубинных слоях земной коры, - объяснил он. - Учалинский ГОК и другие предприятия взрывных работ в тот момент не проводили. Да и разработка карьеров не могла вызвать отголоска на такой площади. Башкортостан относится к областям со слабой сейсмичностью, и опасных землетрясений у нас быть не может. На предприятиях горнодобывающей отрасли также все идет в рабочем режиме.