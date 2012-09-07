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Posted 6 сентября 2012, 20:03

Published 6 сентября 2012, 20:03

Modified 10 ноября 2022, 18:52

Updated 10 ноября 2022, 18:52

В Учалах в ночь с 5 на 6 сентября зашевелились земные недра

6 сентября 2012, 20:03
В Учалах в ночь с 5 на 6 сентября произошел инцидент, заставивший поволноваться не только жителей этого района Башкирии, но и службы гражданской обороны. Горожане почувствовали сильнейший подземный толчок, который сопровождался ощутимым шумом.

Как сообщил председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке Учалинского района Иран Кужагильдин, все здания и сооружения, относящиеся к жизнеобеспечению города, не пострадали.

По словам г-на Кужагильдина, скорее всего, случившееся «к землетрясениям не относится, так как это был единичный толчок без эпицентра».

- Видимо, произошли определенные изменения в глубинных слоях земной коры, - объяснил он. - Учалинский ГОК и другие предприятия взрывных работ в тот момент не проводили. Да и разработка карьеров не могла вызвать отголоска на такой площади. Башкортостан относится к областям со слабой сейсмичностью, и опасных землетрясений у нас быть не может. На предприятиях горнодобывающей отрасли также все идет в рабочем режиме.

По данным штаба ГО и ЧС Учалинского района, площадь участка, где ощущался толчок, не превышает трех квадратных километров.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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