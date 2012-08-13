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Posted 13 августа 2012, 08:10

Published 13 августа 2012, 08:10

Modified 10 ноября 2022, 19:16

Updated 10 ноября 2022, 19:16

В Октябрьском рецидивист обокрал медсестру

13 августа 2012, 08:10
В Октябрьском вор оставил медсестру без отпуска. Сотрудница больницы взяла с собой 13 тысяч рублей, планируя в перерыв посетить турагентство. Вернувшись с обеда, женщина увидела открытую дверь со сломанным замком. Деньги из сумки исчезли. Сотрудники угрозыска сумели вычислить подозреваемого — 35-летнего горожанина, в тот день навещавшего в больнице своего приятеля. Мужчина признался, что решил испытать удачу, когда заметил, как старшая медсестра закрывала свой рабочий кабинет. Дверь открылась от простого толчка, он выкрал кошелек и быстро потратил денежные средства. Фигурант уголовного дела — рецидивист, несколько месяцев назад освободившийся из исправительного учреждения и имеющий судимости за кражи и сбыт наркотиков, сообщила сотрудник ОМВД по Октябрьскому Алина Юсупова.
В Октябрьском вор оставил медсестру без отпуска. Сотрудница больницы взяла с собой 13 тысяч рублей, планируя в перерыв посетить турагентство. Вернувшись с обеда, женщина увидела открытую дверь со сломанным замком. Деньги из сумки исчезли. Сотрудники угрозыска сумели вычислить подозреваемого — 35-летнего горожанина, в тот день навещавшего в больнице своего приятеля. Мужчина признался, что решил испытать удачу, когда заметил, как старшая медсестра закрывала свой рабочий кабинет. Дверь открылась от простого толчка, он выкрал кошелек и быстро потратил денежные средства. Фигурант уголовного дела — рецидивист, несколько месяцев назад освободившийся из исправительного учреждения и имеющий судимости за кражи и сбыт наркотиков, сообщила сотрудник ОМВД по Октябрьскому Алина Юсупова.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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