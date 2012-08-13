В Октябрьском рецидивист обокрал медсестру

В Октябрьском вор оставил медсестру без отпуска. Сотрудница больницы взяла с собой 13 тысяч рублей, планируя в перерыв посетить турагентство. Вернувшись с обеда, женщина увидела открытую дверь со сломанным замком. Деньги из сумки исчезли. Сотрудники угрозыска сумели вычислить подозреваемого — 35-летнего горожанина, в тот день навещавшего в больнице своего приятеля. Мужчина признался, что решил испытать удачу, когда заметил, как старшая медсестра закрывала свой рабочий кабинет. Дверь открылась от простого толчка, он выкрал кошелек и быстро потратил денежные средства. Фигурант уголовного дела — рецидивист, несколько месяцев назад освободившийся из исправительного учреждения и имеющий судимости за кражи и сбыт наркотиков, сообщила сотрудник ОМВД по Октябрьскому Алина Юсупова.

В Октябрьском вор оставил медсестру без отпуска. Сотрудница больницы взяла с собой 13 тысяч рублей, планируя в перерыв посетить турагентство. Вернувшись с обеда, женщина увидела открытую дверь со сломанным замком. Деньги из сумки исчезли. Сотрудники угрозыска сумели вычислить подозреваемого — 35-летнего горожанина, в тот день навещавшего в больнице своего приятеля. Мужчина признался, что решил испытать удачу, когда заметил, как старшая медсестра закрывала свой рабочий кабинет. Дверь открылась от простого толчка, он выкрал кошелек и быстро потратил денежные средства. Фигурант уголовного дела — рецидивист, несколько месяцев назад освободившийся из исправительного учреждения и имеющий судимости за кражи и сбыт наркотиков, сообщила сотрудник ОМВД по Октябрьскому Алина Юсупова.