Госслужащим открыли прямую дорогу на европейский курорт

Posted 8 июля 2012, 19:49
Published 8 июля 2012, 19:49
Modified 12 марта, 13:27
Updated 12 марта, 13:27
Летать из Уфы чехи намерены дважды в неделю по ночам на самолетах средней вместимости Airbus A319 и 320. Пока в полетной карте два города — Прага и излюбленный российским чиновничеством курорт Карловы Вары.
Как рассказал «МКС» региональный директор «Chech Airlines» по России и СНГ Даниел Шур, потенциальный пассажиропоток в Карловы Вары, больше чем в столицу Чехии.
— Уфа отличается, тем, что отсюда летит больше пассажиров на курорт, чем в Прагу, примерно 60 к 40, — пояснил г-н Шур. — Из Уфы мы ожидаем загрузку кресел в пределах 70 процентов. Если наш самый маленький борт — 135 мест, то это примерно 100 пассажиров. Если эти 70 дорастут до 80-85 процентов, мы будем менять тип судна, и тогда будет 156-местный борт.
В здании международного терминала чехи открыли свой офис. Перевозчика не смутил факт, что ранее помещение занимала скончавшаяся «Авианова» и покинувшая Уфу «Lufthansa». Символическую ленточку под окном представительства перерезал посол Чехии в России Петр Коларж. Посланник отметил, что 4 тысячи пассажиров за первые 25 рейсов это «очень хороший показатель деловой и туристической активности».
Единственное, что удручает чешских авиаторов, что заправляться топливом придется в России из-за дальности полета. Но, скорее всего, расходы на российское топливо обернутся дополнительными затратами для российских пассажиров. Средняя цена билета до Праги в эконом-классе без учета сборов — 380 евро, в бизнес-классе 1200. В среднем, билет по схеме «туда и обратно» до столицы Чехии стоит 18 500 рублей. В «Chech Airlines» этот тариф назвали приемлемым.
— Из Уфы в Прагу 3,5 часа полета, если поделить 18500 на три часа выйдет около 6 тысяч рублей. Из Москвы два часа полета — 14 тысяч рублей, поэтому нам видится, что тариф оправдан, — объяснил Даниел Шур.
— Это средневзвешенный тариф по этому направлению, — говорит зампред госкомтранса Башкирии Андрей Быковский. — По таким же направлениям из Уфы летают «Аэрофлот» и «Turkish Airlines». Но мы надеемся, что чехи будут снижать цены.
— 70 процентов загрузки самолетов с первого дня — это потрясающий успех, — заявил «МКС» руководитель МАУ Рамиль Тимиргазин, — как правило, авиакомпании готовы терпеть убытки ради разработки стабильного пассажиропотока. А в случае с чехами летать стало рентабельно с первого же дня.
По словам г-на Тимиргазина, чешским авиаторам помогло открытие визового центра.
— Для «Lufthansa» отсутствие такого шенгенского центра оказалось фатальным, — поделился мнением директор аэропорта.
— «Чешские авиалинии» это очень крепкий средний европейский перевозчик, следящий за пассажиропотоком. «Lufthansa» слишком крупная компания, они активно входили на рынок, им нужна была Россия, они выбрали для себя интенсивный путь, — говорит г-н Быковский. — Что касается Карловых Вар, не скажу за все чиновничество, но когда я там был, еще не находясь на госслужбе, мне показалось, что это действительно российский курорт. Не знаю, чиновники ли в обилии, или просто очень много россиян, в том числе и купивших недвижимость.
По данным «МКС», следующим перевозчиком, выразившим готовность прийти на рынок Уфы, будет финский «Finnair».
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото автора.