Госслужащим открыли прямую дорогу на европейский курорт

— «Чешские авиалинии» это очень крепкий средний европейский перевозчик, следящий за пассажиропотоком. «Lufthansa» слишком крупная компания, они активно входили на рынок, им нужна была Россия, они выбрали для себя интенсивный путь, — говорит г-н Быковский. — Что касается Карловых Вар, не скажу за все чиновничество, но когда я там был, еще не находясь на госслужбе, мне показалось, что это действительно российский курорт. Не знаю, чиновники ли в обилии, или просто очень много россиян, в том числе и купивших недвижимость.