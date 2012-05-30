В Уфе начали проводить стентирование коронарной и сонной артерий

Posted 29 мая 2012, 21:40
Published 29 мая 2012, 21:40
Modified 9 января, 09:33
Updated 9 января, 09:33
Напомним, такие ангиографические установки, как в Уфе, есть только в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Оборудование дает возможность обследовать весь организм, ведь умная машина может «просматривать» сосуды от двух миллиметров в диаметре.
— С помощью ангиографа можно вести двухпроекционную съемку, — рассказывает заведующий рентгенохирургическим отделением регионального сосудистого центра Лев Чудновец. — У нас в центре оборудование с одной трубой, а здесь их две — это значит, что, например, для нейрохирургических обследований возможности намного шире.
Стентирование проводится в случае сужения сосудов и артерий. С помощью специального катетера вводится контрастное вещество, делается снимок и врач решает, нужно ли устанавливать сам стент. Если процедура показана, то операцию можно проводить сразу после принятия решения.
— Кроме того, аппарат обладает функцией «Roadmap», — продолжает доктор. — Врач может ввести контраст один раз, и установка «запомнит» местоположение даже самых мелких сосудов, составив некую «карту». Для медиков это большая подмога — не придется работать вслепую.
Во время обследования 72-летней пациентки врачи решают, насколько необходимо и безопасно для нее стентирование сонной артерии — ангиографическая установка начинает вращаться, делая снимки, в том числе и в 3D формате.
— Преимущество ангиографа как раз и заключается в том, что врач может быстро увидеть объективную картину и принять правильное решение, — объясняет Лев Георгиевич. — И если стент необходим, то его можно установить сразу же, процедура займет примерно час-полтора.
Современную ангиографическую установку для клиники БГМУ приобрел благотворительный фонд «Урал». И теперь возможность уникальных обследований и проведения операций сразу же после полученных результатов может заметно увеличить количество прооперированных больных, которых пока принимают только в кардиодиспансере и больнице №22. И тогда успех операций будет зависеть от расторопности самих уфимцев. Статистика показывает, что успех операции практически гарантирован если она проводится не позднее трех часов после первых проявлений серьёзных проблем с сердцем
— Потребность в коронарографии примерно пять тысяч в год, — говорит завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения заболеваний сосудов и сердца клиники БГМУ Владимир Ишметов. — За год мы можем пропустить до полутора или двух тысяч пациентов.
Но пока что подобные операции на поток поставить не удалось — маршрут от скорой помощи до клиники еще не налажен — срочных больных возят в привычные медучрежедния. А вот Владимиру Симашеву очень повезло — он чудом попал в клиническую больницу №6, после того, как ему стало плохо в поезде по дороге в Туймазы.
— У молодого 29-летнего парня начинался инфаркт, — рассказывает Владимир Шамильевич. — В таком возрасте у пациента не было атеросклероза, скорее всего какие-то спазмические явления в коронарной артерии вызвали тромбообразование, сосуд забился и кровь перестала проходить.
Молодого человека в срочном порядке обследовали и приняли решение проводить операцию. Медики ввели в сосуд специальные баллоны, которые, раздувшись, прижали в стенкам тромбозные массы — так восстановили проходимость крови. Уже потом был введен специальный стент из металлического сплава, который теперь всю жизнь будет служить молодому человеку, удерживая стенки сосуда.
Сейчас Владимир восстанавливается после операции и до сих пор благодарит судьбу и врачей за своевременную помощь.
— Я даже не подумал бы, что могу заболеть чем-то подобным, — говорит он. — Поэтому не обратил внимания на первые симптомы — за пару дней до этого у меня сильно немели руки. Но мне повезло с лечением, ведь если бы медики не располагали такими технологиями, все закончилось бы трагически.
Врачи также подтверждают — если бы не наличие высокотехнологичной аппаратуры, пациента пришлось бы пичкать лекарствами, которые не могут локально воздействовать на пораженный сосуд. А такое медленное и неприцельное лечение повысило бы риск возникновения внутреннего кровотечения.
Кстати, Владимиру повезло дважды, ведь еще одной проблемой в проведении стентирования артерий является дороговизна исходных материалов: специальных игл, баллонов и самих стентов. Количество квот несоизмеримо меньше числа нуждающихся в их получении, поэтому на подобные операции, как правило, выстраиваются целые очереди.
— Тем не менее, мы работаем, насколько это позволяет ситуация, — говорит Владимир Ишметов. — К тому же, люди сами стали активней — узнав о наших возможностях, нередко теперь приходят на обследование сами, не дожидаясь экстренных случаев.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.