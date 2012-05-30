В Уфе начали проводить стентирование коронарной и сонной артерий

Современную ангиографическую установку для клиники БГМУ приобрел благотворительный фонд «Урал». И теперь возможность уникальных обследований и проведения операций сразу же после полученных результатов может заметно увеличить количество прооперированных больных, которых пока принимают только в кардиодиспансере и больнице №22. И тогда успех операций будет зависеть от расторопности самих уфимцев. Статистика показывает, что успех операции практически гарантирован если она проводится не позднее трех часов после первых проявлений серьёзных проблем с сердцем