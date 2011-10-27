В столице Башкирии едва не сгорел спорткомплекс БГМУ (фото)

Posted 27 октября 2011, 14:04
Published 27 октября 2011, 14:04
Modified 9 января, 09:57
Updated 9 января, 09:57
Сотрудники штаб-квартиры нацбанка РБ, располагающегося напротив спорткомплекса, рассказали «МКС», что видели огромный столб дыма и сильный пожар на крыше корпуса БГМУ. Затем сотрудники госавтоинспекции заставили офисных работников отогнать свои автомобили, припаркованные вдоль Театральной улицы, для проезда пожарных машин.
— Пожар случился во время ремонтных работ, предположительно огонь распространился по деревянной обрешетке, на которой держится внешний фасад и перешел на крышу, — пояснил заместитель начальника Управления ГУ МЧС по РБ Динар Салихов.
Брандмейстеры выкатили из огня газовый баллон с горелкой, по всей видимости, пожар произошел из-за него.
Студенты же говорят, что рабочие, занимающиеся отделкой корпуса, не потушили сигарету.
По свидетельству очевидцев, обломки обшивки разлетались на десятки метров. Студенты в белых халатах, не успевшие получить одежду в гардеробе, судорожно снимали происходящее на камеры своих мобильников. Не дождавшись милиции, преподаватели живым щитом начали проводить оцепление и отгонять любопытных зевак.
Студентка педиатрического факультета первокурсница Мария Шабаева рассказывает, как из окна аудитории второго корпуса, почти вплотную стоящего к горевшему зданию, все увидели пламя и спешно начали выходить на улицу.
— Лекция только началась, а из окна соседнего корпуса, буквально в трех метрах, показались огромные языки пламени, — говорит студентка, — Все конечно испугались, но паники не было, и мы спокойно выходили на улицу. Но даже в нашем соседнем корпусе было уже жарко как в бане.
Как известно, десятый, спортивный корпус, расположенный на улице Театральной, 2, построен сравнительно недавно, и отделочные работы еще не были завершены. Как рассказал один из студентов, представившейся Артемом Сакаевым, рабочие, которые занимались облицовочным ремонтом, нечаянно бросили сигарету, которая попала в утеплитель между стеной и обшивкой здания.
— Я видел, как рабочие после перекура в панике забегали с криками: «Где огнетушитель?», — вспоминает Артем Сакаев. — Но пламя настолько быстро поползло по стене, что уже стало ясно — своими руками пожар не потушить.
Евгений КОСТИЦЫН,
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото авторов.