В столице Башкирии едва не сгорел спорткомплекс БГМУ (фото)

— Лекция только началась, а из окна соседнего корпуса, буквально в трех метрах, показались огромные языки пламени, — говорит студентка, — Все конечно испугались, но паники не было, и мы спокойно выходили на улицу. Но даже в нашем соседнем корпусе было уже жарко как в бане.