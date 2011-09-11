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Posted 11 сентября 2011, 16:57

Published 11 сентября 2011, 16:57

Modified 10 ноября 2022, 18:55

Updated 10 ноября 2022, 18:55

В Башкирии полицейских растят со школьной скамьи

11 сентября 2011, 16:57
1 сентября в Башкирии приняли 355 учеников 15 милицейских классов в Уфе, Агидели, Салавате, Стерлитамаке, Нефтекамске и Кумертау. В образовательных планах у школьников помимо привычных предметов значатся занятия самбо, строевой и огневой подготовкой, курсы лекций по правоведению, правоохранительной деятельности, основам криминалистики. Теоретические занятия по юриспрунденции и раскрытии условных преступлений проводят специалисты центра профессиональной подготовки башкирского МВД. В будущем выпускники милицейских классов, возможно, выберут профессию правоохранителей. Курсанты таких классов получают привилегии и при поступлении в милицейский юридический институт.

59 выпускников уже поступили в высшие учебные заведения, в большинстве своем на юридические факультеты, 8 учащихся - в высшие учебные заведения МВД РФ.

Напомним, специализированные классы, наряду с «математическими», «инязовскими», и «гуманитарными» впервые появились в 2009 году сразу в трех школах Уфы - № 96, 157 и 42. Ребята, которые пожелали учиться по новым правовым методам, прошли настоящий конкурс. Только дети с крепким здоровьем, отличной успеваемостью и образцовой дисциплиной могли рассчитывать надеть в новом учебном году милицейскую форму с шевронами «МК» - милицейский класс». Китель напоминает привычную одежду стража порядка, а на левом рукаве формы ученика милицейского класса изображен Георгий-победоносец и слова: «Служа закону - служу народу». Приоритет отдавался школьникам, родители которых служат в полиции.

По словам начальника центра профессиональной подготовки МВД по РБ Геннадия Гусева, новые требования, предъявляемые к будущему сотруднику реформированной полиции, требуют новых подходов к профессиональной подготовке. Создание комплекса непрерывного профессионального образования, включающего в себя этапы «средняя школа» - «профильный класс» - «вуз МВД» могут стать интересным опытом подготовки специалистов.

- Самое главное, что в органы внутренних дел придет работать подготовленная заинтересованная молодежь, - уверен г-н Гусев.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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