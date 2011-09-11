В Башкирии полицейских растят со школьной скамьи

Напомним, специализированные классы, наряду с «математическими», «инязовскими», и «гуманитарными» впервые появились в 2009 году сразу в трех школах Уфы - № 96, 157 и 42. Ребята, которые пожелали учиться по новым правовым методам, прошли настоящий конкурс. Только дети с крепким здоровьем, отличной успеваемостью и образцовой дисциплиной могли рассчитывать надеть в новом учебном году милицейскую форму с шевронами «МК» - милицейский класс». Китель напоминает привычную одежду стража порядка, а на левом рукаве формы ученика милицейского класса изображен Георгий-победоносец и слова: «Служа закону - служу народу». Приоритет отдавался школьникам, родители которых служат в полиции.