«Салават Юлаев» пожертвует «Локомотиву» 2 млн рублей

Службу провел Архимандрит Игнатий, который сказал: «Смерть трагична, особенно, когда уходят полные жизни молодые люди, которые еще многое смогли бы сделать»...
Напомним, накануне обе команды разыгрывали Кубок Открытия в первом матче чемпионата КХЛ сезона 2011-2012. За пять минут до конца первого периода игра была прервана. Президент Лиги Александр Медведев сообщил присутствующим о страшной катастрофе, произошедшей в ярославской области. Матч после консультации с командами было решено не продолжать. О дате переигровки будет сообщено дополнительно.
Возле «Уфа-арены» со стороны улицы Ленина установлен баннер ХК «Локомотив». Все желающие могут возложить к нему цветы, поставить свечи, отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе под Ярославлем.
Кроме того, установлен баннер хоккейного клуба "Локомотив" и возле Дворца спорта со стороны улицы Зорге.
Как сообщает пресс-служба ХКСЮ, в связи с трагическими событиями, повлекшими гибель игроков, тренеров и технического персонала хоккейной команды «Локомотив», ХК «Салават Юлаев» принял решение сделать добровольное пожертвование. На счет ярославского клуба будет перечислено 2 миллиона рублей.
А Виктор Быков посвятил погибшей команде эти строки:
Не излить мне всей скорби на волю,
Задрожал карандаш мой в руке.
Почернел от немыслимой боли
Древний город на Волге-реке…
Все равны: новички, чемпионы…
Чех, словак, белорус и латыш,
Русско-шведско-канадские стоны
Вся Планета сегодня услышь…
Я со всеми готов разрыдаться
Богом прерван победный полет.
Сорок три молодых ярославца
Не взлетят и не выйдут на лед…
Пусть Господь слышит наши молитвы,
И начнется пусть Кубок Небес,
Ждут в Раю вас хоккейные битвы
И соперник ваш – клуб ВВС.
Там вас встретят Бобров и Тарасов,
И на сборы отправят стремглав,
Черепанов с Харламовым сразу
Пусть вольются в ваш крепкий состав.
Будут биться, себя не жалея,
В Ярославле их любят и ждут.
Быстрый Марек отдаст на Салея,
И трибуны в экстазе взревут!
Быть, конечно, на первом вам месте,
И другого не знать вам с тех пор,
На трибунах «Торино», «Манчестер»,
Вас поддержат, и клуб «Пахтакор»…
Словно в сердце вонзили иголку
В душах русских отчаянья зуд.
Вся Россия похожа на Волгу,
Слезы русские Волгой текут…
Знаю пусть, что умру непременно
Я в один из начертанных дней.
Как расстанется дух с телом бренным,
Первым делом пойду на хоккей…