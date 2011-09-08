«Салават Юлаев» пожертвует «Локомотиву» 2 млн рублей

Напомним, накануне обе команды разыгрывали Кубок Открытия в первом матче чемпионата КХЛ сезона 2011-2012. За пять минут до конца первого периода игра была прервана. Президент Лиги Александр Медведев сообщил присутствующим о страшной катастрофе, произошедшей в ярославской области. Матч после консультации с командами было решено не продолжать. О дате переигровки будет сообщено дополнительно.