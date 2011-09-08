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«Салават Юлаев» пожертвует «Локомотиву» 2 млн рублей

8 сентября 2011, 17:32
В четверг игроки, тренеры и представители руководства ХК «Салават Юлаев» и ХК «Атлант» приняли участие в панихиде по погибшим в авиакатастрофе под Ярославлем. Пришедшие на поминальную службу, которая состоялась в храме Симеона Верхотурского, поставили свечи в память о команде «Локомотив».

Службу провел Архимандрит Игнатий, который сказал: «Смерть трагична, особенно, когда уходят полные жизни молодые люди, которые еще многое смогли бы сделать»...

Напомним, накануне обе команды разыгрывали Кубок Открытия в первом матче чемпионата КХЛ сезона 2011-2012. За пять минут до конца первого периода игра была прервана. Президент Лиги Александр Медведев сообщил присутствующим о страшной катастрофе, произошедшей в ярославской области. Матч после консультации с командами было решено не продолжать. О дате переигровки будет сообщено дополнительно.

Возле «Уфа-арены» со стороны улицы Ленина установлен баннер ХК «Локомотив». Все желающие могут возложить к нему цветы, поставить свечи, отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе под Ярославлем.

Кроме того, установлен баннер хоккейного клуба "Локомотив" и возле Дворца спорта со стороны улицы Зорге.

Как сообщает пресс-служба ХКСЮ, в связи с трагическими событиями, повлекшими гибель игроков, тренеров и технического персонала хоккейной команды «Локомотив», ХК «Салават Юлаев» принял решение сделать добровольное пожертвование. На счет ярославского клуба будет перечислено 2 миллиона рублей.

А Виктор Быков посвятил погибшей команде эти строки:

Не излить мне всей скорби на волю,

Задрожал карандаш мой в руке.

Почернел от немыслимой боли

Древний город на Волге-реке…

Все равны: новички, чемпионы…

Чех, словак, белорус и латыш,

Русско-шведско-канадские стоны

Вся Планета сегодня услышь…

Я со всеми готов разрыдаться

Богом прерван победный полет.

Сорок три молодых ярославца

Не взлетят и не выйдут на лед…

Пусть Господь слышит наши молитвы,

И начнется пусть Кубок Небес,

Ждут в Раю вас хоккейные битвы

И соперник ваш – клуб ВВС.

Там вас встретят Бобров и Тарасов,

И на сборы отправят стремглав,

Черепанов с Харламовым сразу

Пусть вольются в ваш крепкий состав.

Будут биться, себя не жалея,

В Ярославле их любят и ждут.

Быстрый Марек отдаст на Салея,

И трибуны в экстазе взревут!

Быть, конечно, на первом вам месте,

И другого не знать вам с тех пор,

На трибунах «Торино», «Манчестер»,

Вас поддержат, и клуб «Пахтакор»…

Словно в сердце вонзили иголку

В душах русских отчаянья зуд.

Вся Россия похожа на Волгу,

Слезы русские Волгой текут…

Знаю пусть, что умру непременно

Я в один из начертанных дней.

Как расстанется дух с телом бренным,

Первым делом пойду на хоккей…

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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