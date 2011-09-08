Почему профессиональный праздник вызвал у нефтяников разочарование?

Положение не спасал ни пёстро украшенный в новой фирменной гамме «Башнефти» зал, ни звёздные ведущие Владимир Молчанов и Фаягуль Давлетьярова, ни главный «гвоздь программы» Николай Басков, который по слухам, ожидал от праздника нефтяной компании нечто большее, чем увидел. Увы, нынешний День нефтяника убедил многих в том, что Башкирия уже не рассматривается владельцами компании как главный регион присутствия, и, возможно, в ближайшее время «Башнефть» окончательно «пропишется» в Москве. А если так, то зачем стараться для уфимцев? Работают - и ладно!