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Почему профессиональный праздник вызвал у нефтяников разочарование?

8 сентября 2011, 13:11
День нефтяника - особый праздник для любого региона, основу благополучия которого составляют нефтедобыча и нефтепереработка. Конечно, касается это и Башкортостана, где десятки тысяч жителей имеют то или иное отношение к нефтяной отрасли. Компания «Башнефть» на протяжении десятилетий была флагманом местной экономики, настоящей гордостью республики, и День нефтяника воспринимался как настоящий народный праздник.

Однако торжество, устроенное 2 сентября руководством «Башнефти» в уфимском ДК «Нефтяник», вызвало у многих присутствовавших чувство некоторого недоумения, и навело на грустные размышления о том, всё ли благополучно у главного предприятия республики. В кулуарах можно было услышать, что это празднование стало самым невразумительным за последние годы, что компания явно испытывает серьёзный кризис и стремится сэкономить на всём, чём можно.

Возникало ощущение, что руководство «Башнефти» очень не хотело организовывать праздник, но вроде как нужно, вот и пришлось. Чего стоила хотя бы неразбериха и путаница с награждением лучших работников: президент омпании Александр Корсик несколько раз перепутал номинации и фамилии награждённых. Для мероприятия такого уровня, на котором присутствовало столько высоких гостей, подобные конфузы - вещь пусть и простительная (кто не ошибается?), но крайне досадная.

Положение не спасал ни пёстро украшенный в новой фирменной гамме «Башнефти» зал, ни звёздные ведущие Владимир Молчанов и Фаягуль Давлетьярова, ни главный «гвоздь программы» Николай Басков, который по слухам, ожидал от праздника нефтяной компании нечто большее, чем увидел. Увы, нынешний День нефтяника убедил многих в том, что Башкирия уже не рассматривается владельцами компании как главный регион присутствия, и, возможно, в ближайшее время «Башнефть» окончательно «пропишется» в Москве. А если так, то зачем стараться для уфимцев? Работают - и ладно!

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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