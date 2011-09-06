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Вандалы потеряли интерес к электричкам

7 сентября 2011, 00:33
За семь месяцев этого года транспортная полиция не зафиксировала ни одного случая вандализма в пригородных поездах, передвигающихся по территории Башкирии. Электрички в республике, судя по всему, хорошо охраняются, не в пример другим регионам. Например, в Казани вандалы нападали на пригородные поезда 26 раз, а в Нижнем Новгороде зарегистрирован 31 случай хулиганских выходок в электричках. Об этом сообщил заместитель начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Виктор Охрименко.

Также г-н Охрименко прокомментировал намерение властей Башкирии подключить электрички к системе ГЛОНАСС.

- Считаю, что использование навигационной системы в пригородных поездах нецелесообразно, - говорит он. – При передвижении электричек уже используются информационные системы «График исполненного движения», и перемещения электропоездов отслеживаются по всему маршруту следования. Поезда сопровождаются нарядами полиции, также в электропоездах действует внутренняя связь «пассажир-машинист», а поездная бригада всегда находится на радиосвязи с дежурными по станциям и диспетчерами.

Между тем замглавы транспортной полиции ПФО отметил, что железнодорожные вокзалы открыты для фотосъемки, и проблем у фотографов-любителей с полицией быть не должно.

- На основании распоряжения ОАО «РЖД» об утверждении положений о проведении теле и фотосъемок на объектах «РЖД», фотосъемка на вокзалах разрешена только для личного использования, в остальных случаях необходимо официальное разрешение службы корпоративных коммуникаций филиалов «РЖД».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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