Вандалы потеряли интерес к электричкам

За семь месяцев этого года транспортная полиция не зафиксировала ни одного случая вандализма в пригородных поездах, передвигающихся по территории Башкирии. Электрички в республике, судя по всему, хорошо охраняются, не в пример другим регионам. Например, в Казани вандалы нападали на пригородные поезда 26 раз, а в Нижнем Новгороде зарегистрирован 31 случай хулиганских выходок в электричках. Об этом сообщил заместитель начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Виктор Охрименко.