Вандалы потеряли интерес к электричкам

Также г-н Охрименко прокомментировал намерение властей Башкирии подключить электрички к системе ГЛОНАСС.
- Считаю, что использование навигационной системы в пригородных поездах нецелесообразно, - говорит он. – При передвижении электричек уже используются информационные системы «График исполненного движения», и перемещения электропоездов отслеживаются по всему маршруту следования. Поезда сопровождаются нарядами полиции, также в электропоездах действует внутренняя связь «пассажир-машинист», а поездная бригада всегда находится на радиосвязи с дежурными по станциям и диспетчерами.
Между тем замглавы транспортной полиции ПФО отметил, что железнодорожные вокзалы открыты для фотосъемки, и проблем у фотографов-любителей с полицией быть не должно.
- На основании распоряжения ОАО «РЖД» об утверждении положений о проведении теле и фотосъемок на объектах «РЖД», фотосъемка на вокзалах разрешена только для личного использования, в остальных случаях необходимо официальное разрешение службы корпоративных коммуникаций филиалов «РЖД».
Дмитрий КОЛПАКОВ.