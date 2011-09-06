Центр Уфы на одну ночь станет невъездным

- Это было не сиюминутное решение, долго работали специалисты института «Башкиргражданпроект» и управления коммунального хозяйства и благоустройства, решение долго обсуждалось, вносились коррективы, и вот мы готовы к этому шагу, - сообщил вице-мэр Владимир Дмитрюк. – Почему именно сейчас? Потому что были расширены все возможные улицы в историческом центре. Однако расширяя до четырех полос узкие улочки, две полосы по обоим сторонам сразу занимаются припаркованными машинами, а на движение остаются только две. Сегодня парк легковых автомобилей составляет более 330 тысяч машин, и эта цифра ежегодно увеличивается примерно на 30 тысяч. В соответствии с генеральным планом города, количество автомобилей на тысячу человек в 2020 году должно составить 300 единиц, однако на сегодняшний день этот показатель уже составляет 340 авто, - отметил чиновник.