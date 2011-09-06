Центр Уфы на одну ночь станет невъездным

В ночь с пятницы на субботу выставят новые знаки и уберут старые, а гаишники обещают дать водителям на привыкание к новым правилам десять дней, в течение которых обещают не штрафовать.
- Это было не сиюминутное решение, долго работали специалисты института «Башкиргражданпроект» и управления коммунального хозяйства и благоустройства, решение долго обсуждалось, вносились коррективы, и вот мы готовы к этому шагу, - сообщил вице-мэр Владимир Дмитрюк. – Почему именно сейчас? Потому что были расширены все возможные улицы в историческом центре. Однако расширяя до четырех полос узкие улочки, две полосы по обоим сторонам сразу занимаются припаркованными машинами, а на движение остаются только две. Сегодня парк легковых автомобилей составляет более 330 тысяч машин, и эта цифра ежегодно увеличивается примерно на 30 тысяч. В соответствии с генеральным планом города, количество автомобилей на тысячу человек в 2020 году должно составить 300 единиц, однако на сегодняшний день этот показатель уже составляет 340 авто, - отметил чиновник.
По словам замглавы города, без одностороннего движения все-таки можно было бы, однако при этом опять необходимо расширять те же улицы, отобрав у пешеходов тротуары вплоть до стен домов, или повесить запрещающие остановку знаки, но тогда водителям нужно предложить парковки, места для которых в историческом центре просто нет.
- При одностороннем движении левый поворот с левого ряда всегда будет свободен, - расхваливает новую схему движения г-н Дмитрюк.
Как пояснили в мэрии, все затраты на переориентацию движения составят не более 200 тысяч рублей, они понадобятся на печать новых 273 дорожных знаков.
Изменения коснутся и общественного транспорта. Например, исчезнут автобусные остановки на улице Ленина в направлении от Революционной до Пушкина, включая самую популярную остановку «Гостиный двор».
- В обратном направлении общественный транспорт сбрасывается на улицы Мустая Карима, Цюрупы, и Маркса, - пояснил глава отдела транспорта Александр Рябов. – Все автобусные операторы предупреждены, изменения коснутся 24 коммерческих маршрутов и 13 социальных маршрутов «Башавтотранса». Те пассажиры, кто привык выходить на «Гостинке», могут воспользоваться остановкой на улице Пушкина, она в шаговой доступности от ликвидируемого остановочного пункта. В 500-метровый норматив все остановки «укладываются».
Поскольку теперь вводится односторонне движение на улице Мустая Карима, там появится остановка транспорта. Ориентировочно ее разместят с торца здания штаб-квартиры «Башнефти», пока ее рабочее название «Администрация Ленинского района».
Как пояснил замначальника УКХиБ Уфы Николай Соловьев, его ведомство начинает рекламную кампанию по разъяснению новой дорожной схемы. Информацию разместят на уличных билбордах.
О пользе новой схемы говорят и архитекторы. Замначальника Главархитектуры Галина Чиглинцева отметила, что исторический центр строился еще в XVIII веке, тесные улицы просто уже не выдерживают сегодняшний дорожный трафик. Также г-жа Чиглинцева ответила на опасения, что теперь дворами домов в этом районе станут пользоваться для проезда с одной улицы на другую.
- Историческая застройка в этой местности такова, что там просто нет сквозных дворов, - пояснила замначальника Главархитектуры.
- Уверен - хуже не будет, мы реконструируем улицы Цюрупы, Валиди и Аксакова, из центра снимаем нагрузку и направляем на расширенные магистрали, а на улице Ленина поток значительно уменьшится, - говорит г-н Соловьев. – Если в обратном направлении будет «закупориваться» улица Цюрупы – поставим на ней знаки и запретим стоянку.
По словам замначальника УКХиБ, пешеходные «зебры» останутся на своих местах, скорректируют только разделительную разметку. К тому же работа светофоров на этих улицах изменится.
- Время горения зеленого для пешеходов увеличится, - пояснил Николай Иванович.
А вот с идеей пешеходной зоны на улице Мустая Карима теперь придется распрощаться, уфимского «Арбата» теперь здесь уже не будет.
Последним штрихом к введению односторонней схемы в центре станет реконструкция площади у Центрального рынка. От тротуара перед офисом службы судебных приставов отрежут огромный кусок. Сейчас здесь уже вырубили все деревья. Скоро улицу Цюрупы в этом месте расширят примерно на полосу.
Дмитрий КОЛПАКОВ.