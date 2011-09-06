Школы после появления новых санправил оказались перенаселены в два-три раза

- В младших классах мы возвращаемся к двухместным партам, с уклоном от 7 до 15 градусов, как это было в советское время, - пояснил он «МКС». - Если учесть что у нас в этом году десять тысяч первоклассников, в среднем нам нужно пять тысяч пат. Учитывая, что каждая может обойтись в три тысячи рублей, только для первоклассников нужно найти 15 миллионов рублей. Придется отдавать плоские столы из младших классов в старшие, и срочно искать парты, которые у нас уже никто из мебельных предприятий не делает. Мы опрашиваем мебельщиков, реально ли запустить производств парт и во сколько это может обойтись. Не знаю, кто разрабатывал и лоббировал эти новые правила, но опасаюсь, что пройдет пять лет, и от нас снова потребуют отказаться от парт в пользу столов.