Школы после появления новых санправил оказались перенаселены в два-три раза

По мнению г-на Сайфуллина, ни одна школа в Башкирии, впрочем, как и во всей России, сегодня не соответствует новому СанПиНу.
- В эти правила не вписывается ни одно существующее здание, - признался «МКС» глава горуно. - Например, ограничивается наполняемость классов – до 25 человек, а для групп продленного дня в младших классах теперь должны быть комнаты дневного сна - по 4 квадратных метра на ребенка. При этом двухъярусные кровати запрещены. В школах, которым по 50 лет, такие помещения очень сложно найти.
- Теперь вместо одной школы требуется три, - констатировал вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов.
Отныне школьные спортзалы должны находиться только на первых этажах. Кроме того, вводится норма метража для актовых залов. Так, например, если в школе учится 1000 человек, то площадь актового зала должен быть 650 квадратных метров.
По новому СанПиНу отменяется третья смена, а все реконструируемые и строящиеся здания вовсе должны быть рассчитаны только на одну смену обучения. Младшим классам разрешается заменить гардероб на индивидуальные шкафчики, для строящихся школ высота потолков не должна быть меньше
Появились новые требования к посадке детей: ученики со слабым зрением теперь обречены располагаться только в первых рядах, ближе к доске. Два раза в год ученики, занимающие крайние ряды (при трехрядной расстановке столов), должны меняться местами, между рядами не должно быть меньше
Впервые санитарными правилами «узаконивается» интерактивная доска, а в кабинетах домоводства теперь должны быть учебные кухни, но только с электрическими плитами. Отдельным пунктом говорится в правилах об окнах. Так, например, на северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения и рисования. Кроме того, окна должны иметь откидные фрамуги, а на подоконниках нельзя ставить горшки с цветами, чтобы они не загораживали свет. Комнатные растения рекомендуется перенести в напольные цветочницы и подвесные кашпо.
Новые правила запрещают проведение так называемых «нулевых» уроков, а начало учебы должно начинаться не ранее 8 часов. Определена недельная нагрузка для всех школьников: так для первоклашек не должно быть больше четырех уроков в день, а для старшеклассников – свыше семи уроков. При этом в течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
По словам Азамата Сайфуллина, в начальной школе нужно заново менять мебель.
- В младших классах мы возвращаемся к двухместным партам, с уклоном от 7 до 15 градусов, как это было в советское время, - пояснил он «МКС». - Если учесть что у нас в этом году десять тысяч первоклассников, в среднем нам нужно пять тысяч пат. Учитывая, что каждая может обойтись в три тысячи рублей, только для первоклассников нужно найти 15 миллионов рублей. Придется отдавать плоские столы из младших классов в старшие, и срочно искать парты, которые у нас уже никто из мебельных предприятий не делает. Мы опрашиваем мебельщиков, реально ли запустить производств парт и во сколько это может обойтись. Не знаю, кто разрабатывал и лоббировал эти новые правила, но опасаюсь, что пройдет пять лет, и от нас снова потребуют отказаться от парт в пользу столов.
Как отметил глава горуно, централизованных закупок парт не будет, каждая школа самостоятельно будет приобретать мебель.
- Роспотребнадзор понимает, что моментально нельзя выполнит все предписания, - заметил г-н Баязитов. - Существует договоренность устранять замечания по не соответствию в течение трех лет. Было бы проще, если б новый СанПиН касался только проектируемых школ, но, к сожалению, он распространяется на существующие здания. По сути нужно перестраивать и перепланировать все имеющиеся школы.
По словам Азамата Сайфуллина, пока речь о разукомплектовании школ не идет, но в управлении образования срочно ищут способ «вписаться» в новые санитарные требования.
Также вице-мэр Баязитов прокомментировал введение в некоторых школах города карточной системы оплаты обедов. По его словам, терминалы установили с согласия родителей, карточную систему не навязывали, а родители сами проявили к ней интерес.
- Родители могут посмотреть через интернет, что ел их ребенок, и проверить баланс на счете, - сказал начальник горуно Азамат Сайфуллин.
Также заместитель мэра заявил, что перевод школьных столовых с полного цикла приготовления обедов на полуфабрикаты никак не отразится на здоровье школьников.
- Полуфабрикаты вводятся не в ущерб детскому здоровью, они привозятся в специальной упаковке, сохраняющей витамины и полезные вещества, - отметил г-н Баязитов. – Ко всему прочему, теперь нет смыла держать огромный штат поваров, с приготовлением обедов из полуфабрикатов могут справиться два-три человека.
Глава управления образования анонсировал появления в учебном плане школ третьего урока физкультуры, правда, оговорившись, что для этого теперь не хватает 24 физрука.
А Сынтимир Баязитов пообещал провести в этом учебном году третью по счету кампанию по проверке детей на употребление наркотиков.
- Наркотесты - это уже традиционное мероприятие для школ, на котором никто не настаивает, и ребенка проверяют при согласии родителей, - отметил он.
При этом чиновник назвал сообщения журналистов о повсеместном принудительном характере тестирования школьников под угрозой не допуска к экзаменам «сомнительной информацией».
- За эти три года никто из родителей не подал жалобу или выразил свое недовольство, - отметил вице-мэр.
Дмитрий КОЛПАКОВ.