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На ноябрьский концерт Земфиры в Уфе билетов уже не достать

5 сентября 2011, 04:00
На минувшей неделе певица решила ответить на вопросы поклонников, устроив конференцию на своем сайте. Земфира сообщила, что ближайший большой концерт в «Олимпийском» у нее запланирован только на 2016 год. Однако 29 октября она отправляется в европейское турне, начнет которое с Новосибирска. 8 ноября Земфира выступит и в родном городе на сцене «Огней Уфы». Исполнительница призналась, что сейчас она «в периоде творческой активности».

- Большие залы будут, но начать хочу с клубов. Так легче адаптироваться, - пояснила она.

Билеты по цене от 1500 рублей были расхватаны в считанные часы, остались только дорогие – по 4,5 и 5 тысяч рублей.

Поскольку последний раз Земфира давала концерт шесть лет назад на той же площадке, куда набилось неимоверное количество народу, уфимские поклонники поинтересовались у певицы, почему нынешнее выступление пройдет на той же не особо вместительной сцене, а не, например, во Дворце спорта.

- Я еще приеду во дворец! – призналась певица. - Просто так давно не была в Уфе и подумала, что два концерта в году осилите. А клубы для того, чтобы сыграться, обкатать программу. Очень тяжело в этот раз вхожу в процесс - личная трагедия, смена звукорежиссера, долго не могла раскачаться, заставить себя. Но нашла причины, силы, энтузиазм. Все будет.

Певица объяснила, почему ее нынешний тур называется «12»:

- Потому что захотелось, чтобы эта программа имела название. Вообще, хочется, чтобы все имело объяснение и концепцию. 12 – количество лет, которым это горло поет эти песни, написанные за 12 лет». Всего 12 песен в каждом концерте, «чтобы иметь возможность одновременно работать над альбомом».

Земфира заявила, что будущий альбом станет последним полноценным LP в ее дискографии:

- Это мой последний альбом, последний в формате крупной формы. После я если и буду выпускать какие-то песни, то в формате EP. И я не буду так сходить с ума, контролируя каждую стадию, и перерывы будут не такие большие, и драматургически больше возможности высказаться, а главное – время. Оно диктует свои правила. Сейчас оно таково, что альбомы мало кого интересуют, люди сохраняют в свои телефоны-айподы песню-другую, и несутся дальше. Я поступаю так же. Поэтому – это моя последняя большая работа, и я хочу оторваться по полной.

Дата выпуска альбома пока не определена.

- Работаю без остановки. Некоторые песни перезаписаны дважды, трижды. Проблема в том, что многим приходится заниматься самой. Альбом получается очень авторский, много играю, записываю, редактирую. Может, и хотелось бы иначе, но уже не могу – должна все контролировать. Не буду называть дат, просто работаю – когда закончу работу – выпущу.

Названия у будущего альбома пока нет, хотя окончательный трек-лист сформировался давно. Выпуск клипов на новые песни пока не планируется.

- С клипами покончено, - категорична певица. - Отныне только видео для концертов. Кстати, выход фильма о Земфире, который снимает Рената Литвинова, певица назвала газетной уткой.

После выхода альбома в 2012 году запланирован тур по стадионам и крупным концертным залам.

Зрители часто становятся свидетелями раздраженного поведения певицы на сцене и весьма жесткого обращения со своими часто меняющимися музыкантами и техническими работниками.

- Я же слышу! – объясняет певица. – У меня моя голова, на ней мои уши, я слышу фальшь… Вокалист, когда слушает фальшивое или некорректное пение, может пассивно надорвать связки, представляете. И вы неправы о злости на музыкантов. Вообще эти отношения как-то неверно преподносятся СМИ, трактуются поклонниками. Ничего такого злого, хитрого или еще какого. Хорошие профессиональные отношения, с кем-то ближе, с кем-то дальше. И я не выхожу на сцену с теми, кого не уважаю.

Раскрыла Земфира судьбу катера, который на день рождения ей подарили поклонники, собрав деньги.

- Не сложилось. По Москва-реке частные катера не имеют права ездить. Либо давать кому-то взятку, либо нарушать закон. Не готова ни к одному, ни к другому. Планирую продать его, и вырученные деньги отдать нуждающимся. Надеюсь, никто не будет против. И если честно, столько разговоров об этом катере и столько упреков от поклонников же, что я даже рада, что все обошлось именно так.

Еще поклонники узнали, что Земфира не верит в Бога, а на вопрос, влюблена ли она, певица ответила утвердительно.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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