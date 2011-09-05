На ноябрьский концерт Земфиры в Уфе билетов уже не достать

- Это мой последний альбом, последний в формате крупной формы. После я если и буду выпускать какие-то песни, то в формате EP. И я не буду так сходить с ума, контролируя каждую стадию, и перерывы будут не такие большие, и драматургически больше возможности высказаться, а главное – время. Оно диктует свои правила. Сейчас оно таково, что альбомы мало кого интересуют, люди сохраняют в свои телефоны-айподы песню-другую, и несутся дальше. Я поступаю так же. Поэтому – это моя последняя большая работа, и я хочу оторваться по полной.