Унесенные метры. Жильцов общежития гонят на улицу

Мы строим правовое государство, решая многие проблемы в судах, однако этот способ разрешения споров вызывает все больше нареканий у населения. Не имеющие достаточных средств для подготовки к судебному процессу с большой вероятностью его проиграют, так как районные суды принимают решения, исходя из представленных доказательств и в кратчайшие сроки. Надеяться на кассационную инстанцию простому люду тоже не стоит – коллегия по гражданским делам может поправить районный суд, но ориентироваться также будет только на те документы, которые есть в деле. Обычные люди оказываются бессильны перед адвокатской машиной коммерческих структур, которые могут и средства на экспертов потратить и со всей серьезностью отнестись к подготовке к судебному заседанию. Простой человек, не сведущий в юридических тонкостях, уверенный, что правда на его стороне, как правило узнает, что для доказательства своей правоты требуется предоставлять документы, когда решение уже принято.