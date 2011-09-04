Унесенные метры. Жильцов общежития гонят на улицу

Новый собственник общаги на Баргузинской – «Финансовая строительная компания» («ФСК»), говоря юридическим языком - «добросовестный приобретатель», то есть в «прихватизации» не участвовавшая, а прикупившая домик из третьих рук. Но именно с момента этой сделки бывшие заводчане стали заложниками интересов коммерческой структуры. Владелец здания, приобретая «апартаменты», вполне справедливо рассчитывал извлечь прибыль из вложения средств в недвижимость. В «ФСК» намерены распродать имеющиеся здесь квартиры, несмотря на то, что в них живут бывшие работники «кожгалантерейки». И, судя по тому, что здесь происходит, собственник готов пойти на любые меры, чтобы как можно скорее освободить помещения. Например, жильцам перерезали электрические провода, рассыпали в подъезде карбофос, закладывали кирпичом пожарный выход…
А ведь судебные решения в основном выносятся в пользу владельцев здания – юридически не подкопаешься, ведь не «Финансовая строительная компания» продала дом вместе с людьми. Совершенно ясно, что ситуация в которой оказались жильцы этого злополучного общежития, результат целой серии незаконных действий бывшего руководства фабрики и перекупщиков недвижимости. Но квартиросъемщикам от осознания чьей-то нечистоплотности не легче.
Семья Давлетовых с двумя маленькими детьми не выдержала осады и, решив не оспаривать решение суда, переехала из злополучного дома. На сотовые телефоны супругов постоянно звонили неизвестные и угрожали расправой, в случае, если семья не покинет помещение. Причем телефонных хулиганов не останавливала и регулярная смена сим-карт. Судебный пристав, описывавший квартиру Давлетовых, приехал с представителем «ФСК» на автомобиле владельца дома. А незадолго до судебного заседания в доме появились бритоголовые парни с бейсбольными битами в руках. Молодчики принялись крушить двери с криками: «Проваливайте отсюда!»
- Когда услышала треск ломающейся двери, я как раз купала своих детей, - рассказывает жительница дома Лия Екимова. - Подумала, какое-то бандитское нападение. За пять дней до этого события у нас побывали судебные приставы, которые потребовали освободить помещения и обещали вернуться, чтобы проверить, как мы исполняем судебный акт. Но вместо приставов пришли настоящие бандиты.
Лия Екимова живет в общежитии 24 года. В свое время ее мать получила здесь комнату, как заслуженный работник уфимской кожгалантерейной фабрики. Сегодня Лия с мужем и четырьмя детьми ютится на 16 квадратных метрах и вынуждена доказывать в суде, что не захватывала самовольно жилплощадь.
По словам соседей Екимовых, бритоголовые парни, напавшие на жильцов, пнули ногой по животу беременную девушку и вытаскивали на улицу, тех, кто сопротивлялся. Милиция на вызовы не реагировала, но жильцы сумели отразить атаку сами сковородками и скалками. Молодчики, не ожидая такого яростного сопротивления, отступили. Но после этого инцидента молодая семья Давлетовых в спорном доме решила не оставаться.
11 семей пока выдерживают нападки собственников, которые не гнушаются и силовых методов.
- У нас двое маленьких детей и мы просто за них боимся, - с горечью в голосе говорит Рида Давлетова. - Неизвестно, на что эти люди еще способны. А своим бывшим соседям я желаю крепких нервов и удачи. А удача нужна, потому, что справедливости в жизни нет. Криминальные разборки бейсбольными битами в стиле «лихих 90-х» наталкивают на мысль, что нынешние собственники не слишком уверены в победе и торопятся как можно скорее выселить жильцов на улицу, чтобы не было возможности что-либо изменить. И это при том, что владельцы имеют судебные решения на руках и даже исполнительные листы.
Мы строим правовое государство, решая многие проблемы в судах, однако этот способ разрешения споров вызывает все больше нареканий у населения. Не имеющие достаточных средств для подготовки к судебному процессу с большой вероятностью его проиграют, так как районные суды принимают решения, исходя из представленных доказательств и в кратчайшие сроки. Надеяться на кассационную инстанцию простому люду тоже не стоит – коллегия по гражданским делам может поправить районный суд, но ориентироваться также будет только на те документы, которые есть в деле. Обычные люди оказываются бессильны перед адвокатской машиной коммерческих структур, которые могут и средства на экспертов потратить и со всей серьезностью отнестись к подготовке к судебному заседанию. Простой человек, не сведущий в юридических тонкостях, уверенный, что правда на его стороне, как правило узнает, что для доказательства своей правоты требуется предоставлять документы, когда решение уже принято.
Суд – сегодня последняя инстанция и после вынесения вердикта ни правоохранители, ни чиновники не станут вмешиваться в хозяйственный спор, даже если семью с малолетними детьми выгоняют на улицу.
У владельцев зданий есть деньги и опытные юристы, отработанные схемы по выдавливанию неугодных, а у жильцов и тех, кто наблюдает за этой ситуацией, остается ощущение вопиющей несправедливости.
Евгений КОСТИЦЫН.