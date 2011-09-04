Поселку Максимовка исполняется 400 лет

К четырехвековому юбилею архивисты рассказали населению историю имени Максимовки. По словам г-жи Гареевой, найденная в Центральном государственном архиве древних актов в Москве так называемая «Отводная книга по Уфе» сообщает, что земля под нынешним поселком была определена под пашню одному из бояр «в лето 7119 году (1611), а рубеж той пашни от усаду новокрещена Максима подле большое озеро». Как выяснилось, новокрещеным Максимом оказался крестьянин Савка Новокрещен, а прозвище он получил от мордовского имени Максимко.