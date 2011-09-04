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Поселку Максимовка исполняется 400 лет

4 сентября 2011, 23:59
Самый северный пригород башкирской столицы - поселок Максимовка - в сентябре отметит 400-летие. Как рассказала «МКС» член оргкомитета торжества, замдиректора по воспитательной работе школы № 53 Дина Гареева, праздник состоится 17 сентября на площади перед клубом поселка, здесь откроют новый центр развития детей и юношества «Гармония».

К четырехвековому юбилею архивисты рассказали населению историю имени Максимовки. По словам г-жи Гареевой, найденная в Центральном государственном архиве древних актов в Москве так называемая «Отводная книга по Уфе» сообщает, что земля под нынешним поселком была определена под пашню одному из бояр «в лето 7119 году (1611), а рубеж той пашни от усаду новокрещена Максима подле большое озеро». Как выяснилось, новокрещеным Максимом оказался крестьянин Савка Новокрещен, а прозвище он получил от мордовского имени Максимко.

В архивных записях 1798 года и последующих документах уже встречается нынешнее название поселка, правда Максимовка в то время относилась к Дуванейскому приказу Уфимского уезда Оренбургской губернии.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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