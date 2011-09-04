Грабители в упор расстреляли туймазинского предпринимателя, но не тронули его жену

Преступники пока не найдены, а следователи разрабатывают сразу несколько версий происшедшего – ограбление и месть. Учитывая, что злодеи в масках не церемонились с хозяином дома, но не тронули его жену и внука, оперативники полагают, что речь может идти о заказном убийстве. По крайней мере, «добыча» в три тысячи рублей вряд ли была основной целью нападения на хорошо охраняемый дом. Возможно, что угон автомобиля и поиск денежных средств понадобился для отвода глаз, чтобы остановить правоохранителей не версии ограбления.