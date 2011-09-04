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Грабители в упор расстреляли туймазинского предпринимателя, но не тронули его жену

4 сентября 2011, 23:52
Дерзкое преступление совершили неизвестные злоумышленники в минувшее воскресенье в деревне Исмаилово Туймазинского района Башкирии. Двое в медицинских масках ворвались в коттедж местного 58-летнего предпринимателя Ильнура Идрисова и, связав скотчем его 60-летнюю жену и шестилетнего внука, поднялись на верхний этаж и расстреляли мужчину из нарезного оружия, дважды выстрелив в грудь.

Когда супруга коммерсанта, кстати, возглавляющая отдел туймазинского территориального управления министерства экологии и природопользования РБ, освободилась от клейких пут, выяснилось, что ее муж мертв, хотя выстрелов она не слышала. Из дома исчезло три тысячи рублей, а со двора угнали джип «Тойота Лэнд Крузер-200».

Внедорожник позже был найден в пригороде Туймазов – машину просто бросили на обочине дороги. Грабителям приметная иномарка, объявленная в план «Перехват», стала не нужной.

Погибший мужчина возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство «Ялкын» и считался в районе крепким руководителем. Как это часто бывает, свидетели утверждают, что врагов у него не было.

Преступники пока не найдены, а следователи разрабатывают сразу несколько версий происшедшего – ограбление и месть. Учитывая, что злодеи в масках не церемонились с хозяином дома, но не тронули его жену и внука, оперативники полагают, что речь может идти о заказном убийстве. По крайней мере, «добыча» в три тысячи рублей вряд ли была основной целью нападения на хорошо охраняемый дом. Возможно, что угон автомобиля и поиск денежных средств понадобился для отвода глаз, чтобы остановить правоохранителей не версии ограбления.

Дерзкое преступление прокомментировал глава МВД по РБ Михаил Закомалдин, заявив, что злоумышленники будут найдены.

- Оперативные работники никогда не придерживаются одной версии, - объяснил Михаил Иванович. – Иначе можно уйти в сторону от истинной причины убийства, так что рассматривается сразу несколько вариантов вероятной подоплеки преступления. Сегодня криминалисты работают со следами, оставленными в угнанном джипе, и возможно обнаружат зацепки, ведущие к преступникам.

Неизвестным злоумышленникам в случае поимки предъявят обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса – убийство, ограбление и незаконное ношение оружия. В случае если суд признает их виновными, мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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