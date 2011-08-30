Уфимские пожарные спасли имущество на полмиллиарда рублей

По словам г-на Каримова, за семь месяцев в Уфе произошли 488 пожаров, ущерб от которых оценивается в 22 миллиона 744 тысячи рублей. Погиб 21 человек. Пожарные спасли 381 уфимца и имущество почти на полмиллиарда рублей. Как отметил глава городской пожарной охраны, чтобы брандмейстерам действовать еще эффективнее, уфимским властям нужно вкладывать деньги в строительство новых пирсов и водопроводов, особенно, если учесть, что в городе на большой территории расположен частный сектор, по которому огонь распространяется в считанные минуты.