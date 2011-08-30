mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимские пожарные спасли имущество на полмиллиарда рублей

30 августа 2011, 20:45
Начальник управления пожарной охраны Уфы Равиль Каримов обратил внимание городских властей на нехватку воды для экстренной дозаправки машин брандмейстеров. По его словам, в ряде районов столицы Башкирии нет пожарных водопроводов и пирсов для заправки автоцистерн. Вызывают беспокойство улицы Глазовская, Демьяна Бедного, Девонская в Деме, микрорайоны Князево, Карпово и несколько улиц неподалеку от стадиона имени Гастелло в Калининском районе, поселки Дудкино и Искино, а также микрорайон Нижегородка в Ленинском районе.

По словам г-на Каримова, за семь месяцев в Уфе произошли 488 пожаров, ущерб от которых оценивается в 22 миллиона 744 тысячи рублей. Погиб 21 человек. Пожарные спасли 381 уфимца и имущество почти на полмиллиарда рублей. Как отметил глава городской пожарной охраны, чтобы брандмейстерам действовать еще эффективнее, уфимским властям нужно вкладывать деньги в строительство новых пирсов и водопроводов, особенно, если учесть, что в городе на большой территории расположен частный сектор, по которому огонь распространяется в считанные минуты.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48