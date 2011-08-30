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Кубок президента Башкирии по хоккею стартует 1 сентября

30 августа 2011, 20:34
С 1 по 3 сентября в столице Башкирии на «Уфа-арене» пройдет традиционный Кубок президента РБ по хоккею. Трофей разыграют четыре команды КХЛ: «Металлург» (Магнитогорск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Салават Юлаев» (Уфа). Торжественная церемония открытия запланирована на 18.45 1 сентября. Но уже за три часа до официального старта скрестят клюшки хоккеисты «Металлурга» и «Нефтехимика».

Хозяевам турнира отведены вечерние встречи. 1 сентября «юлаевцы» сыграют с «Югрой», 2 сентября – с «Нефтехимиком», а 3 сентября – с «Металлургом». По окончании последнего матча состоится церемония награждения победителей и закрытие Кубка. Билеты на все поединки с участием «Салавата Юлаева» можно приобрести в кассах «Уфа-арены», а вот дневные встречи можно посетить бесплатно - вход свободный.

Кубок президента Республики Башкортостан входит в число последних предсезонных турниров. В эти же дни в Донецке на открытом Кубке Донбасса выступят «армейцы» Санкт-Петербурга, минское и рижское «Динамо, а также местный «Донбасс», выступающий в ВХЛ, а в Москве за Кубок мэра будут бороться мытищинский «Атлант» и столичные ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

До начала очередного чемпионата КХЛ остается неделя. 7 сентября «юлаевцы» примут на домашнем льду хоккеистов подмосковного «Атланта».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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