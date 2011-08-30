Кубок президента Башкирии по хоккею стартует 1 сентября

Хозяевам турнира отведены вечерние встречи. 1 сентября «юлаевцы» сыграют с «Югрой», 2 сентября – с «Нефтехимиком», а 3 сентября – с «Металлургом». По окончании последнего матча состоится церемония награждения победителей и закрытие Кубка. Билеты на все поединки с участием «Салавата Юлаева» можно приобрести в кассах «Уфа-арены», а вот дневные встречи можно посетить бесплатно - вход свободный.
Кубок президента Республики Башкортостан входит в число последних предсезонных турниров. В эти же дни в Донецке на открытом Кубке Донбасса выступят «армейцы» Санкт-Петербурга, минское и рижское «Динамо, а также местный «Донбасс», выступающий в ВХЛ, а в Москве за Кубок мэра будут бороться мытищинский «Атлант» и столичные ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».
До начала очередного чемпионата КХЛ остается неделя. 7 сентября «юлаевцы» примут на домашнем льду хоккеистов подмосковного «Атланта».