Кубок президента Башкирии по хоккею стартует 1 сентября

Кубок президента Республики Башкортостан входит в число последних предсезонных турниров. В эти же дни в Донецке на открытом Кубке Донбасса выступят «армейцы» Санкт-Петербурга, минское и рижское «Динамо, а также местный «Донбасс», выступающий в ВХЛ, а в Москве за Кубок мэра будут бороться мытищинский «Атлант» и столичные ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».