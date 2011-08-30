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Аптекарей оштрафовали за неохлажденный спирт

30 августа 2011, 20:46
Привлечь к административной ответственности Балтачевскую центральную районную аптеку «Шифа» потребовало министерство здравоохранения Башкирии, обратившись в Арбитражный суд РБ. Как сообщили «МКС» в суде, при проверке регионального Минздрава в одной аптеке и трех аптечных пунктах под брендом «Шифа» выявлены «грубые нарушения лицензионных требований и условий».

Так, в аптеке обнаружены термолабильные препараты (спирт этиловый 70%, нистатин, виферон), которые хранились при температуре +15 градусов. Кроме того, провизоры и фармацевты вскрывали заводскую упаковку пилюль без регистрации в лабораторно-фасовочном журнале и без назначения врача. На момент проверки стеллажные карты отсутствовали, не обновлялась информация о зарегистрированной предельной отпускной цене, об установленном размере предельной оптовой надбавки.

Помимо этого в продаже отсутствовали некоторые медицинские препараты (например, интерферон гамма, ингавирин, кагоцел), включенные в минимальный ассортимент лекарственных средств.

Арбитражные судьи согласились с требованием республиканского минздрава и оштрафовали Балтачевскую центральную районную аптеку «Шифа» на 40 тысяч рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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