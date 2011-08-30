Аптекарей оштрафовали за неохлажденный спирт

Так, в аптеке обнаружены термолабильные препараты (спирт этиловый 70%, нистатин, виферон), которые хранились при температуре +15 градусов. Кроме того, провизоры и фармацевты вскрывали заводскую упаковку пилюль без регистрации в лабораторно-фасовочном журнале и без назначения врача. На момент проверки стеллажные карты отсутствовали, не обновлялась информация о зарегистрированной предельной отпускной цене, об установленном размере предельной оптовой надбавки.