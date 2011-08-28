На уфимском рынке труда расплодились работодатели-мошенники

Всех продавцов в «конторе» обрабатывают ежедневно на утренних митингах. По-английски слово «митинг» означает встречу, и нам втолковывали, что якобы подобные оперативки происходят в большинстве американских и европейских компаний. В темном зале включили колонки на нехилых басах, по стенам, как на дискотеке, забегали разноцветные огоньки, а на диапроекторе стали демонстрировать ролики о том, как круто отдыхают лучшие сотрудники. Большая часть менеджеров при этом пускается в пляс. Нормальному же человеку хочется сорваться с места и бежать куда подальше. Но одурманенным ежеутренними митингами нормой кажется другое: солидные дяди, разменявшие полтинник, выкидывают коленца во славу продажи пылесосов. Затем на сцену выходит «дивизиональный» директор и объявляет соревнования, удваивая процент от продажи техники. Тем, кто отличился и продал аппарат, предоставляют слово на сцене – менеджеры млеют от такого внимания к своим персонам и подробно рассказывают, как сумели облапошить того или иного клиента. Затем общий «Кирби-танец», типа зарядки, получение адресов и - в путь. Дилеров, по сути, зомбируют, накачивают желанием продать как можно больше аппаратов, а в погоне за прибылью не запрещают, а, напротив, настаивают на «задуривании» клиентов.