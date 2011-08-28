На уфимском рынке труда расплодились работодатели-мошенники

Кассовый психоз
Чтобы стать «сказочно богатым» достаточно оторвать номер телефона от «лапши», наклеенной на заборах и подъездах, купить пару специализирующихся в этой области журналов и газет или просто заглянуть в интернет. Любопытно, что в фирмах, публикующих особенно завлекательные призывы, по телефону говорят почти одинаковые фразы и выражения – «У нас очень серьезная и крупная международная компания», «По вашему голосу понятно, что вы очень серьезный человек», «Сразу вас предупреждаем, если вы не хотите много зарабатывать, то у нас вам делать нечего». И сразу же после разговора, желательно в этот же день стараются записать звонившего на собеседование, вероятно, чтобы он раньше времени не сорвался с крючка.
После обстоятельного мониторинга, выяснилось, что в Уфе существуют как минимум три «конторы», заманивающие дешевую рабочую силу. Это сомнительная фирма Kirby, специализирующаяся на продаже «чудо-пылесосов» по цене вазовской «десятки» в неплохом состоянии. Вторая организация, именующая себя китайской компанией Tiens, занимается распространением биологически-активных добавок, якобы продлевающих жизнь. Ну и третья, менее распространенная, но не уступающая вышеотмеченным организациям в объеме привлечения и «запудривания» мозгов своим потенциальным сотрудникам – продажа книг и посуды с рук.
Как выяснилось, во всех трех «конторах» имеется отлаженная до мелочей система изощренного сетевого маркетинга. Странное обстоятельство - телефоны разные, люди, с которыми разговариваешь, - тоже, предлагаемые вакансии различны, а вот адреса дают одинаковые. Офисы этих странных компаний, как правило, расположены в подвальных помещениях жилых домов и никаких вывесок не имеют. Неужели крупным международным компаниям самое место в подвалах?
Сотрудница отдела кадров фирмы Kirby, представившаяся Ксенией Лаптевой, пригласила меня на предварительное собеседование. Минимум конкретики, отсутствие интереса к образованию и к бывшему месту работы, внимание уделяла только наличию личного автомобиля. - Я должна согласовать вашу кандидатуру с руководством, - говорит она приятным дежурным тоном. - И если начальника вы устроите, то я обязательно вам позвоню. Но сразу предупреждаю: к нам так просто не попадешь.
Но прошло менее двух часов, как Ксюша сообщила, что смогла «уломать»-таки свое начальство и получила согласие на мое трудоустройство. Тут же произошла запись на второй этап собеседования – непосредственного обучения продаже чудо-пылесосов.
Сосут за копейки
В «офис» на Степана Злобина, 26 вместе со мной пришли еще семь человек, жаждущих высокооплачиваемой работы. Сразу же нам сказали, что в компании работают только люди с позитивным настроем, и это обязательное условие. Нам были представлены слайды, видеоролики и, конечно же, сам волшебный аппарат «Кирби» стоимостью от 170 тысяч рублей, который мы обязались «впаривать» людям, рассказывая, что супер-пылесос – вершина научной мысли. У этого агрегата, якобы, множество функций: массажер, шлифовальник, полировщик ламината и кафеля, компрессор, химчистка. Но самое главное – сказочный прибор избавляет людей от «экскрементов и трупов клещей-сапрофитов», набивающихся в матрацы и подушки. Мы не биологи, но думается, что клещей-сапрофитов в природе не существует, зато мнительные люди вполне могут поверить, что спят на невидимом кладбище микроорганизмов. На особо внушаемых людей и рассчитана эта страшилка, которую менеджеры рассказывают с большим вдохновением, демонстрируя возможности агрегата.
Нам удалось поговорить с бывшим продавцом передовых пылесосов, разочаровавшимся в «профессии».
- Я продал 8 пылесосов, и надо сказать, меня сейчас мучает совесть, - признался Артем Тороновецкий. - Мы откровенно разводили людей, я бы сам никогда этот «Кирби» не купил. А клиентов нам подбирали в основном из пенсионеров, которые отдавали свои последние сбережения.
По словам Артема, пожилых проще всего раскрутить на деньги. Молодой и здравомыслящий человек, прежде всего, подумает о специализированных магазинах, где любую технику можно приобрести минимум в пять раз дешевле.
- Тут дают установку: если хочешь заработать, то ты должен продать аппарат, а кому - не важно, - рассказывает г-н Тороновецкий. - Пару недель назад я продал аппарат студентке из района, которая живет на пять тысяч рублей в месяц. Я чистил чудо-пылесосом коврик, который лежал перед дверью, потому что в комнате, которую она снимает, нет ковров, там вообще кроме стула и кровати нет ничего. А я запудрил ей мозг так, что она подписала контракт. На этой работе перестаешь видеть в людях людей, а видишь в них только покупателей.
Всех продавцов в «конторе» обрабатывают ежедневно на утренних митингах. По-английски слово «митинг» означает встречу, и нам втолковывали, что якобы подобные оперативки происходят в большинстве американских и европейских компаний. В темном зале включили колонки на нехилых басах, по стенам, как на дискотеке, забегали разноцветные огоньки, а на диапроекторе стали демонстрировать ролики о том, как круто отдыхают лучшие сотрудники. Большая часть менеджеров при этом пускается в пляс. Нормальному же человеку хочется сорваться с места и бежать куда подальше. Но одурманенным ежеутренними митингами нормой кажется другое: солидные дяди, разменявшие полтинник, выкидывают коленца во славу продажи пылесосов. Затем на сцену выходит «дивизиональный» директор и объявляет соревнования, удваивая процент от продажи техники. Тем, кто отличился и продал аппарат, предоставляют слово на сцене – менеджеры млеют от такого внимания к своим персонам и подробно рассказывают, как сумели облапошить того или иного клиента. Затем общий «Кирби-танец», типа зарядки, получение адресов и - в путь. Дилеров, по сути, зомбируют, накачивают желанием продать как можно больше аппаратов, а в погоне за прибылью не запрещают, а, напротив, настаивают на «задуривании» клиентов.
- Все, что здесь обещают, – гибкий график, громадная зарплата, возможность совмещения с другой работой - мягко говоря, неправда, - говорит Артем Тороновецкий. - Я за три месяца постарел на три года. И больше никогда сюда не вернусь.
Артем поведал о «прекрасных» трудовых днях в этой компании. Рассказал, как вставал в 6 утра, а ложился в час ночи и получал за это сущие гроши.
- Этот график меня за 3 месяца жутко измотал, - продолжает г-н Тороновецкий. - На митинге необходимо быть позитивным, но когда ты каждый день не высыпаешься, от этого уже голова болит – тут не до улыбки. А самое неприятное то, что выходных нет.
По словам Артема, с зарплатой - беда. Он рассказал, что когда с ним заключали договор, то там было написано – 1000 рублей с каждого проданного аппарата, но ему все равно пообещали платить 4500 рублей, мол, это всего лишь бумага. По контракту за три месяца парень заработал 8 тысяч, но выплачивать и этих денег ему не торопятся.
- Своих обещанных денег, я, наверное, уже не дождусь, - сетует Артем.
Председатель правления объединения защиты прав потребителей РБ Владимир Крюков рассказывает, что люди, купившие чудо-пылесосы, не раз обращались за защитой, потому что реальные технические характеристики агрегатов не соответствуют заявленным.
- За последний год мы выиграли более 20 судебных исков, - рассказывает Владимир Александрович. - Люди жалуются на слишком громкий шум, исходящий от работающего пылесоса, огромный вес, тяжелую сборку. У этой организации даже официального представительства в Уфе нет. Головной офис находиться где-то за пределами республики, и в суд никто из представителей ни разу не явился.
Выяснилась еще одна очень пикантная подробность – у менеджера, который несет пылесос на продажу, отнимают паспорт или военный билет, чтобы не возникло желания сбежать с дорогущей техникой.
- В паспорте и военном билете написано, что документ запрещено передавать посторонним лицам, - говорит руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов. - Порядочные организации, выдавая товар на руки, ограничиваются документом о материальной ответственности. При трудоустройстве гражданам следует обращать на такие вещи пристальное внимание.
Рекламная пауза
Бывшие сотрудники компании «Тяньши» или «Tiens», специализирующейся на продаже биодобавок, создали интернет-форум, где умоляют людей не связываться с этой фирмой. Но, видимо, большое количество соблазнительной рекламы делает свое дело, и безработные граждане толпами приходят «устраиваться на высокооплачиваемую работу». Позвонив по объявлению о свободной вакансии офис-менеджеру, я снова услышал приятный дежурный тон. Меня пригласили в контору на Менделеева 23/2, так как выяснили, что от дома мне проще будет добираться именно по этому адресу – индивидуальный подход тоже один из способов расположить человека.
И снова никакой вывески, а лишь два хиленьких кабинетика и маленький конференц-зал, зато повсюду развешаны фотографии успешных сотрудников – на слонах в Индии, на яхтах в Карибском бассейне и других неопознанных нами курортах. Принцип работы этой конторы такой: к каждому клиенту прикрепляется свой наставник, который должен обработать и максимально задержать новичка. Обрабатывать меня взялся молодой парень по имени Вячеслав Елицин.
Наставник долго рассказывал, как можно легко и за короткое время обеспечить себя на всю жизнь. Удивительно, но одет Вячеслав был так, как будто работает на стройке подсобным рабочим и пришел в офис в спецодежде, – себя парень почему-то не обеспечил.
Вячеслав поинтересовался, сколько денег я хотел бы иметь, а потом взял листок бумаги и принялся рисовать на нем яхту, виллу на Канарских островах, самолет и с детской улыбкой показал мне свои художества. Как оказалось, на бумаге был нарисован график моего жизненного успеха, предполагавший, что через три года я заимею все эти блага.
- Вы приняты на работу, - радостно воскликнул Вячеслав после психологической обработки. – С вас 100 рублей и можете приступать к обучению. Это же небольшие деньги, не думайте о них: прежде всего - это инвестиция, которая со временем выльется в миллионы.
Заплатив за собеседование, я прошел в конференц-зал, в котором уже сидело около 20 человек. Лектор Елена Александрова сообщила, что «Тяньши» - фирма, которая 30 лет работает на международном рынке и имеет представительства в 195 странах, а ее годовой оборот составляет более 100 миллиардов долларов. Я не удержался и спросил: «Если компания такая солидная, почему о ней слышу впервые?»
- Просто наше руководство в Китае предпочитает не тратиться на рекламу, - ответила Елена Александрова. - И я тоже сторонник того, чтобы свободные от оборота деньги расходовать на поощрение наших сотрудников. А вы, если будете хорошо работать, поедете в любую страну мира.
Как выяснилось, прежде чем отправиться в путешествие, нужно прикупить баночку волшебного порошка и заключить с фирмой контракт на реализацию БАДов, копия которого отправится в главный офис, расположенный в Пекине на площади Тянь-Ань-Мень. Надо же! Офис фирмы биодобавок располагается на главной площади Китая, такой же символической, как в России – Красная!
- Разве на площади Тянь-Ань-Мень разрешено иметь офисы? – снова удивился я.
На этот раз Елена Александровна ничего не ответила, а мой наставник Вячеслав Елицин попросил меня уйти. На выход со мной направилась большая половина слушателей, которые потом на улице долго смеялись, что чуть не поверили в эту сказку. Ведь мы побывали на вербовке в стандартной финансовой пирамиде.
Продавцы знаний
Почти каждая организация в Уфе регулярно испытывает назойливое внимание въедливых реализаторов книг или кухонных сервизов. В рядах навязчивых продавцов оказался и я, когда приехал в офис без названия на улицу Комсомольская, 26. По телефону мне пообещали работу курьера и зарплату в 1500 рублей в день. Хотя не трудно догадаться, что такие объявления рассчитаны на молодых людей, еще не имеющих конкретной специальности, но желающих подработать.
Здесь все оказалось намного проще, чем в предыдущих «конторах», но не менее многолюдно. Людей «заряжали» также утром, но называлось шоу – «оперативкой».
В темной подвальной комнате толпится примерно 50 человек разных возрастов. Все они разбиты на пары и «продают» друг другу книги и посуду, где один - продавец, а второй - покупатель. Потом пары меняются ролями и таким нехитрым способом обучаются впаривать народу никому не нужный товар.
После на сцене появляется руководитель, назвавший себя Азаматом Киреевым: представляет «коллективу» новичков и поощряет особо отличившихся сотрудников, видимо, подставных. Раздавая задания на грядущий день, г-н Киреев вдруг конвульсивно задергался и истошно заорал, напугав барышень: «Джу-у-ус!» И в это же мгновение все полсотни человек тоже громко закричали, затопали и захлопали в ладоши. Одержимых коллективным психозом я видел только в иностранных фильмах, а теперь в существовании общего сумасшествия убедился воочию. Английскую аббревиатуру «juice» можно расшифровать, как «раздели с нами наш успех».
Как позже объяснили сотрудники этой сомнительной фирмы, «Джус» - «состояние души позитивного, успешного и радующегося жизни человека, готового поделиться своим настроением, своими силами, опытом и временем с партнером».
Моя «коллега» Наталья Кузьмина уже третью неделю бродит по городу и пытается объяснить людям, что у нее в руках эксклюзивный товар, который в магазине не купишь. Странное дело: произведение Джека Лондона «Сердца трех», оказывается, теперь можно купить только с рук. В общем, книги, которые получали менеджеры, ничем не отличались от их магазинных собратьев, разве что были дороже раза в полтора.
- Продать можно все, главное - улыбаться и не давать открыть рта потенциальному клиенту, - говорит Наталья Кузьмина. - Я за две недели продала книг на сумму 9 тысяч рублей. А в следующие две недели будет еще больше - я в своих силах уверена.
Вот она чудодейственная сила «Джуса»!
Как выяснилось, с зарплатой в этой «Джус-компании» дела обстоят куда интереснее, чем с продажами. Сложилось впечатление, что деньги тут получают только избранные, а новичок должен выполнить определенный план и удалиться.
- Денег я пока не получала, - продолжает г-жа Кузмина. - Наш директор сказал, что бухгалтер в отпуске, но должен скоро вернуться. Если я выдержу испытательный срок в три недели, то меня поставят на хорошую зарплату. А я обязательно продержусь, ведь я не то, что другие работники, которые больше трех недель не выдерживают.
Но, видимо, пройдет время, Наташа продаст определенное количество товара, и ее вежливо попросят вон.
Исследование этого специфичного рынка труда оставило тяжелое чувство. Ведь люди, приходящие в лохотронные фирмы, часто загнаны в угол жизненными обстоятельствами, но готовы упорно работать. А оборотистые дельцы, пользующиеся психологическими уловками, чтобы делать деньги, пускают таких людей в расход, снимая с них три шкуры.
Расчет простой – на объявления о высокооплачиваемой работе «покупаются» именно неопытные, чаще всего юридически неграмотные и не могущие себя защитить. Именно за счет простого народа и процветают эти конторы.
Так что ничего общего с цивилизованным рынком труда этот бизнес не имеет. Удивляет, что представители профсоюзов, правоохранители и чиновники из минтруда, которые не могут не видеть криминальную рекламу на столбах и заборах, равнодушно проходят мимо.
Евгений КОСТИЦЫН.