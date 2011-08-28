mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Флаг Универсиады-2013 прибудет в Уфу 5 сентября

28 августа 2011, 23:05
31 августа стартует эстафета флага Международной федерации студенческого спорта (FISU) и XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 по городам России. Напомним, что 23 августа на церемонии закрытия XXVI Всемирной летней Универсиады 2011 года в китайском городе Шэньчжэнь состоялась официальная церемония передачи флага Международной федерации студенческого спорта городу Казань. 1 сентября флаг приедет в Ижевск, в Перми он побывает 3 сентября. 5 сентября эстафету «Универсиада в твоем городе!» флага примет Уфа.

После этого флаг будет последовательно передан в Оренбург, Самару, Ульяновск и другие города - центры студенческого спорта России.

В рамках эстафеты флага в Уфе 5 сентября планируется подписание соглашения «О взаимном партнерстве и совместной деятельности в рамках проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» между АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» и вузом-партнером — БашГУ, «круглый стол» представителей студенческой молодежи Башкортостана и Татарстана, акция «Цветы Универсиады» (посадка цветов в виде логотипа Универсиады 2013 года). На стадионе «Динамо» пройдут Республиканские соревнования среди сборных команд высших учебных заведений, после которого состоится церемония презентации флага FISU и концерт «Универсиада в твоем городе!». В празднике примут участие именитые спортсмены республики, ветераны спорта, студенческая молодежь, активисты молодежных общественных организаций.

Также в рамках праздника состоится чествование победителя и призера XXVI Всемирной летней Универсиады в городе Шэньчжэнь от РБ Рината Киреева, победившего в соревнованиях по тяжелой атлетике в весе до 85 кг, и Артура Ахматхузина, ставшего бронзовым призёром в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Кроме этого, Ринат Киреев торжественно будет провозглашен «Послом 2013» в Республике Башкортостан, задача которого будет заключаться в пропаганде Универсиады, распространении и развитии ценностей студенческого спорта и здорового образа жизни в республике.

Лилия МУРСАЛОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48