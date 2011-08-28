Флаг Универсиады-2013 прибудет в Уфу 5 сентября

Также в рамках праздника состоится чествование победителя и призера XXVI Всемирной летней Универсиады в городе Шэньчжэнь от РБ Рината Киреева, победившего в соревнованиях по тяжелой атлетике в весе до 85 кг , и Артура Ахматхузина, ставшего бронзовым призёром в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Кроме этого, Ринат Киреев торжественно будет провозглашен «Послом 2013» в Республике Башкортостан, задача которого будет заключаться в пропаганде Универсиады, распространении и развитии ценностей студенческого спорта и здорового образа жизни в республике.