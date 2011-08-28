Флаг Универсиады-2013 прибудет в Уфу 5 сентября

После этого флаг будет последовательно передан в Оренбург, Самару, Ульяновск и другие города - центры студенческого спорта России.
В рамках эстафеты флага в Уфе 5 сентября планируется подписание соглашения «О взаимном партнерстве и совместной деятельности в рамках проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» между АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» и вузом-партнером — БашГУ, «круглый стол» представителей студенческой молодежи Башкортостана и Татарстана, акция «Цветы Универсиады» (посадка цветов в виде логотипа Универсиады 2013 года). На стадионе «Динамо» пройдут Республиканские соревнования среди сборных команд высших учебных заведений, после которого состоится церемония презентации флага FISU и концерт «Универсиада в твоем городе!». В празднике примут участие именитые спортсмены республики, ветераны спорта, студенческая молодежь, активисты молодежных общественных организаций.
Также в рамках праздника состоится чествование победителя и призера XXVI Всемирной летней Универсиады в городе Шэньчжэнь от РБ Рината Киреева, победившего в соревнованиях по тяжелой атлетике в весе до
Лилия МУРСАЛОВА.