Насильником и убийцей шестилетней девочки оказался молодой сосед

Девочку изнасиловали, а потом задушили и «похоронили» в лесу на берегу Белой. Сексуальным маньяком оказался 21-летний сосед ребенка – малышка безбоязненно отправилась со знакомым мужчиной на огород, расположенный за его домом на улице Набережной. Именно там изверг и набросился на свою жертву.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, мужчина, совершивший надругательство над девочкой, увидев, что в селе начались активные поиски пропавшей, попытался скрыться, уехав к родным в село Мраково. Но извращенца «взяли» уже в воскресенье. Молодой парень нигде не работает, и три года назад был судим за кражу. В совершении убийства он уже признался.