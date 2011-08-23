Насильником и убийцей шестилетней девочки оказался молодой сосед

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, мужчина, совершивший надругательство над девочкой, увидев, что в селе начались активные поиски пропавшей, попытался скрыться, уехав к родным в село Мраково. Но извращенца «взяли» уже в воскресенье. Молодой парень нигде не работает, и три года назад был судим за кражу. В совершении убийства он уже признался.