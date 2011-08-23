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Насильником и убийцей шестилетней девочки оказался молодой сосед

23 августа 2011, 21:15
В кратчайшие сроки раскрыли полицейские республики убийство шестилетней девочки в деревне Верхнее Биккузино Кугарчинского района Башкирии. В минувшую пятницу малышка ушла из дома еще в пять часов дня и не вернулась ночью. В субботу мама ребенка обратилась в правоохранительные органы и уже этим вечером тело несчастной прикопанное землей и забросанное ветками обнаружила розыскная собака в 300 метрах от деревни.

Девочку изнасиловали, а потом задушили и «похоронили» в лесу на берегу Белой. Сексуальным маньяком оказался 21-летний сосед ребенка – малышка безбоязненно отправилась со знакомым мужчиной на огород, расположенный за его домом на улице Набережной. Именно там изверг и набросился на свою жертву.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, мужчина, совершивший надругательство над девочкой, увидев, что в селе начались активные поиски пропавшей, попытался скрыться, уехав к родным в село Мраково. Но извращенца «взяли» уже в воскресенье. Молодой парень нигде не работает, и три года назад был судим за кражу. В совершении убийства он уже признался.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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