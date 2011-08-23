Младенца задушила колыбель

Как сообщила «МКС» помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова, колыбель крепилась к потолку комнаты с помощью металлической пружины на обычных веревках. Родители положили малыша спать, и отбыли ко сну сами. Мертвого братика обнаружила старшая 15-летняя сестра, вернувшаяся поздно вечером с дискотеки. Она зашла в комнату и увидела страшную картину – колыбель качалась, а тельце ребенка висело, зажатое днищем развалившейся «постельки». В какой-то момент детское сооружение, в котором качали не одно поколение сельчан, начало ломаться, но никто этого не заметил. В роковую ночь днище оторвалось от деревянного крепления «корзины» и голова малыша оказалась зажата между стенками колыбельки. Спасти ребенка не удалось. На теле грудничка никаких побочных травм не обнаружено – смерть наступила из-за глупого несчастного случая.