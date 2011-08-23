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Младенца задушила колыбель

23 августа 2011, 21:06
Жуткий случай произошел в деревне Аслаево Абзелиловского района Башкирии. Здесь трехмесячный малыш погиб в собственной колыбели. Шейку ребенка пережало днище провалившейся «корзины», которая ночью внезапно распалась на части. Причиной смерти младенца, скорее всего, стала беспечность взрослых, не проверивших безопасность «качалки».

Как сообщила «МКС» помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова, колыбель крепилась к потолку комнаты с помощью металлической пружины на обычных веревках. Родители положили малыша спать, и отбыли ко сну сами. Мертвого братика обнаружила старшая 15-летняя сестра, вернувшаяся поздно вечером с дискотеки. Она зашла в комнату и увидела страшную картину – колыбель качалась, а тельце ребенка висело, зажатое днищем развалившейся «постельки». В какой-то момент детское сооружение, в котором качали не одно поколение сельчан, начало ломаться, но никто этого не заметил. В роковую ночь днище оторвалось от деревянного крепления «корзины» и голова малыша оказалась зажата между стенками колыбельки. Спасти ребенка не удалось. На теле грудничка никаких побочных травм не обнаружено – смерть наступила из-за глупого несчастного случая.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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