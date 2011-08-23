Экс-руководитель Ростехнадзора поплатился уголовным преследованием за жадность?

Напомним, Николая Колобова обвиняли в получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, г-н Колобов с ноября 2005 года по апрель 2009 года, принимал участие в управлении коммерческой фирмой ООО «Энергонефтегаз-сервис», предоставляя ей льготы и преимущества при утверждении подготовленных фирмой заключений экспертиз промышленной безопасности, а также оказывая иное покровительство, что способствовало увеличению прибыли коммерческой организации. Закон запрещает руководителям проверяющих и контролирующих органов принимать какое-либо участие в коммерческой деятельности, а уж тем более покровительствовать фирмам, за работой которых они надзирают. По версии следствия, Николай Колобов и будучи руководителем управления, и занимая другие посты в федеральной службе, лоббировал интересы фирмы «Энергонефтегаз-сервис», где директором выступал его сын. Верховный суд РБ согласился со следствием, что г-н Колобов осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность и соответственно виновен в совершении преступления по ст. 289 УК РФ и приговорил бывшего чиновника к штрафу в 100 тысяч рублей. В связи со смягчающими поправками, внесенными в уголовное законодательство в марте 2011 года, экономические преступления теперь не караются лишением свободы. Но и от уплаты весомого штрафа суд г-на Колобова освободил, так как, по мнению Фемиды, истек срок наказания за это правонарушение.
Следствие пыталось доказать, что в момент лоббирования интересов фирмы своего сына Николай Колобов получал взятки в виде денежных средств и выгод имущественного характера, в том числе оплаты услуг мобильной связи, безвозмездного и постоянного пользования автомобилем «Хонда CR-V» с полным техническим обслуживанием, незаконно обогатившись на 2,8 млн рублей. Но доказать в суде эту сумму обвинители не смогли, служители правосудия рассмотрели только получение взятки в 1 млн. рублей. Да и то суд посчитал, что предприниматели одаривали г-на Колобова по доброте душевной, а потому случившееся нельзя считать взяткой. Например, на суде свидетели утверждали, что снегоуборочную машину чиновнику подарили на день рождения. Остальные блага, полученные г-ном Колобовым во время лоббирования интересов коммерческого предприятия, судьи квалифицировали, как незаконное предпринимательство, не взятку. И оправдали экс-чиновника в части получения мзды, правда, по не реабилитирующим основаниям, «за отсутствием состава преступления».
Любопытно, что, как говорят, в уголовном преследовании Николая Колобова был заинтересован его бывший начальник, экс-глава Ростехнадзора Рустем Шайбаков. Оказывается, супруга г-на Шайбакова имела контрольный пакет в той самой злополучной фирме, интересы которой лоббировал г-н Колобов и партнеры, якобы, не поделили доходы. По слухам, Николай Колобов, возглавив надзорное ведомство, потребовал для своей семьи большей части прибыли, а Рустэм Шайбаков, в то время потерявший руководящее кресло, с претензиями товарища не согласился и «слил» прегрешения товарища правоохранителям.
Адвокат г-на Колобова Алексей Зеликман сообщил, что судебное решение его клиент, скорее всего, обжалует, хотя и «устал бороться с нашей судебной и правоохранительной машиной».