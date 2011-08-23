Экс-руководитель Ростехнадзора поплатился уголовным преследованием за жадность?

Напомним, Николая Колобова обвиняли в получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, г-н Колобов с ноября 2005 года по апрель 2009 года, принимал участие в управлении коммерческой фирмой ООО «Энергонефтегаз-сервис», предоставляя ей льготы и преимущества при утверждении подготовленных фирмой заключений экспертиз промышленной безопасности, а также оказывая иное покровительство, что способствовало увеличению прибыли коммерческой организации. Закон запрещает руководителям проверяющих и контролирующих органов принимать какое-либо участие в коммерческой деятельности, а уж тем более покровительствовать фирмам, за работой которых они надзирают. По версии следствия, Николай Колобов и будучи руководителем управления, и занимая другие посты в федеральной службе, лоббировал интересы фирмы «Энергонефтегаз-сервис», где директором выступал его сын. Верховный суд РБ согласился со следствием, что г-н Колобов осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность и соответственно виновен в совершении преступления по ст. 289 УК РФ и приговорил бывшего чиновника к штрафу в 100 тысяч рублей. В связи со смягчающими поправками, внесенными в уголовное законодательство в марте 2011 года, экономические преступления теперь не караются лишением свободы. Но и от уплаты весомого штрафа суд г-на Колобова освободил, так как, по мнению Фемиды, истек срок наказания за это правонарушение.