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У монумента Дружбы построят стеклянную башню

22 августа 2011, 03:05
Проект 37-метровой стеклянной гостиницы у монумента Дружбы в Уфе благополучно прошел через градостроительный совет. Инвестору осталось подготовить строительную документацию для госэкспертизы, и он сможет приступать к возведению, предварительно урегулировав вопрос с земельным участком. Оператором проекта выступила малоизвестная компания «БашЭнергоСтройМонтаж».

Как рассказала «МКС» заместитель руководителя главархитектуры мэрии столицы Башкирии Галина Чиглинцева, архитектурный облик стеклянного здания, по мнению градостроительной комиссии, вписывается в ландшафт старой Уфы и городских ворот.

Проект был подготовлен в мастерской «МАИС» под руководством Флюра Исаева.

По словам авторов проекта, они учли перспективное восприятие объекта от въезда в город со стороны бельских мостов и с площадки перед монументом Дружбы.

- Пластичный объем образован одной непрерывной «напряженной лентой», который, постепенно нарастая, подчеркивает вертикальный подъем рельефа, - пишут авторы проекта в сопроводительной записке.

Предполагается, что с 1 по 7 этажи расположатся офисы, а с 8 по 9 - гостиничные апартаменты. А в цоколе разместятся ресторан, бутики и медкабинеты.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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