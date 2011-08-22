У монумента Дружбы построят стеклянную башню

Как рассказала «МКС» заместитель руководителя главархитектуры мэрии столицы Башкирии Галина Чиглинцева, архитектурный облик стеклянного здания, по мнению градостроительной комиссии, вписывается в ландшафт старой Уфы и городских ворот.
Проект был подготовлен в мастерской «МАИС» под руководством Флюра Исаева.
По словам авторов проекта, они учли перспективное восприятие объекта от въезда в город со стороны бельских мостов и с площадки перед монументом Дружбы.
- Пластичный объем образован одной непрерывной «напряженной лентой», который, постепенно нарастая, подчеркивает вертикальный подъем рельефа, - пишут авторы проекта в сопроводительной записке.
Предполагается, что с 1 по 7 этажи расположатся офисы, а с 8 по 9 - гостиничные апартаменты. А в цоколе разместятся ресторан, бутики и медкабинеты.
Дмитрий КОЛПАКОВ.