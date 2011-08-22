Чиновник минсельхоза РБ зарабатывал «продвижением» бумаг на казенные деньги

Коммерсанты возвели мини-завод еще в 2008 году, но никак не могли получить заработанных средств, которые выделяло республиканское управление капитального строительства (РУКС). Г-н Шайбаков еще в начале года пообещал строителям «додавить эту тему» и действительно включил в бюджетный план выплаты за комплекс стоимостью 15 миллионов рублей, лично звонил в РУКС и помог через знакомых подписать процентовки. Первый транш в 7,5 миллионов рублей предприниматели получили в начале августа, и чиновник принялся требовать «свою долю». Стоимость своих услуг наделенный властью мужчина оценил в 1,5 миллиона рублей.
Оказывается, вторая супруга г-на Шайбакова работает бухгалтером в республиканском управлении капитального строительства и именно с ее помощью чиновник намеревался «выдавить» средства из бюджета. Возможно, он намеренно тянул с выдачей предпринимателям заработанных денег, чтобы заставить их раскошелиться. В итоге мужчина добился своего, коммерсанты «обналичили» для него 500 тысяч рублей.
Жадный чиновник понимал, что нарушает закон и сначала завел человека, который принес ему деньги, во двор Минсельхоза. Но это пространство показалось ему небезопасным, и Ралиф Шайбаков повел «курьера» в кафе, расположенное на Советской площади, проверяя, нет ли слежки. Но в ресторации брать денег тоже не стал, а посадил взяткодателя в свою машину «Нисан», где попросил положить банкноты в бардачок.
Мздоимца «взяли» в автомобиле, записанным на супругу Шайбакова, на улице Пушкина в Уфе. У мужчины есть еще один личный автомобиль «Лексус-410».
Как только чиновник увидел оперативников, то тут же признался в совершенном преступлении, скорее всего, чиновник психологически был готов к тому, что развязка когда-нибудь наступит. Зато сегодня мужчина на допросах уверяет, что никакой взятки не было, ему просто отдали долг.
Несмотря на то, что преступление, которое совершил г-н Шайбаков было очевидным, уголовное дело против него не возбуждалось в течение 10 дней – у мужчины нашлись высокопоставленные покровители, возможно, тоже участвовавшие в незаконных сделках, которые попытались спустить факт взятки «на тормозах».
Сегодня г-н Шайбаков все-таки стал фигурантом уголовного дела и пока находится под подпиской о невыезде. В течение ближайшего времени чиновнику предъявят обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»). Если суд признает министерского начальника виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В этой истории многое выглядит странным – и столь длительная в четыре года задержка законных выплат, и то, что предприниматели вынуждены давать чиновникам на лапу немалые суммы, чтобы получить свои же заработанные деньги. Создается впечатление, что государственные служащие воспринимают свои посты только как доходное место и делают все для того, чтобы затормозить работу государственной машины. А если и работают, то исключительно на собственный карман.