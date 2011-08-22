Чиновник минсельхоза РБ зарабатывал «продвижением» бумаг на казенные деньги

В этой истории многое выглядит странным – и столь длительная в четыре года задержка законных выплат, и то, что предприниматели вынуждены давать чиновникам на лапу немалые суммы, чтобы получить свои же заработанные деньги. Создается впечатление, что государственные служащие воспринимают свои посты только как доходное место и делают все для того, чтобы затормозить работу государственной машины. А если и работают, то исключительно на собственный карман.