В Уфе появится семь новых спортивных объектов

Председатель комитета Сергей Степанов сообщил, что минувшей зимой в городе работали 73 хоккейные коробки и 35 ледовых катков. За полгода в городе провели 981 соревнование, в которых участвовали 183565 человек.
Между тем, в составе физкультурного ведомства уфимской мэрии произошли изменения, здесь появилось муниципальное автономное учреждение «Центр развития спорта».
- Эта организация призвана обеспечивать проведение крупных спортивных мероприятий, развивать инфраструктуру для занятия физкультурой, выступать средством пропаганды здорового образа жизни, - объяснил г-н Степанов.
Одним из первых владений центра стал стадион «Строитель» в Черниковке.
- В дальнейшем под крыло центра возможен перевод и других спортивных объектов, - сказал глава физкультурного комитета.
Со следующего года в Уфе повсеместно будут открываться так называемые детско-юношеские клубы спортивной направленности по месту жительства (ДЮК СН). Значение этих структур и затраты на их создание в комитете пока не раскрывают.
- На этом процесс формирования основ будет завершен, тем самым будут созданы все необходимые базовые условия для дальнейшего качественного развития физкультурно-спортивной сферы нашего города, - пояснил г-н Степанов.
Также скоро в городе появятся несколько новых спортивных объектов.
- Ведется подготовительная работа по строительству лыжного стадиона в парке имени Гафури, готовится к открытию спортивный комплекс на территории республиканской школы-интерната № 5 в Затоне, идет строительство 25-метрового бассейна на улице Бикбая за счет средств компании «Регион», - сообщил глава физкультурного комитета. - Планируется начало строительства паралимпийского центра в Затоне, реконструкция стадиона «Нефтяник», строительство центра единоборств в Кировском районе Уфы, спорткомплекс по спортивной и художественной гимнастике и акробатики предположительно в микрорайоне «Урал», а также центр современного пятиборья в Глумилино.
Дмитрий КОЛПАКОВ.