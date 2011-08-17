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В Уфе появится семь новых спортивных объектов

17 августа 2011, 02:27
Уфа остается спортивной столицей. В первой половине 2011 года уфимцам присвоили около трех тысяч спортивных разрядов. В том числе первый разряд достался 268 горожанам, на 270 человек увеличилось число кандидатов в мастера спорта, 65 человек стали мастерами спорта, а шестеро удостоились звания мастеров международного класса. Эти данные обнародовали в комитете по физической культуре и спорту мэрии столицы Башкирии.

Председатель комитета Сергей Степанов сообщил, что минувшей зимой в городе работали 73 хоккейные коробки и 35 ледовых катков. За полгода в городе провели 981 соревнование, в которых участвовали 183565 человек.

Между тем, в составе физкультурного ведомства уфимской мэрии произошли изменения, здесь появилось муниципальное автономное учреждение «Центр развития спорта».

- Эта организация призвана обеспечивать проведение крупных спортивных мероприятий, развивать инфраструктуру для занятия физкультурой, выступать средством пропаганды здорового образа жизни, - объяснил г-н Степанов.

Одним из первых владений центра стал стадион «Строитель» в Черниковке.

- В дальнейшем под крыло центра возможен перевод и других спортивных объектов, - сказал глава физкультурного комитета.

Со следующего года в Уфе повсеместно будут открываться так называемые детско-юношеские клубы спортивной направленности по месту жительства (ДЮК СН). Значение этих структур и затраты на их создание в комитете пока не раскрывают.

- На этом процесс формирования основ будет завершен, тем самым будут созданы все необходимые базовые условия для дальнейшего качественного развития физкультурно-спортивной сферы нашего города, - пояснил г-н Степанов.

Также скоро в городе появятся несколько новых спортивных объектов.

- Ведется подготовительная работа по строительству лыжного стадиона в парке имени Гафури, готовится к открытию спортивный комплекс на территории республиканской школы-интерната № 5 в Затоне, идет строительство 25-метрового бассейна на улице Бикбая за счет средств компании «Регион», - сообщил глава физкультурного комитета. - Планируется начало строительства паралимпийского центра в Затоне, реконструкция стадиона «Нефтяник», строительство центра единоборств в Кировском районе Уфы, спорткомплекс по спортивной и художественной гимнастике и акробатики предположительно в микрорайоне «Урал», а также центр современного пятиборья в Глумилино.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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