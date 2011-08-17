В Уфе появится семь новых спортивных объектов

Уфа остается спортивной столицей. В первой половине 2011 года уфимцам присвоили около трех тысяч спортивных разрядов. В том числе первый разряд достался 268 горожанам, на 270 человек увеличилось число кандидатов в мастера спорта, 65 человек стали мастерами спорта, а шестеро удостоились звания мастеров международного класса. Эти данные обнародовали в комитете по физической культуре и спорту мэрии столицы Башкирии.