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Ученикам сразу четырех школ в Ишимбае прокуратура продлила каникулы

17 августа 2011, 02:41
Сразу четыре школы не откроются 1 сентября в Ишимбае. Прокуратура провела проверку в образовательных учреждениях города и выяснила, что здания четырех школ потенциально опасны для учеников. Ревизоры в погонах обратились в суд с требованием приостановить деятельность небезопасных учебных учреждений до тех пор, пока не будут устранена угроза. Служители Фемиды запретили детям посещать гимназию № 1 и школу № 15 в течение двух месяцев, а школы № 6 и № 18 закрылись на месяц. Куда 1 сентября пойдут школьники, обучавшиеся в этих учебных учреждениях, не сообщается.

Как рассказали «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, во временно закрытых школах не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Так, в гимназии № 1 не имеется пожарной сигнализации, а полы в общих коридорах отделаны горючими материалами, лестницы не имеют должной огнестойкости, кровля не имеет ограждения, а деревянные конструкции чердака в любой момент могут вспыхнуть.

Не менее удручающая картина встретила ишимбайских прокуроров в школе № 15. Здесь также общие коридоры и стены обшиты легковоспламеняющимися материалами, а в подвале, где располагается слесарная мастерская, и вовсе хранятся горючие смеси. Огромные площади оказались не разделены противопожарными перегородками, двери не снабжены уплотнениями в притворах, а наружные пожарные лестницы отсутствовали.

Подобные нарушения ревизоры обнаружили и в школах № 6 и 18.

Прокуроры направили представление в местный отдел образования с требованием немедленно устранить выявленные недостатки. Непонятно только почему чиновники от образования не подумали о подготовке школ к 1 сентября, задолго до прокурорской проверки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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