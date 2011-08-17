Ученикам сразу четырех школ в Ишимбае прокуратура продлила каникулы

Сразу четыре школы не откроются 1 сентября в Ишимбае. Прокуратура провела проверку в образовательных учреждениях города и выяснила, что здания четырех школ потенциально опасны для учеников. Ревизоры в погонах обратились в суд с требованием приостановить деятельность небезопасных учебных учреждений до тех пор, пока не будут устранена угроза. Служители Фемиды запретили детям посещать гимназию № 1 и школу № 15 в течение двух месяцев, а школы № 6 и № 18 закрылись на месяц. Куда 1 сентября пойдут школьники, обучавшиеся в этих учебных учреждениях, не сообщается.