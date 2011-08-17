Ученикам сразу четырех школ в Ишимбае прокуратура продлила каникулы

Как рассказали «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, во временно закрытых школах не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Так, в гимназии № 1 не имеется пожарной сигнализации, а полы в общих коридорах отделаны горючими материалами, лестницы не имеют должной огнестойкости, кровля не имеет ограждения, а деревянные конструкции чердака в любой момент могут вспыхнуть.
Не менее удручающая картина встретила ишимбайских прокуроров в школе № 15. Здесь также общие коридоры и стены обшиты легковоспламеняющимися материалами, а в подвале, где располагается слесарная мастерская, и вовсе хранятся горючие смеси. Огромные площади оказались не разделены противопожарными перегородками, двери не снабжены уплотнениями в притворах, а наружные пожарные лестницы отсутствовали.
Подобные нарушения ревизоры обнаружили и в школах № 6 и 18.
Прокуроры направили представление в местный отдел образования с требованием немедленно устранить выявленные недостатки. Непонятно только почему чиновники от образования не подумали о подготовке школ к 1 сентября, задолго до прокурорской проверки.