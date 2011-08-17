«Солнечной» больше ничего не светит

Стал жертвой вандалов социальный объект обанкротившегося завода «Химпром» - закрытая 12 лет назад база отдыха «Солнечная» на северной окраине Уфы подверглась разграблению. Несмотря на законсервированный режим, лесной лагерь «Химпрома» на берегу Уфимки напротив деревни Князево охранялся. За сохранностью корпусов следил сторож, однако по какой-то причине охранника на базе отдыха больше нет. Видимо как только с турбазы сняли охрану, она стала жертвой погромщиков.