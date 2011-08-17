«Солнечной» больше ничего не светит

Как выяснили корреспонденты «МКС», хулиганы разбили большие витражные стекла столовой, а цветметчики раскурочили кухню. Разграблены спальные корпуса, почти всюду вскрыты двери и выбиты окна.
Вдобавок, любители модных в последнее время уличных игр по городскому ориентированию облюбовали корпуса базы в качестве места для тренировок.
Судя по найденным в разграбленной регистратуре бланкам путевок, последний заезд на «Солнечную» состоялся в 1999 году. В постперестроечные годы на базе отдыхали сотни работников «Химпрома» и члены их семей.
«Солнечная» ценилась из-за удобного пляжа и низких цен на путевки. На береговой линии по соседству стояла целая череда аналогичных баз отдыха.
К примеру, не так давно заброшенную «Юбилейную» выкупили и переоборудовали под арену для пейнтбольных игр.
Еще раньше в упадок пришли пионерский лагерь и детские дачи химзавода в Каршидах, они также стали жертвами вандалов и мародеров. Таким образом, вслед за заводом «Химпром» погибла вся социальная инфраструктура некогда самого богатого предприятия химической отрасли Башкирии.
Дмитрий КОЛПАКОВ.