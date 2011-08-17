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«Солнечной» больше ничего не светит

17 августа 2011, 02:17
Стал жертвой вандалов социальный объект обанкротившегося завода «Химпром» - закрытая 12 лет назад база отдыха «Солнечная» на северной окраине Уфы подверглась разграблению. Несмотря на законсервированный режим, лесной лагерь «Химпрома» на берегу Уфимки напротив деревни Князево охранялся. За сохранностью корпусов следил сторож, однако по какой-то причине охранника на базе отдыха больше нет. Видимо как только с турбазы сняли охрану, она стала жертвой погромщиков.

Как выяснили корреспонденты «МКС», хулиганы разбили большие витражные стекла столовой, а цветметчики раскурочили кухню. Разграблены спальные корпуса, почти всюду вскрыты двери и выбиты окна.

Вдобавок, любители модных в последнее время уличных игр по городскому ориентированию облюбовали корпуса базы в качестве места для тренировок.

Судя по найденным в разграбленной регистратуре бланкам путевок, последний заезд на «Солнечную» состоялся в 1999 году. В постперестроечные годы на базе отдыхали сотни работников «Химпрома» и члены их семей.

«Солнечная» ценилась из-за удобного пляжа и низких цен на путевки. На береговой линии по соседству стояла целая череда аналогичных баз отдыха.

К примеру, не так давно заброшенную «Юбилейную» выкупили и переоборудовали под арену для пейнтбольных игр.

Еще раньше в упадок пришли пионерский лагерь и детские дачи химзавода в Каршидах, они также стали жертвами вандалов и мародеров. Таким образом, вслед за заводом «Химпром» погибла вся социальная инфраструктура некогда самого богатого предприятия химической отрасли Башкирии.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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