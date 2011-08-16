«Яндекс» пересядет с дирижабля на вертолет

По словам г-жи Ставиской, компания «Air For Sale», отвечающая за полетную подготовку аэростата, запросила месяц на устранение технической неисправности, однако в «Яндексе» решили не упускать время.
- Мы зависим от хорошей погоды, особенно в начале осени, - заметила представитель «Яндекса». – Поэтому решили не ждать.
Г-жа Ставиская отказалась уточнить, какие финансовые потери понес картографический сервис из-за задержки аэрофотосъемки, однако бюджета проекта вполне хватит на аренду вертолета. По ее словам, у компании уже есть опыт съемки аэрофотопанорам с вертолета, аналогичные работы ранее проводились в Питере. В «Яндексе» намерены отснять около 50 городов и будут выбирать одного партнера для полетов. Так что услугами местных авиаторов Яндекс пользоваться не станет.
А поскольку произошла задержка в графике съемок, то и снимки Уфы будут выложены на карту с небольшой задержкой, примерно к зиме. Здесь появятся круговые панорамы аллеи перед памятником Салавата Юлаева, площадь перед Домом профсоюзов, район Гостиного Двора, Советская площадь и террасы перед Белым домом на улице Тукаева.
- Теперь, когда мы не привязаны к шестикилометровому диапазону действия радиоуправляемого дирижабля, мы сможем захватить в Уфе больше объектов, вероятно список панорам будет дополнен, - отметила г-жа Ставиская.
Дмитрий КОЛПАКОВ.