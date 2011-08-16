«Яндекс» пересядет с дирижабля на вертолет

Как уже ранее сообщалось, картографический сервис «Яндекса» намеревался сфотографировать с высоты 150 метров главные достопримечательности столицы Башкирии с помощью беспилотного дирижабля. Но в ходе тестовых полетов, которые проходили 4 августа на стадионе «Динамо», аэростат сломался, и как выяснилось, специалисты до сих пор не могут починить швейцарский дирижабль. Как пояснила «МКС» пресс-секретарь «Яндекса» Элина Ставиская, в компании решили отказаться от дирижабля в пользу вертолета и возобновить аэрофотосъемку в сентябре.