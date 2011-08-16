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«Яндекс» пересядет с дирижабля на вертолет

17 августа 2011, 01:43
Как уже ранее сообщалось, картографический сервис «Яндекса» намеревался сфотографировать с высоты 150 метров главные достопримечательности столицы Башкирии с помощью беспилотного дирижабля. Но в ходе тестовых полетов, которые проходили 4 августа на стадионе «Динамо», аэростат сломался, и как выяснилось, специалисты до сих пор не могут починить швейцарский дирижабль. Как пояснила «МКС» пресс-секретарь «Яндекса» Элина Ставиская, в компании решили отказаться от дирижабля в пользу вертолета и возобновить аэрофотосъемку в сентябре.

По словам г-жи Ставиской, компания «Air For Sale», отвечающая за полетную подготовку аэростата, запросила месяц на устранение технической неисправности, однако в «Яндексе» решили не упускать время.

- Мы зависим от хорошей погоды, особенно в начале осени, - заметила представитель «Яндекса». – Поэтому решили не ждать.

Г-жа Ставиская отказалась уточнить, какие финансовые потери понес картографический сервис из-за задержки аэрофотосъемки, однако бюджета проекта вполне хватит на аренду вертолета. По ее словам, у компании уже есть опыт съемки аэрофотопанорам с вертолета, аналогичные работы ранее проводились в Питере. В «Яндексе» намерены отснять около 50 городов и будут выбирать одного партнера для полетов. Так что услугами местных авиаторов Яндекс пользоваться не станет.

А поскольку произошла задержка в графике съемок, то и снимки Уфы будут выложены на карту с небольшой задержкой, примерно к зиме. Здесь появятся круговые панорамы аллеи перед памятником Салавата Юлаева, площадь перед Домом профсоюзов, район Гостиного Двора, Советская площадь и террасы перед Белым домом на улице Тукаева.

- Теперь, когда мы не привязаны к шестикилометровому диапазону действия радиоуправляемого дирижабля, мы сможем захватить в Уфе больше объектов, вероятно список панорам будет дополнен, - отметила г-жа Ставиская.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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