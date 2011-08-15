В Башкирии ночи в выходные длиннее, чем в будни

Если возле вашего дома развернулось возведение какого-либо объекта и по ночам грохот не прекращается, есть смысл вызвать стражей порядка. Дело в том, что рабочие обязаны иметь выданное местными властями разрешение на такие ночные работы. У муниципальных служб и организаций с подобными разрешениями обычно все в порядке. А вот среди частников соотношение законопослушных и нет 50 на 50. Потому что получить такую бумагу от чиновников — дело для предпринимателей хлопотное. Если правоохранители приехали и не обнаружили у прораба разрешения, то оштрафуют не только его, но и всех официально оформленных на объекте рабочих.