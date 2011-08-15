В Башкирии ночи в выходные длиннее, чем в будни

Вступивший в силу несколькими неделями ранее Кодекс РБ об административных правонарушениях устанавливает за эти виды прегрешений штраф на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей; на предприятия и организации – от 3000 до 5000 рублей.
Если «шумное» правонарушение будет зафиксировано повторно, то бить рублем будут сильнее: граждан - на 2000-3000 рублей, должностных лиц – на 4000-5000 рублей, а предприятия и организации – на 5000-10000 рублей.
Если раньше мешали уснуть шумные соседи, жители Башкирии или терпели, или шли к ним ругаться. Однако в последнее время граждане все чаще стали жаловаться участковому. То ли нарушители спокойствия совсем обнаглели, то ли их жертвы стали более юридически подкованными. И знают, что за шум могут оштрафовать.
Чтобы шумный жилец был наказан, участковому необходимо иметь заявление от пострадавшего, протокол, а также определение о том, что все материалы направлены в административную комиссию. Она-то и будет рассматривать проступок провинившегося, после чего вынесет ему свой вердикт.
По словам стражей порядка, пик звонков от разгневанных жильцов приходится на праздники, особенно если к ним приплюсовываются выходные. В такие периоды подавляющее большинство звонков в дежурную часть — именно с жалобами на пьяные гулянки. Ведь даже если 15 подвыпивших человек соберутся в квартире и ничего противоправного совершать не станут, а просто будут сидеть и разговаривать, одни только перебивающие друг друга голоса наделают кучу шума.
— В летнее время у нас во дворе собираются по 10-11 автомобилей, молодые люди врубают музыку. С одной стороны, они не дерутся и не наркоманят, и их можно понять — надо же как-то время проводить. Но с другой — мои окна как раз выходят на ту сторону, и, поверьте, шум просто невыносимый, — рассказывает уфимская пенсионерка Елена Самойлова. – А моим соседям, чьи окна выходят на другую сторону, вероятно, мешает стройка.
Если возле вашего дома развернулось возведение какого-либо объекта и по ночам грохот не прекращается, есть смысл вызвать стражей порядка. Дело в том, что рабочие обязаны иметь выданное местными властями разрешение на такие ночные работы. У муниципальных служб и организаций с подобными разрешениями обычно все в порядке. А вот среди частников соотношение законопослушных и нет 50 на 50. Потому что получить такую бумагу от чиновников — дело для предпринимателей хлопотное. Если правоохранители приехали и не обнаружили у прораба разрешения, то оштрафуют не только его, но и всех официально оформленных на объекте рабочих.
Если же попытаться составить рейтинг самых популярных видов ночного шума, на который жалуются жители, то он будет выглядеть примерно так:
1. Музыка, доносящаяся из проезжающих или стоящих возле домов машин.
2. Крики собравшихся на улице подростков.
3. Музыка и шум веселящейся в квартире компании.
4. Не менее часты недовольства, когда кто-то из соседей в выходные или праздники делает ремонт, а жильцы хотят отдохнуть после рабочей недели. Но в этом случае правоохранителей требуется редко — обычно соседи все решают миром и приходят к устной договоренности о времени шумных работ.
Максимальный уровень ночного шума по санитарным нормам — 25-30 децибел. Но опасность ночного шумового воздействия у нас недооценивают, хотя оно может вызвать целый букет болезней, вплоть до инфаркта.
В группу риска попадают люди, окна которых выходят на автомагистраль или живущие рядом с железнодорожным вокзалом или аэропортом, а также пенсионеры и алкоголики. Даже постоянно капающая вода может спровоцировать серьезные заболевания. Вредное воздействие монотонного шума начинается примерно через 40 минут. Но чаще всего люди жалуются на шум от инженерного оборудования, насосов, вентиляторов, бойлерных узлов, лифтов, кондиционеров, предприятий общепита. С жалобами на монотонный шум обращаются редко. К нему привыкают. И в этом вся коварность ситуации, говорят психотерапевты.
Печально и другое. Если вас беспокоит кафе на первом этаже или ближайший завод, то есть источник шума известен, теоретически виновного можно привлечь к ответственности. А вот транспортному потоку претензий не предъявишь. Закона, обязывающего компенсировать в таких случаях ущерб жильцам, нет.