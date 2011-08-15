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Речники республики переводят грузовые суда на запад России

15 августа 2011, 02:02
«Башкирское речное пароходство» из-за нехватки заказов на грузоперевозки переводит свой флот на северо-запад России в Санкт-Петербург и район Ладожского озера. По словам замдиректора пароходной компании Виктора Каняева, речникам Башкирии удалось закрепиться на рынке грузоперевозок в этой части страны, где ведутся переговоры по получению новых заказов.

- Если закрепимся в Ленинградской области, наше финансовое положение поправится, - уверен г-н Каняев.

Как отметил замглавы компании, в республике больше перевозить нечего: строительная и дорожная отрасли перестали давать заказы на перевозку ПГС и других сыпучих грузов. При этом компания несет убытки по содержанию флота – только в 2010 году в ремонт судов принадлежащих ОАО «Грузопассажирские перевозки» («БРП» только арендатор) было вложено около 59 миллионов рублей. При этом заказчики остались должны речникам около 60 миллионов рублей.

- Сейчас задействованы меньше половины буксиров, люди сидят без работы, - говорит г-н Каняев.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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