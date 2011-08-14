С Международных школьных игр башкирские спортсмены привезли 11 медалей

В Шотландии в графстве Ланаркшир завершились Международные школьные игры. Дебют 17 школьников из Башкирии прошел удачно. Его итог - 3 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей по легкой атлетике, дзюдо и бадминтону. По словам министра молодежной политики и спорта РБ Александра Никерина, выезжая на игры, наши ребята «не ставили перед собой цель непременно выиграть медали: важно было приобрести опыт, окунуться в атмосферу детского спорта, сравнить инфраструктуру и организацию игр в Шотландии с нашим потенциалом».