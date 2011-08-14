С Международных школьных игр башкирские спортсмены привезли 11 медалей

- Отрадно, что наши ребята достигли таких успехов, - отметил г-н Никерин.
«Золото» завоевали дзюдоистки Дарья Клинская и Регина Давлетшина из Уфы, а также легкоатлет Данил Лисенко из Бирска. «Серебро» досталось легкоатлетам Виталию Токареву из Благовещенска и Никите Алексееву из Бирска. «Бронза» - у бадминтонистов из Уфы: Артема Гражданкина, Родиона Васильева, Вероники Бутович и Дианы Аюповой, а также уфимских дзюдоистов Михаила Копылова и Айдара Кадргулова.
Всего в играх приняли участие около 1500 человек из 35 стран. Как заметил Александр Никерин, конкуренция в играх была жесткая, особенно среди выходцев из азиатской школы.
Но самой главной победой стало то, что Уфа в 2013 году большинством голосов оргкомитета была выбрана местом проведения соревнований.
- Уже в ближайшее время начнется напряженная работа по подготовке к этим планетарным соревнованиям, - подчеркнул Александр Павлович.
Елена ЛЕДЯЙКИНА.