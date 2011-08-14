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С Международных школьных игр башкирские спортсмены привезли 11 медалей

15 августа 2011, 01:52
В Шотландии в графстве Ланаркшир завершились Международные школьные игры. Дебют 17 школьников из Башкирии прошел удачно. Его итог - 3 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей по легкой атлетике, дзюдо и бадминтону. По словам министра молодежной политики и спорта РБ Александра Никерина, выезжая на игры, наши ребята «не ставили перед собой цель непременно выиграть медали: важно было приобрести опыт, окунуться в атмосферу детского спорта, сравнить инфраструктуру и организацию игр в Шотландии с нашим потенциалом».

- Отрадно, что наши ребята достигли таких успехов, - отметил г-н Никерин.

«Золото» завоевали дзюдоистки Дарья Клинская и Регина Давлетшина из Уфы, а также легкоатлет Данил Лисенко из Бирска. «Серебро» досталось легкоатлетам Виталию Токареву из Благовещенска и Никите Алексееву из Бирска. «Бронза» - у бадминтонистов из Уфы: Артема Гражданкина, Родиона Васильева, Вероники Бутович и Дианы Аюповой, а также уфимских дзюдоистов Михаила Копылова и Айдара Кадргулова.

Всего в играх приняли участие около 1500 человек из 35 стран. Как заметил Александр Никерин, конкуренция в играх была жесткая, особенно среди выходцев из азиатской школы.

Но самой главной победой стало то, что Уфа в 2013 году большинством голосов оргкомитета была выбрана местом проведения соревнований.

- Уже в ближайшее время начнется напряженная работа по подготовке к этим планетарным соревнованиям, - подчеркнул Александр Павлович.

Елена ЛЕДЯЙКИНА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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