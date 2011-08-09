В Башкирии возрождается престиж профессии водителя

Конкурсные задания - весьма сложные: автобус и грузовик должны проехать между «тоннельными воротами», не задев ни одного сигнального флажка, выделывать петли между расставленными колышками и парковаться в узком пространстве. То и дело в воздухе над картингом разносился веселый перезвон падающих на асфальт ограждений.
Любопытно, что прежде чем выйти на старт, участники соревнований прошли жесткий предварительный отбор во всех районных филиалах «Башавтотранса». В Уфу приехали настоящие профессионалы, сумевшие обойти коллег в родных предприятиях, коих в республике 21. Одним из требований к участникам республиканского конкурса стало отсутствие у водителей дисциплинарных нареканий и административных взысканий за нарушение ПДД.
По мнению начальника отдела дорожной инспекции и дорожного контроля УГИБДД МВД по РБ Ильнура Садыкова, такие состязания влияют на общую ситуацию на дорогах республики.
- Подобные конкурсы очень важны для безопасности дорожного движения, - заявил Ильнур Зафирович. – Есть, за что похвалить «Башавтотранс», устраивающий состязания, которые заставляют профессионально подтягиваться водителей. Участники соревнований освежают в памяти правила дорожного движения, штудируют литературу, оттачивают мастерство вождения. Кроме того, борьба за звание лучшего по профессии – это большой праздник для шоферского братства, ведь водители могут пообщаться со своими коллегами со всех районов республики и перенять положительный опыт.
По словам г-на Садыкова, за семь месяцев нынешнего года в республике произошли 33 аварии с участием общественного транспорта. И только в шести случаях виновными оказались водители «Башавтотранса». Это ли не показатель водительского мастерства работников главного государственного автоперевозчика, которому в этом году исполняется 90 лет!
Ильнур Зафирович уверяет, что водитель «Башавтотранса» и выглядит, и чувствует себя за рулем иначе, чем шофер частной маршрутки.
- Отличный внешний вид, контроль здоровья делают свое дело: где надо дисциплинируют, а где-то и прибавляют в самооценке работника, - говорит г-н Садыков.
Ильнур Садыков считает, что дух соревнований также заставляет водителей улучшать свои навыки.
- На конкурсное задание по правилам дорожного движения дается 20 минут, - улыбается гаишник. – Но все водители стараются справиться с задачами быстрее, рекорды ставят, причем счет идет на секунды. Радует, что существует такая конкуренция, все это в итоге идет на пользу безопасности пассажиров.
- Человек, взявший на себя ответственность за жизни пассажиров и сохранность грузов, наделен железной волей, - уверен гендиректор «Башавтотранса» Олег Руденко. - Нисколько не сомневаюсь, что в конкурсе участвуют именно такие профессионалы, обладающие уникальным характером. Сплав из этих лучших человеческих качеств и отличает водительское братство.
Стоит заметить, что башкирский конкурс водительского мастерства – единственный в своем роде. Подобного масштабного соревнования не проводят ни в одном регионе России. И теперь после того, как такие корпоративные состязания стали традицией – в Башкирии могут похвастаться не только самыми профессиональными водителями, но и возвращением авторитета непростого мастерства.
Самым сложным этапом водительских соревнований стало прохождение компьютерных тестов на знание ПДД – именно на этом этапе «вылетает» большая часть участников. Экзамен проводится в закрытом помещении, куда нет допуска посторонним, а судьи фиксируют время до секунды. При трех неправильных ответах компьютер выдает - «Не готов», дисквалифицируя игрока. При этом водители бьют рекорды, отвечая на тесты ПДД за считанные мгновения.
Например, водитель УПАТП-3 Марат Давлетшин, ставший абсолютным победителем профессионального первенства, обошел всех коллег и в теории, ответив на сложные вопросы за 48 секунд.
Марат Давлетшин считает свою победу закономерной:
- Я готовился и был уверен в себе, - скромно отвечает водитель, перевозящий пассажиров по уфимскому маршруту № 51. – На самом деле, когда хорошо знаешь свое дело, ничего сложного в конкурсных заданиях нет. Вызубрить свыше трех тысяч вопросов просто невозможно, помогают только знания!
Главной интригой профессиональных соревнований стало определение абсолютного победителя первенства. Претендовать на главный приз могли только драйверы, выигравшие в личных зачетах. Так что в финал вышла пятерка лучших: Анатолий Борков, представлявший Уфимское ПАТП-1 и ставший первым в классе грузовых автомобилей «КамАЗ-5410». Сергей Вихляев из Стерлитамакского грузового предприятия, преодолевший все конкурсные препятствия на «КамАЗе-55111». Показавший класс на автобусе «ПАЗ» Ирик Губайдуллин из Стерлитамакского пассажирского автопредприятия. Павел Евтушенко из Уфимского ПАТП-3, получивший первое место на «Мерседесе-Спринтере» и Марат Давлетшин, лучше всех управлявший автобусом «НефАЗ». Парням предстояло в кратчайшие сроки ответить на каверзные вопросы, заготовленные главным судьей соревнований Владимиром Петровым. Супердрайверам хватило одной минуты, чтобы пройти тесты.
- Ничего экстраординарного, - разводит руками Владимир Георгиевич. – Тем, кто знает хорошо свое дело, не составит труда выполнить конкурсное задание. Они же профессионалы!
Чемпионы из чемпионов
Неудивительно, что первым стал Марат Давлетшин – ему предрекали победу задолго до того, как водитель в рекордные сроки справился с дополнительным заданием. Дело в том, что знания ПДД – особая «фишка» г-на Давлетшина, он уже в течение нескольких лет показывал блестящее время – в прошлом году решил все задачи за 28 секунд!
- Соревнования позволяют определить не только самого искусного водителя республики, легко и четко преодолевающего самые сложные препятствия, но и асов безаварийной езды, способных уважать пассажиров и бережно относиться к грузам, - говорит главный судья состязаний Владимир Петров. – Знания правил дорожного движения для любого профессионала - первое дело.
Марат Давлетшин участвует в профессиональных состязаниях с 2005 года. Шесть лет назад 25-летний парень уже получил главную награду конкурса – автомобиль «Ока», завоевав звание лучшего водителя года.
- Сейчас на выигранной машине ездит дедушка, который живет в Стерлитамаке, - рассказывает Марат. – У нас дома перед конкурсом даже особые традиции сложились – пока я готовлюсь к заданиям, домашние ходят на цыпочках.
Удача улыбнулась Давлетшину и в этом году.
– А я уже и привык каждый год свои знания и навыки проверять, - смеется он. – А в этот раз дочка Камилла, ей два с половиной года, пожелала мне стать самым первым.
Молодой отец выполнил пожелание дочурки. Хотя одержать сразу несколько побед счастливчик явно не ожидал.
- Пока что в голове такой кавардак, что, кажется, и не воспринимаю происходящее, - делился Марат впечатлениями после награждения. – Но зато теперь отправлю семью на отдых, может, даже заграницу.
Своей дочкой, давшей отцу правильное напутствие, Давлетшин гордится и надеется, что во взрослой жизни девочка получит профессию, связанную с автомобильным транспортом.
– У меня ведь и отец, и двое братьев работают с автомобилями, - рассказывает чемпион. - Выходит, я защищаю честь династии. Мне и в будущем ничего не остается, как держать марку.
- Мы рады, что профессия водителя вновь становится почетной, - говорит технический директор ГУП «Башавтотранс» Наиль Исхаков. – После экономической неразберихи 90-х годов престиж этой профессии упал, а ведь водитель – человек, который берет на себя ответственность за жизнь людей, достоин уважения в обществе.
Кстати, Марат Давлетшин - не единственный чемпион, который каждый год стремится вновь завоевать приз. В прошлом году лучшим водителем года стал Ильдар Гилязов из Уфимского ПАТП-1, но в нынешних соревнованиях он довольствовался «серебром» в классе «НефАЗ».
- Зато в прошлом году благодаря выигрышу я пересел на иномарку, - хвастается водитель.
Кстати, тогда победа Ильдара не обошлась без забавного совпадения.
- Мой сын Ильнар, который вот-вот пойдет в школу, тогда сказал мне в напутствие, что выиграю машину, - вспоминает мужчина. – Вот и вышло, что слова его сбылись. Хотя я не суеверный, не плюю через плечо, не встаю с правой ноги. Для победы нужно уметь добиваться желаемого, вот и все.
Ильдар работает в «Башавтотрансе» уже 16 лет.
- Заставляет держать себя в тонусе наша же молодежь, - говорит Ильдар. – Вокруг столько талантливых толковых ребят, что просто стыдно понижать планку, и поэтому расслабляться себе я не даю.
Не повезло в этих соревнованиях и лучшему водителю-2007 года Ирику Губайдуллину из Стерлитамакского ПАТП. Он так надеялся на главный приз, но стал первым только в состязаниях среди водителей автобусов «ПАЗ».
- Моя семья знает, что конкурс - мероприятие серьезное, - рассказывает мужчина.
Жена Ирика Ирина работает кулинаром в детском саду, старший сын Ильнур пойдет во второй, а дочь Индира - в первый класс.
- Вот и получается, что у меня не было проблем с подготовкой, - говорит мужчина. – Детям скоро в школу, поэтому дома все находятся в постоянном учебном процессе – ну как тут не выучить все, что нужно!
Сергей Вихляев из Стерлитамакского ГАТП стал первым среди водителей грузовиков «КамАЗ-55111». В копилке этого водителя уже были вторые и третьи места в общекомандном зачете, а теперь мужчина добился настоящего лидерства.
- Супруга Валентина за меня очень болеет, дома «гоняла» по правилам движения, - говорит Сергей. – Она медсестра, человек очень добрый, потому ее энергетика мне помогла.
Азамат Габбасов из Стерлитамака принимает участие в конкурсе в третий раз, но пока прорваться в лидеры у него не получается. В детстве парень мечтал ездить на большой машине, а сегодня водит «НефАЗ». Самое сложное испытание, по словам Азамата, - сдача экзамена на технические знания.
- Очень уж много премудростей и подводных камней, легко срезаться, - рассуждает парень. – Хотя самое главное - внутри каждого из нас. Это и правильный настрой, и знания, и просто атмосфера в семье, поддержка близких.
С гармонией в семье у молодого человека все обстоит замечательно: в сентябре он станет отцом.
- Любимая супруга Лилия вскоре подарит мне дочурку, - улыбается Азамат. – Сначала я, конечно, как большинство мужчин хотел сына, но зато теперь меня товарищи ювелиром окрестили.
Еще друзья, посмеиваясь, называют Азамата географом, а все потому, что неоконченное высшее образование у Азамата Габбасова по специальности учитель географии.
- Зато теперь у меня своя личная география ежедневных маршрутов, - говорит он. – Так что я совершенно точно в «своей тарелке».
Проездной комплимент
Умение мастерски управлять автобусами и грузовыми автомобилями на сложных этапах «Змейка», «Круг», «Тоннельные ворота», «Бокс», «Стоянка», «Колея», «Эстафета» водители показывали как в индивидуальных, так и командных гонках. За каждую сбитую фишку или стойку драйверов штрафовали, снижая очки. Если водитель не мог исполнить даже один маневр – он безжалостно снимался с соревнований. Разрешить продолжить заезд мог только главный судья и то, только в случае, если была доказана неисправность автомобиля. Для усложнения задачи конкурсант должен пройти этап за наименьшее количество времени.
А вот арбитр Леонид Кохов считает, что конкурсантам, успешно прошедшим все маневры, в реальной ситуации на дороге будет проще принять важное решение, которое, может быть, станет спасительным для жизней пассажиров.
Водитель Месягутовского ПАТП Данил Кужин 43 года за рулем и 32 из них отработал в «Башавтотрансе».
- Я, конечно, не подсчитывал, но, думаю, пару миллионов человек за всю свою жизнь перевез, - говорит ветеран. - Уже не могу без работы, без любимых друзей, без дороги. Даже в отпуске скучал по своему «Спринтеру».
Внучки Данила Кужина - погодки Алевтина и Альфия – ярые болельщицы и ждут дедушку с хорошими новостями. Уже в пятый раз мужчина приезжает на конкурс профессионального мастерства, но до сих пор для него есть задания, которые становятся камнем преткновения.
- Технический минимум для меня – довольно сложный конкурс, - рассуждает он. – Но для меня самое главное - участие, от которого получаю огромное удовольствие.
Один из самых сложных участков трассы из пяти элементов испытаний для водителей самосвалов – эстафета, где нужно на ходу перекинуть кольцо с одной стойки на другую, не пошатнув при этом металлические конструкции.
- Водители нервничают, потому что находятся под пристальным вниманием судей и зрителей, - рассказывает Фарит Минибаев, мастер БРУКК и по совместительству судья этапа. - Задел стойку - ошибка, минус 300 баллов. Я уверен, что в «боевых условиях» никто ошибок не совершает, здесь же парни опасаются подвести команду и работают в стрессовых условиях.
А вот Джалиль Гайнутдинов из Нефтекамска уверяет, что перед стартами никогда не волнуется.
- В седьмой раз участвую в конкурсе, поэтому приезжаю, как к себе домой, - улыбается Джалиль.
За эти годы конкурсант неоднократно выходил на вторую и третью ступени пьедестала почета и потому уверен в своих силах, а на удачу кладет в правую туфлю пятак.
- Это суеверие осталось еще со школьных времен, - смеется конкурсант.
Хотя участники, которые неоднократно бывали на соревновании и подружились, каждый помнит, зачем он сюда приехал.
- Все мы неплохо общаемся, - поясняет г-н Гайнутдинов. – Но как только ты выходишь на трассу или заходишь в класс, появляется азарт стать первым.
Юрий Белоцерковский из Ишимбайского АТП занял второе место в соревнованиях между водителями «НефАЗа». Юрий, который водит государственный автобус уже 13 лет, как и многие участники состязаний, рассчитывал на победу, но загадывать ничего не хотел.
- Не в первый раз участвую в конкурсе, но волнение не проходит, - делится водитель. – Но за эти годы я очень вырос профессионально.
Супруга Наталья и дети помогали отцу семейства подготовиться к состязанию.
- Лизе уже девять лет, а сынишке Максиму всего семь с половиной месяцев, - хвастает Юрий. – Они мне помогали хорошим поведением, а вот жена терпеливо выслушивала мое бурчание, когда заучивал правила.
Уже несколько лет подряд на участке соревнований между водителями «НефАЗов» работают судьи Николай Едыкин и Леонид Кохов. Здесь водителям нужно умело припарковаться и, выписывая виражи, не сбить металлические стойки.
- Ошибок в преодолении трассы становится меньше, чем в прошлом году, - говорит руководитель салаватской автошколы Николай Едыкин. - Из сорока водителей всего шесть не вписались в круг. Остальные проехали, не задев ни одной конструкции.
Оказывается, по мнению судей, водители должны быть не только отличными специалистами, но и обладать особым характером.
- Год от года наши конкурсанты показывают очень хорошие результаты, и это касается всех этапов, - рассказывает инженер производственно-технического отдела «Башавтотранса» Альфред Хазиев, работающий на конкурсе судьей.
Альфред уверяет, что по манере вождения многое можно сказать и о характере человека.
- Некоторые конкурсанты даже на соревновательной трассе ведут себя довольно смело, - говорит судья. – Это наша главная проблема – агрессивность от волнения. Но такой человек и в жизни вспыльчив, а для профессии водителя это качество характера нежелательно.
Пьедестал зачета
Автопарк государственного предприятия постоянно обновляется. Это и понятно: современные транспортные средства удобны в работе, позволяют экономить на топливе, ремонте и амортизации и, самое главное, – комфортабельны для пассажиров. Это ценят и жители Башкирии, которые давно привыкли к автобусам европейского класса, сменившим на улицах городов республики чадящие «Икарусы» и «ЛиАЗы», колесившие еще с советских времен.
Даже традиционный конкурс среди руководителей подразделений «Башавтотранса» прошел не на «Волгах», как обычно, а на иномарках «Рено», поскольку старых машин в предприятии почти не осталось. Лучшим водителем среди директоров автопредприятий стал руководитель Уфимского ПАТП-3 Александр Черноусов, мастерки преодолевший все конкурсные препятствия.
- Какой же ты директор автопредприятия, если не умеешь водить автомобиль? – объяснял Александр Васильевич тем, кто удивлялся его победе.
Директора не подвела и команда УПАП-3, став победителем сразу в двух командных зачетах.
За свою команду пришел болеть слесарь АТП-8 19-летний Руслан Гумеров.
- Сразу видно водителей, которые работают на автобусах с механической коробкой передач, они нервничают на коробке-автомате, - говорит парень. – Понравилось, как водят ребята из 1-го и 3-го уфимских предприятий - настоящие профессионалы!
Супруги Мударисовы приехали на конкурс вместе. Водитель уфимского ПАТП-3 Айдар Мударисов участвует в конкурсе профессионального мастерства в третий раз, а в 2008 году выиграл первый приз.
- Мне очень хотелось поболеть за мужа, - признается Айгуль Мударисова. – Пришлось отвезти восьмимесячного сына Марселя к бабушке, чтобы провести этот важный день с супругом.
По словам Айгуль, муж, работающий на пассажирском «НефАЗе» - «настоящий трудоголик».
- Он просто бредит своей работой, - рассказывает девушка. – Заботится об автобусе, моет и чистит его, как свой собственный.
Оказывается, Айдар настолько серьезно готовился к конкурсу, что близкие решили не мешать подготовке и уехали в деревню. Но самым главным достижением водитель Мударисов считает воспитанное самообладание в работе с людьми.
- Пассажиры бывают настолько разные: и вспыльчивые, и грустные, и придирчивые, - говорит Айдар. – Найти контакт с каждым – вот настоящая победа.
Молодым в езде у нас дорога
Начальник отдела дорожной инспекции и дорожного контроля УГИБДД МВД по РБ Ильнур Садыков отметил, что конкурс профмастерства воспитывает у водителей чувство ответственности за свою работу и популяризирует среди молодежи престиж профессии.
Недаром лучшими молодыми водителями «Башавтотранса» были признаны сразу пятеро ребят. Дамир Султанов и Ильфат Усманов из Стерлитамакского ГАТП, Ренат Багаутдинов из Уфимского ПАТП-1, Иван Фомин из Уфимского ПАТП-3, Руслан Султанов из Туймазов и Евгений Шевчук из Мелеуза недавно пришли в профессию, но уже зарекомендовали себя как опытные специалисты. Кстати, первым среди равных стал 20-летний Евгений Шевчук.
Евгений водит «Мерседес-Спринтер» по пассажирским маршрутам Мелеуза недавно, но вот решил посостязаться с маститыми водителями.
- Думаю, умение управляться с автомобилем у меня в крови, - говорит 20-летний юноша. – Ведь я представитель целой династии водителей, трудившихся в Мелеузовском АТП. Евгений Шевчук, хотя и носит фамилию известного рок-певца из Уфы, но сам не поет.
- Каждый своим делом должен заниматься, - говорит он. – Думаю, нашел свою стезю.
Молодого водителя «Мерседеса» из Белорецка 21-летнего Наиля Чурбанова на трассу провожала девушка Айгуль Кадырова.
- Она в меня очень верит, - говорит парень. – Хотя опыта в таких состязаниях у меня нет.
Парень перед стартами упорно занимался с товарищем-наставником.
- Обучение давалось легко, - вспоминает Наиль. – Я ведь люблю технику, с детства занимался с железками, да и с машинками обожал играть.
После школы Наиль отслужил в армии, а, вернувшись домой, уверенно решил связать свою судьбу с дорогой.
- Я никогда никуда не спешу, даже конкурс ПДД решал вдумчиво, чтобы не наделать ошибок с переполоху. Излишней тратой нервов здесь только навредить можно, - рассуждает парень.
Наиль перед стартом спал крепко, надеясь, что поволноваться за него будет кому – любимая не подвела и крепко обняла парня после прохождения препятствий.
22-летний Руслан Султанов из Туймазинского АТП участвует в водительских соревнованиях впервые. По его словам, взрослые товарищи охотно помогали и поднатаскивали молодого шофера.
- Чтобы победить, нужно все же больше мастерства и опыта, - говорит парень. – Удача понадобится на дороге, там без нее никуда.
20-летний Иван Фомин работает на уфимском 31-м маршруте «Зеленая роща - ЦУМ», иногда ходит по линиям №№ 3, 54 и 57.
- Год назад я пришел на эту работу после учебы в транспортном колледже, - рассказывает Иван. - С детства мечтал работать на больших машинах.
Больше всего водителю Фомину нравятся маршруты в Дему.
– Тихий и спокойный микрорайон и, как будто, отдаленный городишко, - говорит Иван. - Здесь многие пассажиры меня знают, я многих в лицо запоминаю. Понимаю, что профессия, которую выбрал, - одна из самых важных для людей.
Председатель башкирской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Рустам Асадуллин утверждает, что конкурсы профмастерства благоприятным образом сказываются на безопасности дорожного движения.
- Водители ответственнее относятся к перевозкам и в целом к выполнению своих обязанностей, - говорит он. – Я рад за пассажиров государственного перевозчика: они могут быть уверены, что их везут профессионалы. «Башавтотранс» может служить примером, как следует работать, чтобы аварий на дорогах стало меньше.
Кстати, г-н Асадуллин заметил, что конкурс профессионального мастерства еще и отличный стимул для водителей «Башавтотранса» совершенствовать себя в профессии.
- Согласитесь, в республике не так много состязаний, где между мастерами своего дела разыгрываются столь ценные призы! – уверяет Рустам Талгатович.
Дамы не уступают кавалерам
Филюса Хуснутдинова из Уфимского ПАТП № 1 – единственная женщина, наравне с мужчинами принявшая участие в конкурсе профессионального мастерства. Филюса водит «Мерседес-Спринтер» по маршруту Уфа-Благовещенск.
- Я приезжаю на соревнования уже в третий раз, - рассказывает конкурсантка. – Тем не менее, каждый год приходится готовиться, как впервые, очень скрупулезно. На заданиях надо проделывать огромную внутреннюю работу, чтобы уметь концентрироваться.
Главная болельщица водителя «Мерседеса-Спринтера» - дочь Регина. Во время подготовки к конкурсу девушка была особенно внимательна к маме, полностью освобождая ее от домашней работы.
- Регина всегда за меня очень переживает, и ее напутствие «ни пуха, ни пера» придает мне сил, - признается Филюса Ханусовна. – Кстати, гены сделали свое дело, и дочери вождение дается легко, а ведь я ее строго оцениваю, мой водительский стаж насчитывает уже 23 года.
Зато остальные женщины, пришедшие на конкурс, стали настоящими болельщицами.
Динара Ахмадуллина и Олеся Андреева работают операторами АСУ (автоматизированной системы управления) в Уфимском ПАТП-1, обрабатывая данные водительских путевок. На автодром они приехали, даже, несмотря на то, что вечером дамам выходить в ночную смену.
Динара работает оператором с февраля, а Олеся имеет уже семилетний опыт.
- Несмотря на то, что недавно приступила к работе, я уже прикипела к коллективу, - говорит Динара. – Это ведь самое главное в любой работе – любить своих коллег.
Конкурсанты, за которых приехали поболеть девушки, не просят излишнего к себе внимания, кричалок или рисованных плакатов.
- То, что мы им просто улыбаемся, разряжаем обстановку шутками, – уже для них поддержка, - объясняет Олеся. – А по дороге на конкурс мы терпеливо выслушивали разговоры о правилах, об устройстве автобусов и даже не пикнули.
А вот кондуктор из Ишимбайского АТП Елена Грибовская ублажала конкурсантов… песней.
- Мы работаем с настроением, потому и поем, - смеется женщина, отдавшая ремеслу кондуктора уже семь лет.
Для того, чтобы конкурсанты не испытывали чувство голода, каждое предприятие превращает свои «НефАЗы» в полевые кухни, где подкрепиться может любой желающий.
- Специально для дня соревнований разрабатывается питательное меню,- рассказывает Зульфия Хабриялова, которая работает в столовой УПАТП №3 уже два года. – У наших работников всегда хороший аппетит, а ведь в старину считалось, что чем лучше человек кушает, тем лучше работает.
Водители за рулем молчат не один час, поэтому в обеденное время столовая превращается в разноголосый зал.
- Наверное, мужчины так расслабляются, выговаривают друг другу то, что накопилось, - размышляет вслух Зульфия. – Да и случаев забавных, должно быть уйма происходит.
Оказывается, в шоферской столовой есть самое популярное блюдо.
- Я заметила, что водители просто обожают мясо по-французски, - говорит она. – Наверное, это тоже какая-то особенность профессии, которую выбирают сильные мужчины.
Юлия ЛЕЖЕНЬ, Дмитрий КОЛПАКОВ,
Дмитрий СТЕКОЛЬ, Валентин ОРЛОВ.
АСЫ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Абсолютный чемпион водительских гонок
Марат Давлетшин, (Уфимское ПАТП-3)
Самый молодой участник
Евгений Шевчук, (Мелеузовское АТП)
Лучшее знание ПДД
Марат Давлетшин, (Уфимское ПАТП-3)
Индивидуальные гонки
Победители в классе грузовых автомобилей «КамАЗ-5410»
I место – Анатолий Борков, (Уфимское ПАТП-1)
Лучший молодой водитель – Дамир Султанов, (Стерлитамакское ГАТП)
Победители в классе грузовых автомобилей «КамАЗ-55111»
I место – Сергей Вихляев, Стерлитамакское ГАТП
Лучший молодой водитель – Ильфат Усманов, (Стерлитамакское ГАТП)
Победители в классе автобусов «ПАЗ-3205»
I место – Ирик Губайдуллин, (Стерлитамакское ПАТП)
II место – Сергей Таначев, (Нефтекамское АТП)
Лучший молодой водитель – Руслан Султанов, (Туймазинское АТП)
Победители в классе автобусов «Мерседес-Спринтер»
I место – Павел Евтушенко, (Уфимское ПАТП-3)
II место – Денис Чекуров, (Стерлитамакское ПАТП)
III место – Андрей Айгишев, (Бирское АТП)
Лучший молодой водитель – Иван Фомин, (Уфимское ПАТП-3)
Победители в классе автобусов «НефАЗ-5299»
I место – Марат Давлетшин, (Уфимское ПАТП-3)
II место – Юрий Белоцерковский, (Ишимбайское АТП)
II место – Ильдар Гилязов, (Уфимское ПАТП-1)
II место – Виталий Кодяков, (Уфимское ПАТП-1)
III место – Марат Фарахов, (Нефтекамское АТП)
III место – Юрий Малов, (Мелеузовское АТП)
Лучший молодой водитель – Ренат Багаутдинов, (Уфимское ПАТП-1)
Победители в классе автомобилей «Рено Логан»
I место – Александр Черноусов, директор Уфимского ПАТП-3
II место – Фанур Зайдуллин, директор Туймазинского АТП
III место – Наиль Исхаков, технический директор «Башавтотранса»
Командные гонки
Победители в классе автобусов «ПАЗ-3205»
I место – Нефтекамское АТП
Победители в классе автобусов «Мерседес-Спринтер»
I место – Уфимское ПАТП-3
II место – Стерлитамакское ПАТП
III место – Уфимское ПАТП-1
Победители в классе автобусов «НефАЗ-5299»
I место – Уфимское ПАТП-3
II и III места – Уфимское ПАТП-1