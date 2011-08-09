В Башкирии возрождается престиж профессии водителя

Умение мастерски управлять автобусами и грузовыми автомобилями на сложных этапах «Змейка», «Круг», «Тоннельные ворота», «Бокс», «Стоянка», «Колея», «Эстафета» водители показывали как в индивидуальных, так и командных гонках. За каждую сбитую фишку или стойку драйверов штрафовали, снижая очки. Если водитель не мог исполнить даже один маневр – он безжалостно снимался с соревнований. Разрешить продолжить заезд мог только главный судья и то, только в случае, если была доказана неисправность автомобиля. Для усложнения задачи конкурсант должен пройти этап за наименьшее количество времени.